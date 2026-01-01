ArchiveBox 원클릭 설치.
웹 페이지, 동영상 및 문서를 다양한 형식으로 보존하여 영구적으로 액세스할 수 있도록 하는 셀프 호스팅 인터넷 아카이빙 플랫폼.
ArchiveBox용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ArchiveBox 활용으로 만들 수 있는 것
ArchiveBox는 선도적인 오픈 소스 자체 호스팅 웹 아카이빙 플랫폼으로, HTML, PDF, 스크린샷, WARC 파일 및 추출된 미디어 형태로 웹사이트를 캡처하여 원본 소스가 사라진 후에도 콘텐츠에 계속 액세스할 수 있도록 보장합니다. 2017년부터 18,000개 이상의 GitHub 스타와 활발한 개발을 통해, 귀하의 작업에 중요한 콘텐츠에 대해 인터넷 아카이브에 의존하는 것의 신뢰할 수 있는 대안을 제공합니다.
ArchiveBox를 자체 호스팅하면 아카이브된 콘텐츠에 대한 완전한 데이터 주권을 가질 수 있습니다. 이는 보관 연속성이 중요한 법률, 규정 준수 및 저널리즘 워크플로우에 필수적입니다. 보존 정책, 백업 전략 및 액세스 권한을 제어할 수 있으며, 통합된 Sonic 전체 텍스트 검색 엔진은 대규모 아카이브에서 콘텐츠를 빠르고 정확하게 찾을 수 있도록 합니다.
ArchiveBox의 주요 특징
다중 형식 아카이빙
각 페이지를 HTML, PDF, 스크린샷, WARC 및 추출된 미디어로 동시에 캡처하여, 향후 그 중 하나를 읽을 수 없게 되더라도 콘텐츠가 여러 독립적인 형식으로 보존되도록 합니다.
전문 검색
통합된 Sonic 검색 엔진을 사용하면, 수동으로 폴더를 탐색하거나 부정확한 파일 이름 일치에 의존할 필요 없이 전체 아카이브에서 어떤 단어나 구문이든 즉시 찾을 수 있습니다.
자동 일정 관리
RSS 피드, 북마크 목록 및 URL 컬렉션의 일일 아카이빙을 설정하여, 중요한 콘텐츠가 각 새 항목에 대해 수동 트리거링 없이 자동으로 보존되도록 합니다.
광범위한 가져오기 지원
브라우저 북마크, Pocket, Pinboard, Instapaper 및 기타 서비스에서 직접 가져와 기존 읽기 목록을 영구 보관함으로 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다.
JavaScript 렌더링
번들로 제공되는 NoVNC 브라우저 환경을 사용하여 동적으로 렌더링된 페이지와 단일 페이지 애플리케이션을 보관하며, 단순 HTML 페처가 완전히 놓치는 콘텐츠를 캡처합니다.
Hostinger에서 ArchiveBox을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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