ArchiveBox는 선도적인 오픈 소스 자체 호스팅 웹 아카이빙 플랫폼으로, HTML, PDF, 스크린샷, WARC 파일 및 추출된 미디어 형태로 웹사이트를 캡처하여 원본 소스가 사라진 후에도 콘텐츠에 계속 액세스할 수 있도록 보장합니다. 2017년부터 18,000개 이상의 GitHub 스타와 활발한 개발을 통해, 귀하의 작업에 중요한 콘텐츠에 대해 인터넷 아카이브에 의존하는 것의 신뢰할 수 있는 대안을 제공합니다.

ArchiveBox를 자체 호스팅하면 아카이브된 콘텐츠에 대한 완전한 데이터 주권을 가질 수 있습니다. 이는 보관 연속성이 중요한 법률, 규정 준수 및 저널리즘 워크플로우에 필수적입니다. 보존 정책, 백업 전략 및 액세스 권한을 제어할 수 있으며, 통합된 Sonic 전체 텍스트 검색 엔진은 대규모 아카이브에서 콘텐츠를 빠르고 정확하게 찾을 수 있도록 합니다.