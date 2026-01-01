AnonUpload 원클릭 설치
개인 정보 보호를 최우선으로 하는 익명 파일 공유 플랫폼으로, 데이터베이스, 계정, 추적 기능이 필요 없습니다.
AnonUpload용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
AnonUpload 활용으로 만들 수 있는 것
AnonUpload는 흔적을 남기지 않고 파일을 공유한다는 단 하나의 원칙을 중심으로 구축된 경량 PHP 파일 공유 애플리케이션입니다. 데이터베이스나 사용자 계정이 필요 없으며, 파일을 업로드하거나 다운로드한 사람을 식별할 수 있는 메타데이터를 저장하지 않습니다. 직접 파일 이름은 공개적으로 노출되지 않으며, 선택적 다운로드 지연 기능은 파일이 의도한 수신자에게 도달하기 전에 자동 스크래핑을 방지합니다.
AnonUpload를 자체 호스팅한다는 것은 감시 요청이나 데이터 보존 의무의 대상이 되는 제3자 인프라를 통해 파일이 전달되지 않는다는 것을 의미합니다. 개인 정보 보호 주장이 있음에도 불구하고 활동을 기록할 수 있는 상업용 익명 파일 공유 서비스에 의존하지 않고, 어떤 파일 형식이 허용되는지, 업로드 크기가 얼마나 될 수 있는지, 그리고 누가 관리자 인터페이스에 액세스할 수 있는지 제어할 수 있습니다.
AnonUpload의 주요 특징
데이터베이스 불필요
파일은 데이터베이스 설정이나 유지보수 없이 파일 시스템에 직접 저장되어 배포를 간소화하고 일반적인 데이터 유출 원인을 제거합니다.
숨김 파일명
원본 파일명은 공개적으로 노출되지 않으므로, 다운로드하는 사람은 URL이나 디렉토리 목록에서 콘텐츠, 출처 또는 업로더의 신원을 추론할 수 없습니다.
다운로드 시간 지연
파일을 다운로드할 수 있게 되기 전에 대기 기간을 설정하여, 자동 스크래퍼가 의도한 수신자에게 도달하기 전에 업로드를 수집하는 것을 방지합니다.
설정 가능한 파일 형식
허용되는 파일 확장자의 정확한 화이트리스트를 정의하고 특정 공유 요구 사항에 맞게 최대 10GB까지 업로드 크기 제한을 설정하세요.
관리자 인터페이스
서버 명령줄을 건드리지 않고 내장된 관리자 패널을 통해 업로드 관리, 스토리지 사용량 모니터링, 애플리케이션 설정 조정이 가능합니다.
Hostinger에서 AnonUpload을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.