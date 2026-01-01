AnonUpload는 흔적을 남기지 않고 파일을 공유한다는 단 하나의 원칙을 중심으로 구축된 경량 PHP 파일 공유 애플리케이션입니다. 데이터베이스나 사용자 계정이 필요 없으며, 파일을 업로드하거나 다운로드한 사람을 식별할 수 있는 메타데이터를 저장하지 않습니다. 직접 파일 이름은 공개적으로 노출되지 않으며, 선택적 다운로드 지연 기능은 파일이 의도한 수신자에게 도달하기 전에 자동 스크래핑을 방지합니다.

AnonUpload를 자체 호스팅한다는 것은 감시 요청이나 데이터 보존 의무의 대상이 되는 제3자 인프라를 통해 파일이 전달되지 않는다는 것을 의미합니다. 개인 정보 보호 주장이 있음에도 불구하고 활동을 기록할 수 있는 상업용 익명 파일 공유 서비스에 의존하지 않고, 어떤 파일 형식이 허용되는지, 업로드 크기가 얼마나 될 수 있는지, 그리고 누가 관리자 인터페이스에 액세스할 수 있는지 제어할 수 있습니다.