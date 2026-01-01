HedgeDoc 원클릭 설치
팀이 문서를 함께 작성하고, 검토하고, 공유할 수 있는 오픈 소스 실시간 공동 작업 마크다운 에디터입니다.
HedgeDoc용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
HedgeDoc 활용으로 만들 수 있는 것
HedgeDoc은 여러 사람이 실시간 커서 추적 및 즉각적인 동기화 기능을 통해 동일한 문서를 동시에 작성하고 편집할 수 있는 오픈 소스 협업 마크다운 편집기입니다. 기본적인 마크다운 외에도 Mermaid 및 PlantUML을 통한 임베디드 다이어그램, KaTeX를 통한 수학 공식, 100개 이상의 언어에 대한 구문 강조 코드 블록, 그리고 모든 노트를 슬라이드 데크로 변환하는 프레젠테이션 모드를 지원합니다.
VPS에 HedgeDoc을 자체 호스팅하면 민감한 문서, 내부 아키텍처 결정 및 독점 노트를 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 사용자당 요금이나 타사 데이터 액세스 없이, 엔터프라이즈 환경을 위한 LDAP, OAuth, SAML을 포함한 인증 방법에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.
HedgeDoc의 주요 특징
실시간 협업
여러 작성자가 실시간 커서 위치와 즉각적인 업데이트를 통해 동일한 문서를 동시에 편집하여, 병합 충돌 없이 원격 팀을 동기화 상태로 유지합니다.
다이어그램 및 수학
Mermaid, Graphviz, PlantUML 다이어그램과 KaTeX 수학 표현식을 Markdown에 직접 포함하여 HedgeDoc을 기술 및 학술 문서에 이상적으로 만듭니다.
프레젠테이션 모드
모든 마크다운 문서를 한 번의 클릭으로 슬라이드 덱으로 변환하여, 내부 발표 및 데모를 위한 별도의 프레젠테이션 소프트웨어의 필요성을 없앱니다.
유연한 권한
문서를 공개, 보호 또는 비공개로 설정하고, 공개 커뮤니티 위키부터 기밀 내부 사양에 이르기까지 누가 보고, 댓글을 달고, 편집할 수 있는지 제어합니다.
Enterprise 인증 지원
LDAP, OAuth 제공업체, SAML 및 로컬 계정과 통합하여 팀이 별도의 비밀번호를 관리할 필요 없이 기존 회사 자격 증명으로 로그인할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 HedgeDoc을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.