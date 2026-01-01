HedgeDoc은 여러 사람이 실시간 커서 추적 및 즉각적인 동기화 기능을 통해 동일한 문서를 동시에 작성하고 편집할 수 있는 오픈 소스 협업 마크다운 편집기입니다. 기본적인 마크다운 외에도 Mermaid 및 PlantUML을 통한 임베디드 다이어그램, KaTeX를 통한 수학 공식, 100개 이상의 언어에 대한 구문 강조 코드 블록, 그리고 모든 노트를 슬라이드 데크로 변환하는 프레젠테이션 모드를 지원합니다.

VPS에 HedgeDoc을 자체 호스팅하면 민감한 문서, 내부 아키텍처 결정 및 독점 노트를 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 사용자당 요금이나 타사 데이터 액세스 없이, 엔터프라이즈 환경을 위한 LDAP, OAuth, SAML을 포함한 인증 방법에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.