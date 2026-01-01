AFFiNE은 문서화, 시각적 협업, 데이터 구성 간의 장벽을 제거하는 오픈 소스 "KnowledgeOS"입니다. 사용자는 구조화된 문서를 작성하고, 무한 화이트보드에 스케치하며, 체계적인 데이터베이스를 유지할 수 있습니다. 이 모든 것을 각 작업을 위해 별도의 도구로 전환할 필요 없이 동일한 작업 공간 내에서 처리할 수 있습니다.

로컬 우선, 개인 정보 보호 중심 아키텍처로 구축된 AFFiNE은 사용자가 제어하는 인프라에 지식을 보관합니다. AI 지원이 전반적으로 통합되어 모든 콘텐츠 유형에서 글쓰기, 그리기, 계획을 돕습니다. 이 배포에는 고급 검색을 위한 pgvector 확장 기능이 있는 PostgreSQL, 실시간 기능을 위한 Redis, 그리고 안정적인 업데이트를 위한 자동화된 데이터베이스 마이그레이션이 포함됩니다.