AFFiNE 원클릭 설치.
AI 기반 지원이 제공되는 문서, 화이트보드, 데이터베이스를 결합한 올인원 오픈 소스 워크스페이스입니다.
AFFiNE용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
AFFiNE 활용으로 만들 수 있는 것
AFFiNE은 문서화, 시각적 협업, 데이터 구성 간의 장벽을 제거하는 오픈 소스 "KnowledgeOS"입니다. 사용자는 구조화된 문서를 작성하고, 무한 화이트보드에 스케치하며, 체계적인 데이터베이스를 유지할 수 있습니다. 이 모든 것을 각 작업을 위해 별도의 도구로 전환할 필요 없이 동일한 작업 공간 내에서 처리할 수 있습니다.
로컬 우선, 개인 정보 보호 중심 아키텍처로 구축된 AFFiNE은 사용자가 제어하는 인프라에 지식을 보관합니다. AI 지원이 전반적으로 통합되어 모든 콘텐츠 유형에서 글쓰기, 그리기, 계획을 돕습니다. 이 배포에는 고급 검색을 위한 pgvector 확장 기능이 있는 PostgreSQL, 실시간 기능을 위한 Redis, 그리고 안정적인 업데이트를 위한 자동화된 데이터베이스 마이그레이션이 포함됩니다.
AFFiNE의 주요 특징
통합 작업 공간
문서, 화이트보드, 데이터베이스를 하나의 플랫폼에 결합하여 별도의 앱 간에 컨텍스트 전환 없이 글쓰기, 스케치, 데이터 정리를 할 수 있습니다.
무한 캔버스 화이트보드
그리기, 다이어그램 작성, 스티커 메모 도구를 갖춘 자유 형식 화이트보드는 구조화된 문서와 함께 브레인스토밍 및 디자인 작업을 위한 시각적인 공간을 팀에게 제공합니다.
AI 기반 어시스턴스
AI는 모든 콘텐츠 유형에 통합되어 작성, 요약 및 콘텐츠 생성에 도움을 주어 고품질 지식 아티팩트 생성에 드는 오버헤드를 줄여줍니다.
구조화된 데이터베이스
동일한 작업 공간 내에서 필터링 및 쿼리 기능을 갖춘 사용자 지정 가능한 데이터베이스 보기로 정보를 정리하여, 별도의 스프레드시트 도구가 필요 없게 합니다.
실시간 협업
충돌 없는 동기화를 통해 여러 팀원이 문서와 화이트보드를 동시에 편집할 수 있으며, 변경 사항은 연결된 모든 기기에 즉시 반영됩니다.
Hostinger에서 AFFiNE을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.