BentoPDF는 사용자의 브라우저에서 문서를 전적으로 처리하는 개인 정보 보호 중심의 PDF 툴킷입니다. 파일이 클라이언트 머신을 떠나거나 외부 서버에 닿지 않습니다. 여러 온라인 PDF 서비스를 병합, 분할, 페이지 재정렬, 회전, 이미지 변환, OCR, 압축, 암호 보호, 워터마크, 머리글 및 바닥글, 메타데이터 편집 기능을 포함하는 단일 자체 호스팅 인터페이스로 대체합니다.

계약서, 재무제표, 법률 문서 등 민감한 문서를 다루는 팀 및 조직의 경우, BentoPDF를 자체 호스팅하면 사본을 보관하거나 사용 기록을 남길 수 있는 상업용 PDF 서비스에 기밀 파일을 업로드하는 개인 정보 보호 위험을 제거합니다. 모든 처리가 클라이언트 측에서 이루어지므로 VPS는 웹 인터페이스만 제공하며, 문서가 완전히 비공개로 유지되도록 보장하면서 서버 리소스 요구 사항을 최소화합니다.