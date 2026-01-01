원클릭 설치로 BentoPDF 배포
파일을 어디에도 업로드하지 않고 PDF를 병합, 분할, 변환 및 보안하기 위한 개인 정보 보호 우선 브라우저 기반 PDF 툴킷
BentoPDF용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
BentoPDF 활용으로 만들 수 있는 것
BentoPDF는 사용자의 브라우저에서 문서를 전적으로 처리하는 개인 정보 보호 중심의 PDF 툴킷입니다. 파일이 클라이언트 머신을 떠나거나 외부 서버에 닿지 않습니다. 여러 온라인 PDF 서비스를 병합, 분할, 페이지 재정렬, 회전, 이미지 변환, OCR, 압축, 암호 보호, 워터마크, 머리글 및 바닥글, 메타데이터 편집 기능을 포함하는 단일 자체 호스팅 인터페이스로 대체합니다.
계약서, 재무제표, 법률 문서 등 민감한 문서를 다루는 팀 및 조직의 경우, BentoPDF를 자체 호스팅하면 사본을 보관하거나 사용 기록을 남길 수 있는 상업용 PDF 서비스에 기밀 파일을 업로드하는 개인 정보 보호 위험을 제거합니다. 모든 처리가 클라이언트 측에서 이루어지므로 VPS는 웹 인터페이스만 제공하며, 문서가 완전히 비공개로 유지되도록 보장하면서 서버 리소스 요구 사항을 최소화합니다.
BentoPDF의 주요 특징
클라이언트 측 처리
모든 PDF 조작은 사용자 브라우저 내에서 이루어집니다. 문서는 서버에 업로드되지 않으므로, 호스트 머신조차도 파일 내용을 볼 수 없습니다.
병합, 분할 및 재정렬
여러 PDF를 결합하고, 개별 페이지나 섹션으로 분할하며, 원하는 순서대로 페이지를 드래그 앤 드롭하여 몇 초 만에 정확하게 정렬할 수 있습니다.
통합 OCR
스캔된 이미지 기반 PDF를 타사 인식 서비스로 파일을 보내지 않고도 완전히 검색 가능하고 선택 가능한 텍스트 문서로 변환합니다.
문서 보안
배포하기 전에 민감한 PDF에 암호 보호, 암호화 및 워터마크를 추가하거나, 편집 액세스 권한을 되찾기 위해 소유한 PDF에서 제한을 제거합니다.
형식 변환
이미지를 PDF로 변환하고, 페이지를 이미지로 내보내며, Mermaid 다이어그램이 포함된 마크다운을 서식 있는 PDF로 변환할 수 있습니다. 이 모든 기능은 동일한 인터페이스에서 제공됩니다.
Hostinger에서 BentoPDF을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.