원클릭 설치로 AppFlowy 배포
개인 정보 보호 중심의 오픈 소스 작업 공간으로, 노트, 위키, 데이터베이스 및 프로젝트 관리를 Notion의 대안으로 통합합니다.
AppFlowy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
AppFlowy 활용으로 만들 수 있는 것
AppFlowy는 개인 정보 보호를 존중하는 Notion의 대안으로 구축된 오픈소스 생산성 플랫폼으로, 유연한 블록 기반 편집기, 데이터베이스 보기, AI 기반 글쓰기 지원을 단일 협업 작업 공간에 결합합니다. Flutter와 Rust로 구축되어 데스크톱, 모바일, 웹 전반에서 네이티브 성능을 제공하며 모든 데이터를 사용자의 제어하에 유지합니다.
AppFlowy를 자체 호스팅하면 사용자당 구독료가 없어지고, 민감한 문서에 대한 제3자 접근이 제거되며, 고정된 인프라 비용으로 무제한 작업 공간과 사용자를 제공합니다. 이 템플릿은 웹 클라이언트, API 백엔드, 인증, 객체 스토리지 및 데이터베이스를 포함한 완전한 AppFlowy 클라우드 스택을 배포하여 AppFlowy의 네이티브 데스크톱 및 모바일 애플리케이션의 연결을 위한 준비가 되어 있습니다.
AppFlowy의 주요 특징
블록 기반 에디터
직관적인 블록 편집기를 사용하면 텍스트, 이미지, 임베드 및 미디어를 포함한 풍부한 문서를 생성할 수 있으며, 이 편집기는 데스크톱, 모바일, 웹 전반에서 플랫폼 간 기능 차이 없이 일관되게 작동합니다.
유연한 데이터베이스 뷰
동일한 데이터를 테이블, 칸반 보드, 캘린더 또는 갤러리 형태로 보고 관리하며, 정보 중복 없이 다양한 팀원들에게 각자의 워크플로우에 맞는 레이아웃을 제공합니다.
AI 글쓰기 지원
API 키를 통해 구성된 외부 공급자(예: OpenAI 또는 Azure OpenAI)에 연결되는 내장 AI 기능을 사용하여 문서 내에서 직접 콘텐츠를 생성, 요약 및 개선할 수 있습니다. — 데이터는 해당 공급자에 의해 처리됩니다.
실시간 협업
팀원들과 충돌 없는 동기화를 사용하여 동시에 작업하여, 여러 사람이 서로의 변경 사항을 덮어쓰지 않고 동일한 문서를 편집할 수 있습니다.
완전한 데이터 소유권
모든 문서, 데이터베이스 및 첨부 파일은 벤더 종속 없이 자체 인프라에 저장되며, 이를 통해 데이터 규정 준수를 보장하고 보존에 대한 완전한 통제권을 확보할 수 있습니다.
Hostinger에서 AppFlowy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.