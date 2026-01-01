AppFlowy는 개인 정보 보호를 존중하는 Notion의 대안으로 구축된 오픈소스 생산성 플랫폼으로, 유연한 블록 기반 편집기, 데이터베이스 보기, AI 기반 글쓰기 지원을 단일 협업 작업 공간에 결합합니다. Flutter와 Rust로 구축되어 데스크톱, 모바일, 웹 전반에서 네이티브 성능을 제공하며 모든 데이터를 사용자의 제어하에 유지합니다.

AppFlowy를 자체 호스팅하면 사용자당 구독료가 없어지고, 민감한 문서에 대한 제3자 접근이 제거되며, 고정된 인프라 비용으로 무제한 작업 공간과 사용자를 제공합니다. 이 템플릿은 웹 클라이언트, API 백엔드, 인증, 객체 스토리지 및 데이터베이스를 포함한 완전한 AppFlowy 클라우드 스택을 배포하여 AppFlowy의 네이티브 데스크톱 및 모바일 애플리케이션의 연결을 위한 준비가 되어 있습니다.