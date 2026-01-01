BeaverHabits 원클릭 설치.
목표나 복잡성 없이 일일 체크인과 연속 기록에 중점을 둔 미니멀리스트 자체 호스팅 습관 추적기입니다.
BeaverHabits용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
BeaverHabits 활용으로 만들 수 있는 것
BeaverHabits는 'don't break the chain' 방법론에서 영감을 받은 미니멀리스트 자체 호스팅 습관 추적 앱입니다. 목표 지향적인 습관 앱과 달리, BeaverHabits는 목표, 이정표 또는 점수의 인지적 부담 없이 습관 완료 표시, 연속 기록 유지, 시간 경과에 따른 일관성 시각화와 같은 일일 체크인 의식에만 순수하게 중점을 둡니다.
VPS에 BeaverHabits를 자체 호스팅하면 구독료나 타사 동기화 서비스 없이 개인 루틴 데이터를 비공개로 유지할 수 있습니다. 이 앱은 모든 데이터를 로컬 SQLite 데이터베이스에 저장하며, 다중 사용자 계정, iOS PWA 설치, 태그 필터링, 일일 메모, REST API, 그리고 Home Assistant, Apple Shortcuts, Stream Deck과의 통합을 지원합니다.
BeaverHabits의 주요 특징
일일 체크인 그리드
각 습관에 대한 캘린더 그리드는 연속 기록과 공백을 한눈에 보여주어, 매일의 일관성을 쉽게 추적하고 유지하도록 동기를 부여합니다.
태그 필터링
태그별로 습관을 그룹화하고 필터링하여 집중적인 보기를 만드세요 — 아침 루틴, 건강 습관 또는 사용자 지정 카테고리만 볼 수 있습니다.
일일 메모
하루 습관당 최대 1024자까지 메모를 추가하여 맥락, 관찰 내용 또는 건너뛴 이유를 기록할 수 있습니다.
REST API 액세스
프로그래밍 방식으로 습관 데이터를 조회하고 업데이트하여, HabitDeck을 통해 Apple 단축어, Home Assistant, Stream Deck으로 자동화를 구현할 수 있습니다.
iOS PWA 지원
iPhone 및 iPad에 BeaverHabits를 홈 화면 앱으로 설치하여 앱 스토어 다운로드 없이 기본 앱과 같은 체크인 경험을 이용해 보세요.
Hostinger에서 BeaverHabits을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.