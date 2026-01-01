BeaverHabits는 'don't break the chain' 방법론에서 영감을 받은 미니멀리스트 자체 호스팅 습관 추적 앱입니다. 목표 지향적인 습관 앱과 달리, BeaverHabits는 목표, 이정표 또는 점수의 인지적 부담 없이 습관 완료 표시, 연속 기록 유지, 시간 경과에 따른 일관성 시각화와 같은 일일 체크인 의식에만 순수하게 중점을 둡니다.

VPS에 BeaverHabits를 자체 호스팅하면 구독료나 타사 동기화 서비스 없이 개인 루틴 데이터를 비공개로 유지할 수 있습니다. 이 앱은 모든 데이터를 로컬 SQLite 데이터베이스에 저장하며, 다중 사용자 계정, iOS PWA 설치, 태그 필터링, 일일 메모, REST API, 그리고 Home Assistant, Apple Shortcuts, Stream Deck과의 통합을 지원합니다.