Isso는 Disqus 및 유사한 타사 서비스에 대한 개인 정보 보호를 존중하는 대안으로 설계된 경량의 자체 호스팅 댓글 서버입니다. 이는 모든 댓글을 자체 서버의 SQLite 데이터베이스에 저장하여 웹사이트 방문자의 브라우저에서 타사 추적 픽셀 및 외부 JavaScript 종속성을 제거합니다.

사용자 데이터를 수익화하는 클라우드 댓글 서비스와 달리, Isso는 독자의 댓글을 소유한 인프라에 보관합니다. Markdown 서식, 댓글 스레딩, 이메일 알림, 중재 대기열 및 내장된 관리 인터페이스를 지원하며, 이는 호스팅 서비스의 개인 정보 보호 문제 없이 전문적인 댓글 설정을 위해 필요한 모든 것을 제공합니다.