Isso 원클릭 설치
블로그 및 정적 사이트용 경량 자체 호스팅 댓글 서버로, 제3자 추적 기능이 없습니다.
Isso용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Isso 활용으로 만들 수 있는 것
Isso는 Disqus 및 유사한 타사 서비스에 대한 개인 정보 보호를 존중하는 대안으로 설계된 경량의 자체 호스팅 댓글 서버입니다. 이는 모든 댓글을 자체 서버의 SQLite 데이터베이스에 저장하여 웹사이트 방문자의 브라우저에서 타사 추적 픽셀 및 외부 JavaScript 종속성을 제거합니다.
사용자 데이터를 수익화하는 클라우드 댓글 서비스와 달리, Isso는 독자의 댓글을 소유한 인프라에 보관합니다. Markdown 서식, 댓글 스레딩, 이메일 알림, 중재 대기열 및 내장된 관리 인터페이스를 지원하며, 이는 호스팅 서비스의 개인 정보 보호 문제 없이 전문적인 댓글 설정을 위해 필요한 모든 것을 제공합니다.
Isso의 주요 특징
기본 개인정보 보호
모든 댓글은 방문자의 브라우저에 타사 추적 스크립트나 분석 기능이 삽입되지 않은 채 귀하의 자체 SQLite 데이터베이스에 저장됩니다.
주석의 Markdown
독자들은 추가 설정 없이 굵게, 기울임꼴, 링크, 코드 블록을 포함한 마크다운을 사용하여 댓글 서식을 지정할 수 있습니다.
이메일 알림
SMTP를 통해 새로운 댓글 및 답글에 대한 이메일 알림을 받아, 독자들이 계정을 만들 필요 없이 정보를 계속 확인하실 수 있습니다.
댓글 관리
게시하기 전에 댓글을 검토 대기열에 보류하며, 이전에 인증된 이메일 주소에 대해서는 선택적 자동 승인 기능을 제공합니다.
관리자 웹 인터페이스
내장된 비밀번호로 보호되는 관리자 UI를 통해 데이터베이스를 직접 건드리지 않고 모든 댓글을 승인, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.
Hostinger에서 Isso을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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