Anki Sync Server Enhanced는 프로덕션 준비가 완료된 Docker 이미지로, 사용자 자신의 VPS에서 공식 Anki 동기화 프로토콜을 호스팅하여 AnkiWeb에 의존하지 않고 데스크톱, AnkiDroid, AnkiMobile 간에 플래시카드 덱을 동기화할 수 있도록 합니다. 이 이미지는 공식 Anki 소스로부터 구축되었으며 모든 업스트림 릴리스를 자동으로 추적합니다.

자체 호스팅을 통해 모든 카드, 복습 기록 및 미디어 파일을 사용자가 직접 관리할 수 있습니다. 다중 사용자 지원, 선택적 S3 업로드를 포함한 예약 백업, Prometheus 메트릭, fail2ban, 속도 제한 및 상태 대시보드가 단일 컨테이너로 제공됩니다. 별도의 데이터베이스나 외부 서비스는 필요하지 않습니다.