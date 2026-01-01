원클릭 설치로 Anki 동기화 서버 강화 버전 배포
다중 사용자 계정, 자동 백업 및 내장 웹 대시보드를 갖춘 자체 호스팅 Anki 동기화 서버.
Anki Sync Server Enhanced용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Anki Sync Server Enhanced 활용으로 만들 수 있는 것
Anki Sync Server Enhanced는 프로덕션 준비가 완료된 Docker 이미지로, 사용자 자신의 VPS에서 공식 Anki 동기화 프로토콜을 호스팅하여 AnkiWeb에 의존하지 않고 데스크톱, AnkiDroid, AnkiMobile 간에 플래시카드 덱을 동기화할 수 있도록 합니다. 이 이미지는 공식 Anki 소스로부터 구축되었으며 모든 업스트림 릴리스를 자동으로 추적합니다.
자체 호스팅을 통해 모든 카드, 복습 기록 및 미디어 파일을 사용자가 직접 관리할 수 있습니다. 다중 사용자 지원, 선택적 S3 업로드를 포함한 예약 백업, Prometheus 메트릭, fail2ban, 속도 제한 및 상태 대시보드가 단일 컨테이너로 제공됩니다. 별도의 데이터베이스나 외부 서비스는 필요하지 않습니다.
Anki Sync Server Enhanced의 주요 특징
다중 사용자 동기화
하나의 VPS에서 최대 99명의 독립 학습자를 호스팅할 수 있으며, 각 학습자는 고유한 자격 증명과 격리된 컬렉션 저장 공간을 가집니다.
자동 백업
구성 가능한 보존 기간을 갖춘 전체 컬렉션의 일일 아카이브 및 오프사이트 복사본을 위한 선택적 S3, MinIO 또는 Garage 업로드.
내장형 대시보드
웹 인터페이스는 서버 상태, 사용자별 데이터 크기, 마지막 동기화 시간, 백업 기록 및 실시간 로그를 한눈에 보여줍니다.
Prometheus 메트릭
Grafana 대시보드 및 알림 파이프라인을 위한 동기화 작업, 인증 성공률, 데이터 볼륨 및 가동 시간을 제공합니다.
강화된 보안
Fail2ban 통합, 요청 속도 제한 및 해시된 비밀번호 지원은 무차별 대입 공격으로부터 엔드포인트를 보호합니다.
Hostinger에서 Anki Sync Server Enhanced을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.