CommaFeed 원클릭 설치.
Google Reader에서 영감을 받은 자체 호스팅 개인 RSS 리더로, 키보드 단축키, 모바일 앱, 깔끔한 3분할 레이아웃을 제공합니다.
CommaFeed용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
CommaFeed 활용으로 만들 수 있는 것
CommaFeed는 오리지널 Google Reader UI를 명시적으로 모델링한 빠르고 가벼운 개인 RSS 리더입니다. — 3분할 레이아웃, 키보드 단축키, 즉각적인 피드 마킹, OPML 가져오기/내보내기, 그리고 기능 과부하보다는 속도에 중점을 둡니다. Java/Quarkus로 작성되었으며, 단일 독립 실행형 바이너리로 실행되고, 내장된 H2 데이터베이스에 모든 것을 저장하므로 전체 배포는 하나의 컨테이너와 하나의 볼륨으로 구성됩니다.
VPS에 CommaFeed를 자체 호스팅하면 구독, 읽음 상태, 즐겨찾기 기사를 SaaS 피드 리더에 넘겨주는 대신 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 기본 Android 및 iOS 앱은 API를 통해 인스턴스에 직접 연결되며, OPML을 사용하면 피드 리더 간에 자유롭게 마이그레이션할 수 있고, 내장된 스케줄러는 외부 작업자 없이 백그라운드에서 피드를 새로 고칩니다.
CommaFeed의 주요 특징
Google Reader UI
피드 목록, 항목 목록, 읽기 보기가 있는 3분할 레이아웃을 제공하며, 오랜 RSS 사용자라면 즉시 알아볼 수 있는 빠른 탐색을 위한 전체 키보드 단축키(j/k/v/m)도 지원합니다.
OPML 가져오기/내보내기
표준 OPML을 통해 구독을 가져오고 내보낼 수 있습니다. 이를 통해 독서 습관에 대한 소유권을 유지하고 언제든지 리더를 전환할 수 있습니다.
네이티브 모바일 앱
무료 Android 및 iOS 컴패니언 앱은 제3자에게 데이터를 노출하지 않고 이동 중에도 읽을 수 있도록 API를 통해 자체 호스팅 인스턴스에 연결됩니다.
임베디드 H2 데이터베이스
단일 파일 H2 데이터베이스는 별도의 데이터베이스 서버가 필요 없습니다 — 하나의 폴더를 복사하여 리더를 백업하고, 다시 넣어 복원하세요.
배경 피드 새로고침
내장 스케줄러는 적응형 간격으로 백그라운드에서 수천 개의 피드를 새로 고칩니다. Celery 또는 외부 작업자가 필요하지 않습니다.
Hostinger에서 CommaFeed을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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