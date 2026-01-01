CommaFeed는 오리지널 Google Reader UI를 명시적으로 모델링한 빠르고 가벼운 개인 RSS 리더입니다. — 3분할 레이아웃, 키보드 단축키, 즉각적인 피드 마킹, OPML 가져오기/내보내기, 그리고 기능 과부하보다는 속도에 중점을 둡니다. Java/Quarkus로 작성되었으며, 단일 독립 실행형 바이너리로 실행되고, 내장된 H2 데이터베이스에 모든 것을 저장하므로 전체 배포는 하나의 컨테이너와 하나의 볼륨으로 구성됩니다.

VPS에 CommaFeed를 자체 호스팅하면 구독, 읽음 상태, 즐겨찾기 기사를 SaaS 피드 리더에 넘겨주는 대신 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 기본 Android 및 iOS 앱은 API를 통해 인스턴스에 직접 연결되며, OPML을 사용하면 피드 리더 간에 자유롭게 마이그레이션할 수 있고, 내장된 스케줄러는 외부 작업자 없이 백그라운드에서 피드를 새로 고칩니다.