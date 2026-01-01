Defguard는 WireGuard를 기반으로 구축된 엔터프라이즈급 제로 트러스트 액세스 관리 플랫폼으로, 별도의 애플리케이션 게이트웨이로 감싸는 대신 VPN 터널에 직접 실제 다단계 인증을 추가하는 유일한 솔루션입니다. 이 템플릿에 번들로 제공되는 핵심 구성 요소는 관리 웹 인터페이스, OpenID Connect ID 공급자, 사용자 등록, ACL 구성 및 원격 게이트웨이와 데스크톱 클라이언트를 구동하는 gRPC 제어 플레인을 실행합니다.

자체 VPS에 Defguard를 셀프 호스팅하면 사용자 디렉터리, 하드웨어 키, 감사 로그 및 OpenID 서명 키를 전적으로 제어할 수 있습니다. 네트워크 어디에든 Defguard 게이트웨이 노드를 추가하여 WireGuard 터널을 종료할 수 있으며, 핵심은 ID, 장치 및 액세스 정책에 대한 단일 정보 소스로 유지됩니다.