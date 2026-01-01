Defguard 원클릭 설치.
기본 WireGuard 다단계 인증 및 내장된 OpenID Connect를 갖춘 오픈 소스 제로 트러스트 액세스 관리.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Defguard 활용으로 만들 수 있는 것
Defguard는 WireGuard를 기반으로 구축된 엔터프라이즈급 제로 트러스트 액세스 관리 플랫폼으로, 별도의 애플리케이션 게이트웨이로 감싸는 대신 VPN 터널에 직접 실제 다단계 인증을 추가하는 유일한 솔루션입니다. 이 템플릿에 번들로 제공되는 핵심 구성 요소는 관리 웹 인터페이스, OpenID Connect ID 공급자, 사용자 등록, ACL 구성 및 원격 게이트웨이와 데스크톱 클라이언트를 구동하는 gRPC 제어 플레인을 실행합니다.
자체 VPS에 Defguard를 셀프 호스팅하면 사용자 디렉터리, 하드웨어 키, 감사 로그 및 OpenID 서명 키를 전적으로 제어할 수 있습니다. 네트워크 어디에든 Defguard 게이트웨이 노드를 추가하여 WireGuard 터널을 종료할 수 있으며, 핵심은 ID, 장치 및 액세스 정책에 대한 단일 정보 소스로 유지됩니다.
Defguard의 주요 특징
MFA가 적용된 WireGuard
별도의 액세스 게이트웨이에 의존하는 대신, 모든 WireGuard 연결에 TOTP, 이메일 또는 하드웨어 키 2단계 인증을 직접 적용합니다.
내장형 OpenID Connect
통합 OIDC ID 공급자를 통해 Defguard는 Keycloak 또는 타사 IdP를 배포하지 않고도 다른 애플리케이션에 SSO 토큰을 발행할 수 있습니다.
원격 사용자 등록
신규 사용자를 위한 가이드 등록 흐름을 통해 비밀번호를 설정하고, 장치를 프로비저닝하며, 데스크톱 클라이언트를 자동으로 구성합니다.
ACL 및 방화벽 규칙
네트워크 세분화 및 사용자별 액세스 정책을 정의하고, 이를 Linux 및 FreeBSD/OPNsense 게이트웨이로 실시간 전파합니다.
LDAP 및 AD 동기화
Active Directory 및 LDAP와의 양방향 동기화를 통해 사용자, 그룹, 그룹 멤버십이 시스템 전반에 걸쳐 일관되게 유지됩니다.
YubiKey 프로비저닝
Defguard 관리 콘솔에서 직접 SSH, GPG 및 OpenPGP용 Yubico 하드웨어 키를 프로비저닝합니다.
Hostinger에서 Defguard을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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