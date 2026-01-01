PrivateGPT 원클릭 설치.
자체 호스팅 RAG 엔진으로, 로컬 LLM을 사용하여 개인 문서와 대화할 수 있습니다. 데이터는 서버를 벗어나지 않습니다.
PrivateGPT용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PrivateGPT 활용으로 만들 수 있는 것
PrivateGPT는 로컬 대규모 언어 모델을 사용하여 자신만의 문서를 쿼리하기 위한 오픈 소스 RAG(검색 증강 생성) 플랫폼입니다. 파일을 업로드하고 질문하면 시스템이 가장 관련성 높은 구절을 검색하고 로컬 LLM을 사용하여 외부 API 또는 클라우드 서비스로 데이터를 전송하지 않고도 정확하고 인용된 답변을 생성합니다.
이 배포는 Ollama를 사용하여 추론을 전적으로 CPU에서 실행하므로, GPU가 없는 모든 VPS에서 실용적입니다. 첫 실행 시 Ollama는 Llama 3.1 8B와 텍스트 임베딩 모델을 자동으로 다운로드하며, HuggingFace 계정이나 API 키는 필요하지 않습니다. 이후 시작은 빠릅니다. 자체 호스팅을 통해 문서, 쿼리 및 대화 기록을 사용자가 완전히 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다.
PrivateGPT의 주요 특징
100% 개인적으로 설계됨
모든 추론은 Ollama를 통해 로컬에서 실행됩니다. 문서, 쿼리 및 응답은 외부 API나 클라우드 서비스에 절대 전송되지 않습니다.
문서 수집
PDF, 텍스트 파일, 스프레드시트 등을 업로드하면 시스템이 이를 청크로 분할하고 로컬 벡터 스토어에 임베딩하여 의미론적 검색에 활용합니다.
RAG 기반 답변
각 응답은 가장 관련성 높은 문서 구절을 먼저 검색하여, 환각적인 지식보다는 실제 콘텐츠에 답변을 기반으로 합니다.
다중 쿼리 모드
RAG 챗, 전체 문서 검색, 일반 LLM 챗, 요약 기능을 동일한 인터페이스에서 재구성 없이 전환할 수 있습니다.
GPU 없는 추론
Ollama를 통해 전적으로 CPU에서 실행됩니다 — GPU 또는 CUDA가 필요하지 않으므로 모든 표준 VPS 상품에 배포할 수 있습니다.
내장 웹 UI
Gradio 기반 인터페이스를 통해 문서를 업로드하고, 질문하며, 수집된 파일을 관리할 수 있습니다. 별도의 프런트엔드를 설치할 필요가 없습니다.
Hostinger에서 PrivateGPT을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.