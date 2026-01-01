PrivateGPT는 로컬 대규모 언어 모델을 사용하여 자신만의 문서를 쿼리하기 위한 오픈 소스 RAG(검색 증강 생성) 플랫폼입니다. 파일을 업로드하고 질문하면 시스템이 가장 관련성 높은 구절을 검색하고 로컬 LLM을 사용하여 외부 API 또는 클라우드 서비스로 데이터를 전송하지 않고도 정확하고 인용된 답변을 생성합니다.

이 배포는 Ollama를 사용하여 추론을 전적으로 CPU에서 실행하므로, GPU가 없는 모든 VPS에서 실용적입니다. 첫 실행 시 Ollama는 Llama 3.1 8B와 텍스트 임베딩 모델을 자동으로 다운로드하며, HuggingFace 계정이나 API 키는 필요하지 않습니다. 이후 시작은 빠릅니다. 자체 호스팅을 통해 문서, 쿼리 및 대화 기록을 사용자가 완전히 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다.