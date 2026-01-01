GPT-Researcher 원클릭 설치로 배포
몇 분 만에 딥 웹 조사를 수행하고 상세하며 인용된 보고서를 생성하는 자율 AI 연구 에이전트.
GPT-Researcher용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
GPT-Researcher 활용으로 만들 수 있는 것
GPT-Researcher는 어떤 주제에 대해서든 포괄적인 온라인 조사를 수행하도록 설계된 오픈소스 자율 AI 에이전트입니다. 이는 다중 에이전트 접근 방식을 사용합니다. 플래너 에이전트가 질문을 하위 쿼리로 분해하고, 연구 에이전트가 수십 개의 소스에서 동시에 정보를 수집하며, 작성 에이전트가 발견한 내용을 구조화되고 인용된 보고서로 종합합니다. 이러한 병렬 접근 방식은 수동 검색이나 단일 쿼리 LLM 프롬프트에 비해 연구 수준의 콘텐츠를 생성하는 시간을 획기적으로 단축합니다.
GPT-Researcher를 자체 호스팅하면 어떤 LLM 공급자 및 검색 API에 연결할지, 어떤 데이터가 처리되는지, 그리고 보고서가 어떻게 저장되는지에 대한 완전한 제어권을 가집니다. 자체 VPS에서 실행하면 민감한 연구 주제가 인프라에 유지되며, 타사 호스팅 서비스의 사용량 제한이 없습니다.
GPT-Researcher의 주요 특징
다중 에이전트 연구
병렬 서브 쿼리 에이전트는 수십 개의 소스에서 동시에 데이터를 수집하여, 단일 스레드 연구 흐름보다 더 빠르게 철저한 보고서를 생성합니다.
인용된 보고서
생성된 모든 보고서에는 인라인 출처 인용 및 참고 문헌 목록이 포함되어 있어, 결과의 검증이 가능하며 전문가용으로 적합합니다.
다양한 보고서 유형
연구 보고서, 자료 목록, 개요 또는 사용자 지정 형식의 결과물을 생성하여 워크플로에 필요한 정확한 결과물과 일치시킬 수 있습니다.
유연한 LLM 지원
OpenAI, Anthropic, Ollama 또는 OpenAI 호환 엔드포인트를 연결하여 연구 작업별로 비용, 속도 및 모델 기능을 균형 있게 조절할 수 있습니다.
웹 검색 통합
Tavily, Google, Bing 및 기타 검색 공급자와 연결되어 정적 학습 데이터에 의존하는 대신 실시간 최신 정보를 검색합니다.
Hostinger에서 GPT-Researcher을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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