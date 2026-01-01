GPT-Researcher는 어떤 주제에 대해서든 포괄적인 온라인 조사를 수행하도록 설계된 오픈소스 자율 AI 에이전트입니다. 이는 다중 에이전트 접근 방식을 사용합니다. 플래너 에이전트가 질문을 하위 쿼리로 분해하고, 연구 에이전트가 수십 개의 소스에서 동시에 정보를 수집하며, 작성 에이전트가 발견한 내용을 구조화되고 인용된 보고서로 종합합니다. 이러한 병렬 접근 방식은 수동 검색이나 단일 쿼리 LLM 프롬프트에 비해 연구 수준의 콘텐츠를 생성하는 시간을 획기적으로 단축합니다.

GPT-Researcher를 자체 호스팅하면 어떤 LLM 공급자 및 검색 API에 연결할지, 어떤 데이터가 처리되는지, 그리고 보고서가 어떻게 저장되는지에 대한 완전한 제어권을 가집니다. 자체 VPS에서 실행하면 민감한 연구 주제가 인프라에 유지되며, 타사 호스팅 서비스의 사용량 제한이 없습니다.