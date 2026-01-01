Homebox는 개인 소지품에 체계를 부여하고자 하는 가정 사용자를 위해 특별히 구축된 인벤토리 및 정리 시스템입니다. 사진, 사용자 지정 필드, 위치 태그를 사용하여 항목을 목록화할 수 있으며, 보험 서류를 위해 보증, 구매 날짜, 가치를 추적할 수 있습니다. QR 코드 라벨링을 통해 방이나 보관 공간 전반에서 항목을 쉽게 식별하고 찾을 수 있습니다.

VPS에 Homebox를 자체 호스팅하면 귀중품 및 구매 내역에 대한 세부 정보를 포함한 민감한 인벤토리 데이터를 구독료, 저장 공간 제한, 타사 서비스가 데이터 액세스를 중단할 위험 없이 완전히 비공개로 유지할 수 있습니다.