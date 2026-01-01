AirTrail은 모든 비행을 기록하고, 대화형 세계 지도에서 경로를 시각화하며, 여행 기록에 대한 통계를 탐색할 수 있게 해주는 오픈 소스 개인 비행 추적 웹 앱입니다. MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog와 같은 인기 서비스에서 비행 데이터를 가져오는 것을 지원하여, 첫날부터 완전한 기록을 쉽게 구축할 수 있습니다. 다중 사용자 지원을 통해 각 가구 구성원은 동일한 인스턴스에서 별도의 개인 비행 일지를 유지할 수 있습니다.

자체 VPS에 AirTrail을 셀프 호스팅하면 구독료 없이, 그리고 타사 서비스가 데이터를 보유하지 않고도 여행 기록을 비공개로 유지하고 완벽하게 제어할 수 있습니다. 가장 먼저 등록하는 사용자는 자동으로 소유자 수준 액세스 권한을 받습니다.