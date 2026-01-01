Baby Buddy 원클릭 설치.
부모와 보호자가 수유, 수면, 기저귀, 성장 등을 비공식적으로 모니터링할 수 있도록 돕는 종합 아기 추적 앱입니다.
Baby Buddy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Baby Buddy 활용으로 만들 수 있는 것
Baby Buddy는 개인 정보 보호에 중점을 둔 아기 추적 애플리케이션으로, 부모와 보호자가 영유아의 일상 활동, 성장 측정치 및 건강 정보를 기록하도록 돕습니다. 수유 일정, 기저귀 교체, 수면 패턴, 체중 및 신장 측정치, 투약 기록은 바쁜 육아 중에도 빠르게 입력할 수 있도록 설계된 직관적인 웹 인터페이스를 통해 모두 기록됩니다. 시각적인 차트와 보고서를 통해 패턴을 쉽게 파악하고 소아과 의사와 데이터를 공유할 수 있습니다.
Baby Buddy를 자체 호스팅하면 자녀의 발달 및 건강에 대한 민감한 세부 정보가 타사 서버나 광고 플랫폼에 도달하지 않습니다. 여러 보호자(부모, 조부모, 베이비시터)가 모든 기기에서 활동을 기록할 수 있으며, 서비스가 중단되거나 개인 정보 보호 정책이 변경될 수 있는 상업용 앱에 의존하지 않고도 가정을 동기화 상태로 유지할 수 있습니다.
Baby Buddy의 주요 특징
다중 보호자 접근
부모님, 조부모님, 베이비시터는 어떤 기기에서든 동시에 활동을 기록하여, 모든 사람이 아기의 현재 일상과 필요 사항에 대해 정보를 공유하고 일치시킬 수 있습니다.
종합적인 활동 추적
내장된 타이머로 수유 시간, 기저귀 교체, 수면 시간, 터미 타임, 목욕 등 다양한 활동을 기록하여, 바쁜 순간에도 몇 초 만에 쉽게 기록할 수 있습니다.
성장 및 건강 기록
소아과 진료 시 의료 전문가와 직접 공유할 수 있는 시각적 차트를 통해 시간 경과에 따른 체중, 키, 머리 둘레를 추적할 수 있습니다.
패턴 보고서
시각적 보고서를 통해 수유 빈도 추세, 수면 시간 패턴, 기저귀 교체 횟수를 확인할 수 있으며, 이는 부모가 일상적인 패턴을 파악하고 이상 징후를 조기에 발견하는 데 도움이 됩니다.
완전한 데이터 개인 정보 보호
모든 기록은 사용자 자신의 서버에 유지됩니다 — 제3자 데이터 공유, 광고 프로필 생성, 상업 서비스 중단 시 액세스 손실 위험이 없습니다.
Hostinger에서 Baby Buddy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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