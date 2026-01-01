Baby Buddy는 개인 정보 보호에 중점을 둔 아기 추적 애플리케이션으로, 부모와 보호자가 영유아의 일상 활동, 성장 측정치 및 건강 정보를 기록하도록 돕습니다. 수유 일정, 기저귀 교체, 수면 패턴, 체중 및 신장 측정치, 투약 기록은 바쁜 육아 중에도 빠르게 입력할 수 있도록 설계된 직관적인 웹 인터페이스를 통해 모두 기록됩니다. 시각적인 차트와 보고서를 통해 패턴을 쉽게 파악하고 소아과 의사와 데이터를 공유할 수 있습니다.

Baby Buddy를 자체 호스팅하면 자녀의 발달 및 건강에 대한 민감한 세부 정보가 타사 서버나 광고 플랫폼에 도달하지 않습니다. 여러 보호자(부모, 조부모, 베이비시터)가 모든 기기에서 활동을 기록할 수 있으며, 서비스가 중단되거나 개인 정보 보호 정책이 변경될 수 있는 상업용 앱에 의존하지 않고도 가정을 동기화 상태로 유지할 수 있습니다.