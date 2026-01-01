Bar Assistant 원클릭 설치 배포.
바 재고를 추적하여 현재 만들 수 있는 칵테일을 정확히 알려주는 자가 호스팅 칵테일 레시피 관리자.
Bar Assistant용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Bar Assistant 활용으로 만들 수 있는 것
Bar Assistant는 재료 선반을 관리하고 실제로 가지고 있는 재료를 기반으로 레시피를 찾고 싶은 칵테일 애호가와 홈 바텐더를 위한 자체 호스팅 웹 애플리케이션입니다. 재료 대체품, 선택적 구성 요소, 부모-자식 재료 관계를 지능적으로 고려하여 단순한 레시피 북을 넘어, 매장에 갈 필요 없이 현재 재고로 만들 수 있는 칵테일 수를 극대화합니다.
이 템플릿은 Salt Rim 웹 인터페이스, Bar Assistant API 서버, 레시피 컬렉션 전체에 걸쳐 즉각적인 전체 텍스트 검색을 위한 Meilisearch, 그리고 캐싱을 위한 Redis를 번들로 제공합니다. 자체 호스팅은 개인 레시피 노트, 맞춤형 칵테일 창작물, 재료 재고가 타사 앱에 갇히지 않고 자신의 서버에 남아있다는 것을 의미합니다.
Bar Assistant의 주요 특징
재료 선반 매칭
Bar Assistant에 캐비닛에 있는 재료를 알려주면, 재료 대체품을 활용한 스마트 매칭을 포함하여 즉시 만들 수 있는 칵테일을 보여줍니다.
빠른 전문 검색
Meilisearch는 레시피 전반에 걸쳐 즉각적인 검색을 제공하며, 준비 방법, ABV, 유리잔 유형, 태그 등으로 필터링하여 올바른 음료를 즉시 찾을 수 있도록 합니다.
레시피 가져오기
칵테일 웹사이트에서 레시피를 직접 스크랩하거나 자신만의 레시피를 만들고, 다양한 행사나 계절에 맞춰 테마별 컬렉션으로 정리하세요.
다중 사용자 권한
관리자, 운영자, 일반 및 게스트 역할은 모든 사람에게 동일한 수준의 액세스 권한을 부여하지 않고도 친구나 팀을 위해 공유 바를 운영할 수 있게 해줍니다.
유연한 내보내기 형식
레시피를 JSON, YAML, XML, Markdown 또는 인쇄용 페이지로 내보내어 컬렉션이 단일 형식이나 플랫폼에 고정되지 않도록 하세요.
Hostinger에서 Bar Assistant을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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