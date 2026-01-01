Bar Assistant는 재료 선반을 관리하고 실제로 가지고 있는 재료를 기반으로 레시피를 찾고 싶은 칵테일 애호가와 홈 바텐더를 위한 자체 호스팅 웹 애플리케이션입니다. 재료 대체품, 선택적 구성 요소, 부모-자식 재료 관계를 지능적으로 고려하여 단순한 레시피 북을 넘어, 매장에 갈 필요 없이 현재 재고로 만들 수 있는 칵테일 수를 극대화합니다.

이 템플릿은 Salt Rim 웹 인터페이스, Bar Assistant API 서버, 레시피 컬렉션 전체에 걸쳐 즉각적인 전체 텍스트 검색을 위한 Meilisearch, 그리고 캐싱을 위한 Redis를 번들로 제공합니다. 자체 호스팅은 개인 레시피 노트, 맞춤형 칵테일 창작물, 재료 재고가 타사 앱에 갇히지 않고 자신의 서버에 남아있다는 것을 의미합니다.