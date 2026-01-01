AdventureLog는 지난 모험을 기록하고 미래 여행을 계획하기 위한 오픈 소스 여행 관리 플랫폼입니다. SvelteKit과 Django로 구축되었고 PostGIS를 지원하며, 목적지를 시각화하는 인터랙티브 세계 지도와 다일정 일정, 항공편, 숙소, 활동 체크리스트를 아우르는 상세한 여행 계획 도구를 결합합니다.

여정을 타사 서버에 저장하는 상업용 여행 앱과는 다르게, AdventureLog는 완전히 자체 호스팅되므로 사진, 위치 기록, 개인 여행 메모가 사용자가 제어하는 인프라에 보관됩니다. 협업 기능을 통해 가족과 여행 그룹은 계획을 공유하고 추억을 함께 기록할 수 있으며, 분석 기능은 방문한 국가와 시간이 지남에 따른 지역 탐험 통계를 추적합니다.