AdventureLog 원클릭 설치.
대화형 지도, 여행 일정 및 완전한 데이터 소유권을 제공하는 자체 호스팅 여행 추적기 및 여행 플래너
AdventureLog용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
AdventureLog 활용으로 만들 수 있는 것
AdventureLog는 지난 모험을 기록하고 미래 여행을 계획하기 위한 오픈 소스 여행 관리 플랫폼입니다. SvelteKit과 Django로 구축되었고 PostGIS를 지원하며, 목적지를 시각화하는 인터랙티브 세계 지도와 다일정 일정, 항공편, 숙소, 활동 체크리스트를 아우르는 상세한 여행 계획 도구를 결합합니다.
여정을 타사 서버에 저장하는 상업용 여행 앱과는 다르게, AdventureLog는 완전히 자체 호스팅되므로 사진, 위치 기록, 개인 여행 메모가 사용자가 제어하는 인프라에 보관됩니다. 협업 기능을 통해 가족과 여행 그룹은 계획을 공유하고 추억을 함께 기록할 수 있으며, 분석 기능은 방문한 국가와 시간이 지남에 따른 지역 탐험 통계를 추적합니다.
AdventureLog의 주요 특징
인터랙티브 세계 지도
세계 지도에서 방문했던 모든 목적지를 시각화하여, 여행이 얼마나 멀리 당신을 데려갔는지에 대한 즉각적이고 만족스러운 그림을 제공합니다.
여러 날 여행 계획
항공편, 숙박 시설, 활동을 매일 정리하여, 여행 계획이 스프레드시트와 메모에 흩어지지 않고 한곳에서 관리될 수 있도록 완벽한 여행 일정을 만드세요.
풍부한 모험 기록
각 목적지를 날짜, 설명, 개인 평점, 사진 업로드와 함께 기록하여, 여행할 때마다 풍성해지는 상세한 여행 일지를 만들 수 있습니다.
여행 분석
방문한 국가, 탐험한 지역, 총 이동 거리와 같은 통계를 추적하여, 여정 기록을 의미 있는 개인적인 이정표로 만드세요.
협업 여행
가족이나 여행 동반자와 모험을 공유하고 여행을 함께 계획하며, 타사 그룹 계획 도구에 의존하지 않고도 모두가 일정과 추억을 공유할 수 있습니다.
Hostinger에서 AdventureLog을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.