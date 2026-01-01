Livebook은 협업적이고 재현 가능한 Elixir 노트북을 작성하기 위한 오픈 소스 웹 애플리케이션입니다. BEAM 생태계를 위해 특별히 제작된 Livebook은 라이브 코드 실행, 풍부한 데이터 시각화, 실시간 멀티플레이어 편집 기능을 단일 브라우저 기반 인터페이스에 결합합니다. 범용 노트북 환경과 달리, Livebook은 Elixir의 동시성 모델과 깊이 통합되어 있으며, 세션과 머신 전반에서 동일하게 실행되도록 설계된 노트북을 생성합니다.

VPS에 Livebook을 자체 호스팅하면 노트북 크기 제한, 사용료, 코드 또는 데이터를 처리하는 타사 클라우드 서비스 없이, 노트북, 데이터 파이프라인 및 머신러닝 실험을 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다.