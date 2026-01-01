원클릭 Livebook 설치
데이터 과학, 자동화 및 라이브 코드 탐색을 위한 대화형, 협업 엘릭서 노트북.
Livebook용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Livebook 활용으로 만들 수 있는 것
Livebook은 협업적이고 재현 가능한 Elixir 노트북을 작성하기 위한 오픈 소스 웹 애플리케이션입니다. BEAM 생태계를 위해 특별히 제작된 Livebook은 라이브 코드 실행, 풍부한 데이터 시각화, 실시간 멀티플레이어 편집 기능을 단일 브라우저 기반 인터페이스에 결합합니다. 범용 노트북 환경과 달리, Livebook은 Elixir의 동시성 모델과 깊이 통합되어 있으며, 세션과 머신 전반에서 동일하게 실행되도록 설계된 노트북을 생성합니다.
VPS에 Livebook을 자체 호스팅하면 노트북 크기 제한, 사용료, 코드 또는 데이터를 처리하는 타사 클라우드 서비스 없이, 노트북, 데이터 파이프라인 및 머신러닝 실험을 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다.
Livebook의 주요 특징
실시간 협업
여러 사용자가 실시간 커서 추적 및 충돌 없는 공동 편집 기능을 통해 동일한 노트북을 동시에 편집할 수 있습니다.
스마트 셀
미리 빌드된 셀 유형은 반복적인 상용구 코드를 작성할 필요 없이 SQL 쿼리, HTTP 요청, 파일 읽기 및 차트 생성을 자동화합니다.
ML 및 데이터 워크플로
Nx, Explorer, Kino와의 기본 통합을 통해 노트북 내에서 직접 수치 계산, 데이터프레임 및 풍부한 시각화를 할 수 있습니다.
노트북 앱 배포
최종 사용자가 Livebook 인터페이스에 직접 액세스하지 않고도 실행할 수 있는 독립형 대화형 웹 애플리케이션으로 모든 노트북을 게시합니다.
기본적으로 재현 가능
노트북은 모든 종속성 및 런타임 값을 파일 자체에 기록하여, 다양한 머신 및 배포 환경에서 일관된 결과를 보장합니다.
Hostinger에서 Livebook을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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