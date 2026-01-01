Adminer 원클릭 설치.
가볍고 모든 기능을 갖춘 데이터베이스 관리 도구로, MySQL, PostgreSQL, SQLite 및 8가지 이상의 시스템을 지원합니다.
Adminer용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Adminer 활용으로 만들 수 있는 것
Adminer는 단일 파일 PHP 데이터베이스 관리 도구로, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB 등 11개 이상의 데이터베이스 시스템에서 하나의 통합된 웹 인터페이스를 통해 포괄적인 관리 기능을 제공합니다. phpMyAdmin의 더 가벼운 대안으로 처음 개발되었으며, 복잡한 설치가 필요 없고 배포 즉시 사용할 수 있습니다.
최소한의 공간을 차지함에도 불구하고, Adminer는 레코드 탐색 및 편집, 구문 강조 기능이 있는 SQL 쿼리 실행, 사용자 및 권한 관리, 데이터 가져오기 및 내보내기, 스키마 관계 보기 등 모든 데이터베이스 작업을 지원합니다. 깔끔한 디자인 덕분에 개발 중 빠른 디버깅과 프로덕션 환경에서의 일상적인 관리 모두에 유용합니다.
Adminer의 주요 특징
11개 이상의 데이터베이스 시스템
MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB 등을 단일 인터페이스에서 관리하여, 각 데이터베이스 유형별로 개별 도구를 유지 관리할 필요가 없습니다.
즉시 배포
웹 서버 외에 다른 종속성 없이 단일 PHP 파일로 패키징된 Adminer는 실행 즉시 추가 구성 없이 바로 접근할 수 있습니다.
SQL 쿼리 편집기
구문 강조 및 구조화된 결과와 함께 사용자 정의 SQL 쿼리를 실행하여 데이터를 검사하고, 쿼리를 디버깅하거나 일회성 마이그레이션을 수행하는 것을 간단하게 만듭니다.
가져오기 및 내보내기
백업, 마이그레이션 및 외부 도구 또는 팀원과의 데이터 공유를 위해 SQL 및 CSV 형식으로 데이터를 가져오고 내보냅니다.
사용자 및 권한 관리
웹 UI에서 직접 데이터베이스 사용자와 해당 권한을 생성, 수정 및 제거하여, 일상적인 액세스 제어 변경 시 명령줄 액세스 필요성을 없애줍니다.
Hostinger에서 Adminer을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.