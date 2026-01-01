Adminer는 단일 파일 PHP 데이터베이스 관리 도구로, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB 등 11개 이상의 데이터베이스 시스템에서 하나의 통합된 웹 인터페이스를 통해 포괄적인 관리 기능을 제공합니다. phpMyAdmin의 더 가벼운 대안으로 처음 개발되었으며, 복잡한 설치가 필요 없고 배포 즉시 사용할 수 있습니다.

최소한의 공간을 차지함에도 불구하고, Adminer는 레코드 탐색 및 편집, 구문 강조 기능이 있는 SQL 쿼리 실행, 사용자 및 권한 관리, 데이터 가져오기 및 내보내기, 스키마 관계 보기 등 모든 데이터베이스 작업을 지원합니다. 깔끔한 디자인 덕분에 개발 중 빠른 디버깅과 프로덕션 환경에서의 일상적인 관리 모두에 유용합니다.