Alexandrie는 Go 및 Nuxt 4로 구축된 자체 호스팅 지식 기반 및 문서화 플랫폼입니다. KaTeX 수학 표현식, 색상 구분 콜아웃 컨테이너, 모든 문서에 대한 전체 텍스트 검색을 위한 명령 센터를 갖춘 풍부한 Markdown 편집기를 제공합니다. 5단계 문서별 권한 시스템을 통해 일부 노트를 비공개로 유지하고, 다른 노트는 팀과 공유하며, 선택한 페이지를 공개적으로 게시할 수 있습니다. 이 모든 것이 단일 설치에서 가능합니다.

Alexandrie를 자체 호스팅하면 문서, 노트 및 업로드된 파일을 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 내장된 S3 호환 객체 스토리지는 외부 서비스 없이 파일 업로드를 처리하며, 원클릭 백업 및 복원 기능을 통해 수동 데이터베이스 내보내기 없이 전체 지식 기반을 보호할 수 있습니다.