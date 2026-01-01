Alexandrie 원클릭 설치로 배포
확장된 마크다운, 전체 텍스트 검색, 문서별 세분화된 권한을 갖춘 자체 호스팅 지식 기반
Alexandrie용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Alexandrie 활용으로 만들 수 있는 것
Alexandrie는 Go 및 Nuxt 4로 구축된 자체 호스팅 지식 기반 및 문서화 플랫폼입니다. KaTeX 수학 표현식, 색상 구분 콜아웃 컨테이너, 모든 문서에 대한 전체 텍스트 검색을 위한 명령 센터를 갖춘 풍부한 Markdown 편집기를 제공합니다. 5단계 문서별 권한 시스템을 통해 일부 노트를 비공개로 유지하고, 다른 노트는 팀과 공유하며, 선택한 페이지를 공개적으로 게시할 수 있습니다. 이 모든 것이 단일 설치에서 가능합니다.
Alexandrie를 자체 호스팅하면 문서, 노트 및 업로드된 파일을 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 내장된 S3 호환 객체 스토리지는 외부 서비스 없이 파일 업로드를 처리하며, 원클릭 백업 및 복원 기능을 통해 수동 데이터베이스 내보내기 없이 전체 지식 기반을 보호할 수 있습니다.
Alexandrie의 주요 특징
확장 마크다운 에디터
구조화된 문서를 위해 설계된 CodeMirror 6 에디터를 사용하여 KaTeX 수학 표현식, 색상 있는 콜아웃 컨테이너 및 풍부한 임베드를 작성하세요.
5단계 권한
문서별로 세분화된 접근 권한(완전히 비공개부터 공개 읽기 가능까지)을 할당하여, 동일한 설치 환경에서 개인 메모, 팀 위키, 공개 문서를 동시에 제공할 수 있습니다.
전체 텍스트 명령 검색
키보드 기반의 명령 센터는 모든 문서를 즉시 검색하여, 수동 폴더 탐색 없이 방대한 지식 기반을 탐색 가능하게 만듭니다.
내장 파일 저장소
통합 S3 호환 객체 스토어는 외부 스토리지 서비스나 CDN 계정 없이 파일 업로드 및 미디어 첨부 파일을 처리합니다.
SSO 및 OIDC 로그인
OIDC를 통해 Google, GitHub, Microsoft 또는 Discord로 인증하여, 각 팀원별로 별도의 사용자 계정을 관리할 필요가 없습니다.
Hostinger에서 Alexandrie을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.