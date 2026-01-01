Visual Studio Code Server는 모든 브라우저에서 완벽한 VS Code 개발 환경을 제공합니다. 소프트웨어를 로컬에 설치할 필요 없이 모든 장치에서 확장 기능, IntelliSense, 통합 터미널, Git 도구 및 디버거에 액세스할 수 있습니다. — 개발 환경은 VPS에 상주하며 항상 준비되어 있습니다.

VPS에 VS Code Server를 자체 호스팅하면 프로젝트와 구성이 세션 간에 유지되며 모든 머신에서 액세스할 수 있습니다. 항상 켜져 있는 서버 환경은 웹을 통한 페어 프로그래밍, 클라우드 개발 워크플로 또는 VS Code 설치가 실용적이지 않은 장치에서의 코딩에 이상적입니다.