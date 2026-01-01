원클릭 설치로 Visual Studio Code 서버 배포.
확장 기능, 디버깅, Git 및 통합 터미널을 갖춘 VS Code를 어디서든 브라우저에서 완벽하게 실행할 수 있습니다.
Visual Studio Code Server용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Visual Studio Code Server 활용으로 만들 수 있는 것
Visual Studio Code Server는 모든 브라우저에서 완벽한 VS Code 개발 환경을 제공합니다. 소프트웨어를 로컬에 설치할 필요 없이 모든 장치에서 확장 기능, IntelliSense, 통합 터미널, Git 도구 및 디버거에 액세스할 수 있습니다. — 개발 환경은 VPS에 상주하며 항상 준비되어 있습니다.
VPS에 VS Code Server를 자체 호스팅하면 프로젝트와 구성이 세션 간에 유지되며 모든 머신에서 액세스할 수 있습니다. 항상 켜져 있는 서버 환경은 웹을 통한 페어 프로그래밍, 클라우드 개발 워크플로 또는 VS Code 설치가 실용적이지 않은 장치에서의 코딩에 이상적입니다.
Visual Studio Code Server의 주요 특징
브라우저에서 전체 VS Code
확장 기능, 테마, 키 바인딩 및 설정을 포함한 완전한 VS Code 경험을 어떤 브라우저 탭에서든 이용할 수 있습니다.
확장 프로그램 지원
언어 서버, 린터, 포매터, 디버거 등을 포함한 VS Code 확장 프로그램을 서버 측에서 설치하고 실행합니다.
통합 터미널
VPS 환경에 연결된 브라우저 터미널에서 셸 명령, 빌드 도구 및 스크립트를 직접 실행할 수 있습니다.
Git 통합
VS Code의 내장 Git 도구를 사용하여 리포지토리를 관리하고, 커밋을 생성하고, diff를 검토하고, 병합 충돌을 처리하세요.
지속형 워크스페이스
프로젝트, 설정 및 확장 기능은 VPS 세션 간에 유지되므로 중단했던 지점부터 정확히 이어서 작업할 수 있습니다.
Hostinger에서 Visual Studio Code Server을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.