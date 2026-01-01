어떤 웹사이트든 복제하고, AI를 활용해 바꿔보세요.

URL을 붙여넣으면 어떤 웹사이트든 완벽하게 편집 가능한 사이트로 재현한 다음 AI를 사용하여 맞춤 설정할 수 있습니다. 코딩이나 전문 업체가 필요하지 않습니다.

신용카드 필요 없음

개선을 도와주는 웹사이트 복제 도구

마음에 드는 구조는 그대로 두고, 마음에 들지 않는 부분을 바꾸세요.
개선을 도와주는 웹사이트 복제 도구

URL에서 생성

기존 웹사이트 링크를 붙여넣으면 AI가 해당 웹사이트의 콘텐츠, 구조 및 디자인을 편집 가능한 사이트로 재현하여 사용자가 그 위에 콘텐츠를 추가할 수 있도록 합니다.
AI 챗봇이나 드래그 앤 드롭 편집 기능을 사용하여 콘텐츠를 수정하고, 섹션을 추가하거나, 디자인을 변경하세요. 효과적인 부분은 유지하고, 그렇지 않은 부분은 업데이트하세요.
개발자나 코드 작성 없이, 한 곳에서 새로 만든 웹사이트를 편집, 호스팅 및 게시하세요.

어떤 직종이든 AI를 활용하면 더 빠르게 목표를 달성할 수 있습니다.

마이그레이션, 재설계, 고객 프로젝트 등. 반복적인 설정 작업은 건너뛰고 핵심 업무에 바로 집중하세요.
어떤 직종이든 AI를 활용하면 더 빠르게 목표를 달성할 수 있습니다.

처음부터 다시 시작하지 않고 마이그레이션하세요

워드프레스, 다른 웹사이트 제작 도구 또는 기타 플랫폼에서 제작된 사이트를 수동으로 모든 페이지를 다시 만들 필요 없이 이전하세요.
예약 및 고객 대시보드부터 이커머스에 이르기까지, 기존에 지원하지 않던 기능들을 추가하여 오래된 웹사이트를 업그레이드하세요.
기존 웹사이트를 기반으로 콘텐츠, 구조 및 기능을 변경하여 새로운 브랜드, 상품 또는 고객층에 맞추세요.
클라이언트의 기존 사이트를 시작점으로 가져온 다음, 수동으로 다시 구축할 필요 없이 사양에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
사이트를 새로 구축한 다음 AI를 사용하여 새로운 언어와 시장에 맞게 콘텐츠를 조정하세요.
기존 사이트를 편집 가능한 샌드박스로 전환하여 정식 출시 전에 새로운 레이아웃, 브랜딩 또는 메시지를 테스트해 보세요.

AI를 이용해 웹사이트를 복제하는 방법

01

URL을 붙여넣으세요

웹사이트 링크를 입력하고 AI에게 복제를 요청하세요. AI는 콘텐츠, 레이아웃 및 구조를 분석하여 편집 가능한 웹사이트로 복제합니다.
02

검토 및 맞춤 설정

새롭게 제작된 웹사이트를 편집할 준비가 되었습니다. AI와 채팅하여 콘텐츠를 수정하고, 디자인을 업데이트하거나, 새로운 섹션을 추가하여 모든 것이 완벽해질 때까지 수정하세요.
03

한 번의 클릭으로 게시하세요

웹사이트 제작이 완료되면 단 한 번의 클릭으로 게시할 수 있습니다. 호스팅, 도메인 등 웹사이트 운영에 필요한 모든 것이 이미 포함되어 있습니다.

Hostinger AI Builder로 무엇을 더 만들 수 있는지 확인해 보세요.

프로토타입

MVP

SaaS 애플리케이션

맞춤형 AI 기반 도구

전자상거래 앱 및 스토어

예약 앱

지금 가지고 있는 웹사이트부터 시작하세요. 그러면 다음 버전으로 더 빨리 넘어갈 수 있습니다.

무료로 시작하세요

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AI 웹사이트 복제 도구 FAQ

웹사이트 클로너는 Hostinger AI 빌더의 기능으로, URL을 입력하여 기존 웹사이트를 재구성하고, 구조, 스타일, 콘텐츠를 캡처하여 편집 가능한 대화형 프로젝트로 만들어 줍니다. 링크를 붙여넣기만 하면 AI가 시작점을 생성해 주며, 사용자는 이를 자유롭게 맞춤 설정할 수 있습니다.

웹사이트 복제는 이미 웹사이트를 보유하고 있는 모든 사람을 위해 만들어졌습니다. 자신의 웹사이트이든, 클라이언트의 웹사이트이든, 또는 기존 웹사이트를 이전하려는 경우이든 상관없습니다. 특히 에이전시를 고용하지 않고 오래된 웹사이트를 새롭게 단장하려는 소규모 사업주, 클라이언트 웹사이트를 더 빠르게 재구축하려는 프리랜서 및 에이전시, 그리고 다른 웹사이트 빌더, 워드프레스 또는 유사 플랫폼에서 이전하는 모든 사용자에게 유용합니다.

소유권이 있거나 사용 권한이 있는 웹사이트의 URL을 제공하는 경우, 해당 웹사이트의 새 버전을 생성할 수 있습니다. AI Builder는 사이트의 보이는 콘텐츠와 구조를 분석하여 새 버전을 생성하며, 결과는 원본 사이트의 복잡성에 따라 달라질 수 있습니다.

네, 편집이 핵심입니다. 웹사이트가 생성되면 텍스트, 색상, 이미지, 레이아웃 및 구성 요소를 직접 선택하거나 AI 챗봇을 통해 변경 사항을 설명하여 변경할 수 있습니다.

네. 더 세밀한 제어가 필요하시면 전체 코드 편집 기능을 이용하실 수 있습니다. 따라서 시각적 편집기 외에도 원하는 대로 사용자 정의하고 프로젝트 규모를 조정할 수 있습니다.

생성된 결과는 원본과 매우 유사하지만, 픽셀 단위로 완벽하게 똑같은 복제본은 아닙니다. 일부 레이아웃, 애니메이션 또는 고도로 맞춤 설정된 요소는 정확하게 복제되지 않을 수 있습니다. 이후에는 AI 안내를 사용하거나 드래그 앤 드롭으로 직접 편집하여 레이아웃부터 콘텐츠까지 모든 것을 조정할 수 있습니다.

별도의 작업이 필요 없습니다. URL을 붙여넣고 원하는 변경 사항을 간단한 언어로 설명하기만 하면 됩니다. AI Builder가 나머지를 처리하므로 디자인이나 기술적인 전문 지식은 필요하지 않습니다.

신용 카드 없이 무료로 시작할 수 있습니다. 처음으로 재구성된 웹사이트를 생성하고 편집할 수 있는 AI 크레딧을 얻을 수 있습니다. 게시할 준비가 되면 pay plan를 선택하면 호스팅 및 도메인이 이미 포함되어 있습니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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