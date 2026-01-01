생성된 결과는 원본과 매우 유사하지만, 픽셀 단위로 완벽하게 똑같은 복제본은 아닙니다. 일부 레이아웃, 애니메이션 또는 고도로 맞춤 설정된 요소는 정확하게 복제되지 않을 수 있습니다. 이후에는 AI 안내를 사용하거나 드래그 앤 드롭으로 직접 편집하여 레이아웃부터 콘텐츠까지 모든 것을 조정할 수 있습니다.