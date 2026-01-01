어떤 웹사이트든 복제하고, AI를 활용해 바꿔보세요.
개선을 도와주는 웹사이트 복제 도구
URL에서 생성
AI를 활용한 재설계
직접 만든 것을 소유하세요
어떤 직종이든 AI를 활용하면 더 빠르게 목표를 달성할 수 있습니다.
처음부터 다시 시작하지 않고 마이그레이션하세요
오래된 사이트를 현대화하세요
새로운 목적에 맞게 웹사이트를 수정하세요
클라이언트의 웹사이트를 새롭게 제작합니다.
다국어를 구사하세요
시제품 및 실험
AI를 이용해 웹사이트를 복제하는 방법
URL을 붙여넣으세요
검토 및 맞춤 설정
한 번의 클릭으로 게시하세요
AI 웹사이트 복제 도구 FAQ
웹사이트 복제 프로그램이란 무엇인가요?
웹사이트 클로너는 Hostinger AI 빌더의 기능으로, URL을 입력하여 기존 웹사이트를 재구성하고, 구조, 스타일, 콘텐츠를 캡처하여 편집 가능한 대화형 프로젝트로 만들어 줍니다. 링크를 붙여넣기만 하면 AI가 시작점을 생성해 주며, 사용자는 이를 자유롭게 맞춤 설정할 수 있습니다.
웹사이트 복제 기능은 누구를 위한 것인가요?
웹사이트 복제는 이미 웹사이트를 보유하고 있는 모든 사람을 위해 만들어졌습니다. 자신의 웹사이트이든, 클라이언트의 웹사이트이든, 또는 기존 웹사이트를 이전하려는 경우이든 상관없습니다. 특히 에이전시를 고용하지 않고 오래된 웹사이트를 새롭게 단장하려는 소규모 사업주, 클라이언트 웹사이트를 더 빠르게 재구축하려는 프리랜서 및 에이전시, 그리고 다른 웹사이트 빌더, 워드프레스 또는 유사 플랫폼에서 이전하는 모든 사용자에게 유용합니다.
웹사이트를 복제할 수 있나요?
소유권이 있거나 사용 권한이 있는 웹사이트의 URL을 제공하는 경우, 해당 웹사이트의 새 버전을 생성할 수 있습니다. AI Builder는 사이트의 보이는 콘텐츠와 구조를 분석하여 새 버전을 생성하며, 결과는 원본 사이트의 복잡성에 따라 달라질 수 있습니다.
복제한 웹사이트를 편집할 수 있나요?
코드를 수정할 수 있나요?
네. 더 세밀한 제어가 필요하시면 전체 코드 편집 기능을 이용하실 수 있습니다. 따라서 시각적 편집기 외에도 원하는 대로 사용자 정의하고 프로젝트 규모를 조정할 수 있습니다.
복제된 웹사이트는 원본과 완전히 똑같이 보일까요?
웹사이트를 복제하고 수정하려면 코딩 경험이 필요한가요?
별도의 작업이 필요 없습니다. URL을 붙여넣고 원하는 변경 사항을 간단한 언어로 설명하기만 하면 됩니다. AI Builder가 나머지를 처리하므로 디자인이나 기술적인 전문 지식은 필요하지 않습니다.
웹사이트 복제는 무료로 체험해 볼 수 있나요?
신용 카드 없이 무료로 시작할 수 있습니다. 처음으로 재구성된 웹사이트를 생성하고 편집할 수 있는 AI 크레딧을 얻을 수 있습니다. 게시할 준비가 되면 pay plan를 선택하면 호스팅 및 도메인이 이미 포함되어 있습니다.