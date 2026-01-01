AI로 더욱 간편해진 MVP 개발
MVP 아이디어가 필요하신가요?
학습 계획 도구
재고 추적 도구
간단하고 직관적인 대시보드에서 사용자가 재고 수준을 쉽게 모니터링하고, 공급을 추적하고, 부족을 방지할 수 있습니다.
AI 챗봇
고객 질문에 답변하고, 사용자를 안내하고, 일반적인 작업을 자동화하는 스마트 챗봇을 만들어 보세요. 이를 통해 기업이 서비스를 개선하고 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다.
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단 하나의 프롬프트로 실현될 당신의 아이디어
SaaS 제품 MVP
온디맨드 서비스 MVP
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틈새 이커머스 MVP
최소 실행 가능 제품을 개발하는 방법
아이디어 설명하기
원클릭으로 실행
테스트 및 반복
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사용자들이 Hostinger Horizons에 대해 말하는 내용
Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.
저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎
Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.
Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.
Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!
Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.
@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.
호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.
이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.
Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.
이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!
Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.
상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.
MVP 개발 FAQ
MVP 개발이란 무엇인가요?
MVP 개발은 최소 기능 제품(MVP)을 만드는 과정입니다. MVP는 실제 사용자를 대상으로 테스트하기에 충분한 기능만 갖춘, 아이디어를 단순화한 버전입니다. 이를 통해 초기 투자 비용을 너무 많이 투자하기 전에 실제 환경에서 사용자 문제를 해결하는지 확인할 수 있습니다. MVP 가이드에서 더 자세한 내용을 확인하세요.
MVP를 만들려면 코딩 방법을 알아야 하나요?
아니요. Hostinger Horizons를 사용하면 간단한 프롬프트를 통해 완벽하게 작동하는 MVP를 만들 수 있습니다. 코딩이나 기술적 배경 지식이 필요하지 않습니다. 제품으로 해결하고자 하는 문제를 설명할 수만 있다면 Horizons를 사용하여 즉시 구축할 수 있습니다.
Hostinger Horizons의 AI는 실제로 어떻게 MVP를 구축하나요?
Horizons는 고급 AI 모델을 사용하여 사용자의 프롬프트를 기반으로 코드, 디자인 및 콘텐츠를 생성합니다. 이 모든 것을 작동하는 웹 앱으로 컴파일하여 몇 분 만에 아이디어를 MVP(최적화 제품)로 구현할 수 있습니다.
개발자를 고용하는 대신 노코드 MVP 빌더를 선택해야 할 때는 언제인가요?
코드가 필요 없는 MVP 빌더를 사용하여 아이디어를 빠르고 저렴하게 검증하세요. 수요가 있고 대규모 고급 맞춤 설정이 가능하다는 것을 입증하면 개발자를 고용하는 것도 좋은 방법입니다. Horizons를 사용하면 재정적 또는 시간적 제약 없이 아이디어를 빠르게 테스트하고 개발할 수 있습니다.
MVP 개발 비용은 얼마인가요?
기존의 MVP 개발 방식은 수천 달러의 비용과 몇 주간의 작업 시간이 소요될 수 있습니다. Horizons를 사용하면 무료로 시작할 수 있으며, 신용 카드 정보도 필요하지 않습니다. 가입하시면 바로 개발을 시작할 수 있도록 5개의 AI 크레딧이 제공됩니다.
크레딧 사용량은 각 프롬프트의 복잡성에 따라 달라집니다. 간단한 수정은 크레딧 1개 미만으로 사용 가능하며, 복잡한 빌드는 더 많은 크레딧이 필요할 수 있습니다. 무료 크레딧은 MVP를 설명하고, 실제로 구현되는 모습을 확인하고, Horizons를 충분히 체험해 본 후 구매를 결정하는 데 충분합니다. 게시할 준비가 되면 유료 플랜 중 하나로 전환하세요. 호스팅, 도메인, SEO 최적화가 모두 포함되어 있으며, 게시 버튼만 누르면 MVP가 바로 출시됩니다.
크레딧이 부족하신가요? 언제든지 충전할 수 있으며 대시보드에서 사용량을 확인할 수 있습니다.
최소 실행 가능 제품을 만드는 데 필요한 도구는 무엇입니까?
아무것도 아닙니다. AI Builder는 구축에 대화형 접근 방식을 사용합니다. 종종 Vibe 코딩이라고 불립니다. 단순히 간단한 언어로 구축하고 싶은 내용을 설명하고 AI가 실시간으로 실현합니다. 기능을 추가하려면? 단순히 질문하십시오. 사용자 흐름을 변경해야합니까? 설명하십시오. 이 개념을 처음 접한 경우, Vibe 코딩 가이드는 필요한 모든 것을 안내합니다.
MVP를 수익화할 수 있나요?
네. Stripe와 같은 결제 도구를 통합하여 MVP 내에서 직접 구독 상품을 판매하고, 서비스 요금을 청구하거나, 일회성 구매를 제공할 수 있습니다.
MVP를 어떻게 테스트하나요?
MVP를 출시 전에 미리 보고 사용자와 공유하고, 피드백을 수집하고 개선할 수 있습니다. 조기에 테스트하면 수요를 파악하고 확장하기 전에 제품을 개선하는 데 도움이 됩니다.
웹앱을 호스팅하려면 어떻게 해야 하나요?
Horizons에는 호스팅이 포함되어 있습니다. MVP가 준비되면 클릭 한 번으로 게시할 수 있으며, 빠르고 안전한 호스팅 플랫폼과 맞춤 도메인 네임이 함께 제공됩니다.
MVP를 어떻게 테스트하나요?
MVP를 출시 전에 미리 보고 사용자와 공유하고, 피드백을 수집하고 개선할 수 있습니다. 조기에 테스트하면 수요를 파악하고 확장하기 전에 제품을 개선하는 데 도움이 됩니다.
웹앱을 호스팅하려면 어떻게 해야 하나요?
Horizons에는 호스팅이 포함되어 있습니다. MVP가 준비되면 클릭 한 번으로 게시할 수 있으며, 빠르고 안전한 호스팅 플랫폼과 맞춤 도메인 네임이 함께 제공됩니다.