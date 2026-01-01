기존의 MVP 개발 방식은 수천 달러의 비용과 몇 주간의 작업 시간이 소요될 수 있습니다. Horizons를 사용하면 무료로 시작할 수 있으며, 신용 카드 정보도 필요하지 않습니다. 가입하시면 바로 개발을 시작할 수 있도록 5개의 AI 크레딧이 제공됩니다.

크레딧 사용량은 각 프롬프트의 복잡성에 따라 달라집니다. 간단한 수정은 크레딧 1개 미만으로 사용 가능하며, 복잡한 빌드는 더 많은 크레딧이 필요할 수 있습니다. 무료 크레딧은 MVP를 설명하고, 실제로 구현되는 모습을 확인하고, Horizons를 충분히 체험해 본 후 구매를 결정하는 데 충분합니다. 게시할 준비가 되면 유료 플랜 중 하나로 전환하세요. 호스팅, 도메인, SEO 최적화가 모두 포함되어 있으며, 게시 버튼만 누르면 MVP가 바로 출시됩니다.

크레딧이 부족하신가요? 언제든지 충전할 수 있으며 대시보드에서 사용량을 확인할 수 있습니다.