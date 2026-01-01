AI로 더욱 간편해진 MVP 개발

아이디어를 기능적인 제품으로 빠르게 구현해 보세요. 코딩이나 개발자가 필요 없습니다.
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AI로 더욱 간편해진 MVP 개발

MVP 아이디어가 필요하신가요?

바로 구축할 수 있는 예시로 여정을 시작해 보세요.

학습 계획 도구

학생들이 일정을 정리하고, 공부 목표를 설정하고, 진행 상황을 추적할 수 있도록 도와주세요.
학습 계획 도구

재고 추적 도구

간단하고 직관적인 대시보드에서 사용자가 재고 수준을 쉽게 모니터링하고, 공급을 추적하고, 부족을 방지할 수 있습니다.

재고 추적 도구

AI 챗봇

고객 질문에 답변하고, 사용자를 안내하고, 일반적인 작업을 자동화하는 스마트 챗봇을 만들어 보세요. 이를 통해 기업이 서비스를 개선하고 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다.

AI 챗봇

작업 우선순위 도구

전통적인 MVP 개발은 수천 개의 비용이 소요됩니다. AI Builder를 사용하면 간단한 구독이 모두 적용되므로 재정적인 위험 없이 아이디어를 테스트할 수 있습니다.
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단 하나의 프롬프트로 실현될 당신의 아이디어

Hostinger Horizons로 만들 수 있는 MVP를 알아보세요. – 본격적인 개발에 착수하기 전에 실제 사용자를 대상으로 아이디어를 검증하세요.
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SaaS 제품 MVP

송장 생성기, 프로젝트 추적기부터 예약 플랫폼, 틈새 CRM에 이르기까지, 사용자 로그인 및 Stripe 결제 기능이 내장된 작동 버전을 구축하세요. 몇 달이 아닌 며칠 만에 출시할 수 있습니다.
X를 위한 우버를 생각해 보세요. 청소 서비스 예약 앱, 프리랜서 마켓플레이스, 반려견 산책 플랫폼 등이 될 수 있습니다. 실제 예약 흐름을 갖춘 린 버전을 만들고, 확장하기 전에 실제 사용자와 함께 테스트하세요.
승인 워크플로, 보고 대시보드, 맞춤형 추적기 등 – 사용자 로그인 및 통합 데이터베이스를 갖춘 간소화된 버전을 구축하고, 본격적인 개발에 투자하기 전에 팀과 함께 테스트해 보세요.
영양제 브랜드, 디지털 다운로드 상점, 틈새 의류 라인 등 – 온라인 스토어 연동을 통해 린 스토어프론트를 구축하고, 재고를 확보하기 전에 시장이 실제로 구매하는지 테스트해 보세요.

최소 실행 가능 제품을 개발하는 방법

01

아이디어 설명하기

AI에게 MVP가 해결할 핵심 문제, 주요 기능, 그리고 대상 고객에 대해 알려주세요. 몇 분 안에 실현되는 것을 지켜보세요.
02

원클릭으로 실행

결제, 로그인 등을 연결하고 한 번의 클릭으로 서비스를 시작하세요. 호스팅, 도메인 및 SEO가 모두 포함됩니다. 기술 설정이나 지연 없이.
03

테스트 및 반복

MVP를 실제 사용자와 공유하고, 피드백을 수집하며, 학습한 내용을 바탕으로 개선하세요. 핵심 가정을 검증할 때까지 계속 반복하세요.

더 많은 도움이 필요하신가요?

초보자에서 AI 전문가가 되는 데 도움이 되는 포괄적인 튜토리얼, 방법 가이드, 단계별 지침을 살펴보세요. 첫 번째 AI 프로젝트를 구축하는 데 필요한 모든 것, 그리고 그 이상을 알려드립니다.
시작 가이드

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튜토리얼
동영상
프롬프트를 개선하세요

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피해야 할 일반적인 실수

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웹사이트 프로토타입을 만드는 방법

프로토타입

SaaS 애플리케이션

내부 비즈니스 도구

커스텀 AI 도구

커스텀 CRMs

예약 앱

사용자들이 Hostinger Horizons에 대해 말하는 내용

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
디지털 전문가

Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
콘텐츠 제작자

Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.

RameshR
RameshR
@rezmeram

호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.

Jordi Robert
Jordi Robert
설립자

Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
기업가

Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.

독특한 프로젝트 아이디어를 현실로 만들 준비가 되셨나요?

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MVP 개발 FAQ

MVP 개발은 최소 기능 제품(MVP)을 만드는 과정입니다. MVP는 실제 사용자를 대상으로 테스트하기에 충분한 기능만 갖춘, 아이디어를 단순화한 버전입니다. 이를 통해 초기 투자 비용을 너무 많이 투자하기 전에 실제 환경에서 사용자 문제를 해결하는지 확인할 수 있습니다. MVP 가이드에서 더 자세한 내용을 확인하세요.

아니요. Hostinger Horizons를 사용하면 간단한 프롬프트를 통해 완벽하게 작동하는 MVP를 만들 수 있습니다. 코딩이나 기술적 배경 지식이 필요하지 않습니다. 제품으로 해결하고자 하는 문제를 설명할 수만 있다면 Horizons를 사용하여 즉시 구축할 수 있습니다.

Horizons는 고급 AI 모델을 사용하여 사용자의 프롬프트를 기반으로 코드, 디자인 및 콘텐츠를 생성합니다. 이 모든 것을 작동하는 웹 앱으로 컴파일하여 몇 분 만에 아이디어를 MVP(최적화 제품)로 구현할 수 있습니다.

코드가 필요 없는 MVP 빌더를 사용하여 아이디어를 빠르고 저렴하게 검증하세요. 수요가 있고 대규모 고급 맞춤 설정이 가능하다는 것을 입증하면 개발자를 고용하는 것도 좋은 방법입니다. Horizons를 사용하면 재정적 또는 시간적 제약 없이 아이디어를 빠르게 테스트하고 개발할 수 있습니다.

기존의 MVP 개발 방식은 수천 달러의 비용과 몇 주간의 작업 시간이 소요될 수 있습니다. Horizons를 사용하면 무료로 시작할 수 있으며, 신용 카드 정보도 필요하지 않습니다. 가입하시면 바로 개발을 시작할 수 있도록 5개의 AI 크레딧이 제공됩니다.

크레딧 사용량은 각 프롬프트의 복잡성에 따라 달라집니다. 간단한 수정은 크레딧 1개 미만으로 사용 가능하며, 복잡한 빌드는 더 많은 크레딧이 필요할 수 있습니다. 무료 크레딧은 MVP를 설명하고, 실제로 구현되는 모습을 확인하고, Horizons를 충분히 체험해 본 후 구매를 결정하는 데 충분합니다. 게시할 준비가 되면 유료 플랜 중 하나로 전환하세요. 호스팅, 도메인, SEO 최적화가 모두 포함되어 있으며, 게시 버튼만 누르면 MVP가 바로 출시됩니다.

크레딧이 부족하신가요? 언제든지 충전할 수 있으며 대시보드에서 사용량을 확인할 수 있습니다.

아무것도 아닙니다. AI Builder는 구축에 대화형 접근 방식을 사용합니다. 종종 Vibe 코딩이라고 불립니다. 단순히 간단한 언어로 구축하고 싶은 내용을 설명하고 AI가 실시간으로 실현합니다. 기능을 추가하려면? 단순히 질문하십시오. 사용자 흐름을 변경해야합니까? 설명하십시오. 이 개념을 처음 접한 경우, Vibe 코딩 가이드는 필요한 모든 것을 안내합니다.

네. Stripe와 같은 결제 도구를 통합하여 MVP 내에서 직접 구독 상품을 판매하고, 서비스 요금을 청구하거나, 일회성 구매를 제공할 수 있습니다.

MVP를 출시 전에 미리 보고 사용자와 공유하고, 피드백을 수집하고 개선할 수 있습니다. 조기에 테스트하면 수요를 파악하고 확장하기 전에 제품을 개선하는 데 도움이 됩니다.

Horizons에는 호스팅이 포함되어 있습니다. MVP가 준비되면 클릭 한 번으로 게시할 수 있으며, 빠르고 안전한 호스팅 플랫폼과 맞춤 도메인 네임이 함께 제공됩니다.

MVP를 출시 전에 미리 보고 사용자와 공유하고, 피드백을 수집하고 개선할 수 있습니다. 조기에 테스트하면 수요를 파악하고 확장하기 전에 제품을 개선하는 데 도움이 됩니다.

Horizons에는 호스팅이 포함되어 있습니다. MVP가 준비되면 클릭 한 번으로 게시할 수 있으며, 빠르고 안전한 호스팅 플랫폼과 맞춤 도메인 네임이 함께 제공됩니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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