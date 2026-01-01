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무제한 기능은 당사의 공정 사용 정책이 적용됩니다.

모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.

사용자들이 Hostinger Horizons에 대해 말하는 내용

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
디지털 전문가

Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
콘텐츠 제작자

Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.

RameshR
RameshR
@rezmeram

호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.

Jordi Robert
Jordi Robert
설립자

Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
기업가

Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.

Hostinger Horizons FAQ

Hostinger Horizons 상품은 기능과 월별 AI 크레딧에서 차이가 있습니다. AI 크레딧 한도는 채팅을 통해 AI 에이전트에게 보낼 수 있는 메시지 수를 결정하며, 상위 요금제는 필요에 따라 더 고급 기능과 더 큰 유연성을 제공합니다.

AI 크레딧은 두 가지에 사용됩니다. 프로젝트를 구축하는 것과 프로젝트가 활성화된 후 그 안에서 AI 기능을 실행하는 것입니다. 구축 시, Horizons AI 에이전트에 보내는 각 메시지는 1 크레딧을 사용합니다. 게시된 웹사이트 또는 앱에 AI 기반 기능이 포함된 경우, 사용자가 해당 기능과 상호 작용할 때마다 크레딧이 사용됩니다. 이 경우 부분 크레딧을 사용하므로, 비용의 일부만으로 더 많이 실험할 수 있습니다.

네. AI 크레딧 사용량 대시보드는 구축 및 편집에 사용된 크레딧 내역과 앱의 AI 기능이 사용한 크레딧을 보여주므로, 크레딧이 어디에 사용되는지 항상 정확히 알 수 있습니다.

상품을 보유하고 있다면 상위 상품으로 업그레이드하지 않고도 추가 AI 크레딧을 구매할 수 있습니다.

Hostinger Horizons는 웹사이트 또는 웹 앱을 온라인에서 계속 실행하고 접근 가능하게 유지하기 위해 호스팅이 필요합니다.

활성화된 호스팅 상품이 아직 없는 경우, Hostinger Horizons 구매 시 추가 비용 없이 호스팅이 함께 제공됩니다.

이미 활성화된 호스팅 상품이 있는 경우, Horizons 구매 시 추가 호스팅 상품은 포함되지 않으며 기존 호스팅 상품을 계속 사용할 수 있습니다.

호스팅과 Hostinger Horizons는 각각 별도로 갱신되며, 두 서비스는 개별적으로 관리, 업그레이드 또는 갱신할 수 있습니다.

Hostinger Horizons를 사용하면 코드 없이도 다양한 웹 앱과 웹사이트를 만들 수 있습니다. 예를 들어 음식 배달 앱, SaaS 제품, 피트니스 트래커, 비영리 단체용 소프트웨어 등을 만들 수 있습니다.

고객을 위한 맞춤형 솔루션을 만들고 싶든 비즈니스 요구에 맞는 앱을 만들고 싶든 Hostinger Horizons는 아이디어를 실현하는 완벽한 AI 제작기입니다.

Hostinger Horizons는 모바일 기기에서 원활하게 작동하는 웹사이트와 웹앱을 제작할 수 있습니다. 하지만 현재 App Store나 Google Play용 네이티브 모바일 앱 제작은 지원하지 않습니다.

웹사이트 또는 웹앱의 코드는 전적으로 귀하의 소유입니다. Hostinger Horizons 유료 상품을 사용하시면 언제든지 코드를 다운로드하실 수 있습니다.

네, Hostinger Horizons에 타사 API 및 서비스를 통합할 수 있습니다. Stripe 및 Supabase와 같은 도구와 원활하게 연동되며, 결제, 데이터 처리 등을 위한 다른 API도 연결할 수 있습니다. 타사 서비스 연결에 도움이 필요하시면 채팅에서 문의하세요. Hostinger Horizons에서 안내해 드립니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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