Hostinger Horizons의 모든 것을 누려보세요
30일 내 환불 보장
언제든지 취소 가능
연중무휴 24시간 지원
사용자들이 Hostinger Horizons에 대해 말하는 내용
Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.
저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎
Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.
Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.
Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!
Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.
@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.
호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.
이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.
Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.
이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!
Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.
상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.
Hostinger Horizons FAQ
Hostinger Horizons 상품은 어떻게 다른가요?
Hostinger Horizons 상품은 기능과 월별 AI 크레딧에서 차이가 있습니다. AI 크레딧 한도는 채팅을 통해 AI 에이전트에게 보낼 수 있는 메시지 수를 결정하며, 상위 요금제는 필요에 따라 더 고급 기능과 더 큰 유연성을 제공합니다.
AI 크레딧은 어떻게 작동하나요?
AI 크레딧은 두 가지에 사용됩니다. 프로젝트를 구축하는 것과 프로젝트가 활성화된 후 그 안에서 AI 기능을 실행하는 것입니다. 구축 시, Horizons AI 에이전트에 보내는 각 메시지는 1 크레딧을 사용합니다. 게시된 웹사이트 또는 앱에 AI 기반 기능이 포함된 경우, 사용자가 해당 기능과 상호 작용할 때마다 크레딧이 사용됩니다. 이 경우 부분 크레딧을 사용하므로, 비용의 일부만으로 더 많이 실험할 수 있습니다.
내 앱이 AI 크레딧을 얼마나 사용했는지 확인할 수 있나요?
네. AI 크레딧 사용량 대시보드는 구축 및 편집에 사용된 크레딧 내역과 앱의 AI 기능이 사용한 크레딧을 보여주므로, 크레딧이 어디에 사용되는지 항상 정확히 알 수 있습니다.
상위 상품으로 업그레이드하지 않고도 추가 AI 크레딧을 구매할 수 있나요?
상품을 보유하고 있다면 상위 상품으로 업그레이드하지 않고도 추가 AI 크레딧을 구매할 수 있습니다.
호스팅 없이 Hostinger Horizons를 구매할 수 있나요?
Hostinger Horizons는 웹사이트 또는 웹 앱을 온라인에서 계속 실행하고 접근 가능하게 유지하기 위해 호스팅이 필요합니다.
활성화된 호스팅 상품이 아직 없는 경우, Hostinger Horizons 구매 시 추가 비용 없이 호스팅이 함께 제공됩니다.
이미 활성화된 호스팅 상품이 있는 경우, Horizons 구매 시 추가 호스팅 상품은 포함되지 않으며 기존 호스팅 상품을 계속 사용할 수 있습니다.
호스팅과 Hostinger Horizons는 각각 별도로 갱신되며, 두 서비스는 개별적으로 관리, 업그레이드 또는 갱신할 수 있습니다.
Hostinger Horizons를 사용해 어떤 종류의 웹사이트를 게시할 수 있나요?
Hostinger Horizons로 모바일 앱을 생성할 수 있나요?
Hostinger Horizons는 모바일 기기에서 원활하게 작동하는 웹사이트와 웹앱을 제작할 수 있습니다. 하지만 현재 App Store나 Google Play용 네이티브 모바일 앱 제작은 지원하지 않습니다.
Hostinger Horizons로 생성한 코드는 누가 소유하나요?
웹사이트 또는 웹앱의 코드는 전적으로 귀하의 소유입니다. Hostinger Horizons 유료 상품을 사용하시면 언제든지 코드를 다운로드하실 수 있습니다.
Hostinger Horizons에 타사 API나 서비스를 통합하는 것이 가능한가요?
네, Hostinger Horizons에 타사 API 및 서비스를 통합할 수 있습니다. Stripe 및 Supabase와 같은 도구와 원활하게 연동되며, 결제, 데이터 처리 등을 위한 다른 API도 연결할 수 있습니다. 타사 서비스 연결에 도움이 필요하시면 채팅에서 문의하세요. Hostinger Horizons에서 안내해 드립니다.