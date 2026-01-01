Hostinger Horizons는 웹사이트 또는 웹 앱을 온라인에서 계속 실행하고 접근 가능하게 유지하기 위해 호스팅이 필요합니다.

활성화된 호스팅 상품이 아직 없는 경우, Hostinger Horizons 구매 시 추가 비용 없이 호스팅이 함께 제공됩니다.

이미 활성화된 호스팅 상품이 있는 경우, Horizons 구매 시 추가 호스팅 상품은 포함되지 않으며 기존 호스팅 상품을 계속 사용할 수 있습니다.

호스팅과 Hostinger Horizons는 각각 별도로 갱신되며, 두 서비스는 개별적으로 관리, 업그레이드 또는 갱신할 수 있습니다.