작동 방식
01
추천 링크를 공유하세요
Hostinger Horizons 또는 추천 대시보드에서 맞춤 링크를 복사해 친구들과 공유하세요.
02
업그레이드될 때까지 기다리세요
친구들이 첫 번째 Hostinger AI Builder 계획을 구매하고 45일 이상 서비스를 사용할 때 보상을 받으십시오.
03
수익 받기
당신의 수익은 PayPal, 은행 송금 또는 Hostinger 잔액으로 지급됩니다.
다른 사람들이 AI를 사용하여 빌드를 시작하도록 돕고 보상을 받으세요
추천 링크를 어디서나 사용하세요
- 프로젝트를 시작하는 친구에게 직접 전송하세요.
- 콘텐츠나 소셜 바이오에 추가하세요.
- 커뮤니티나 그룹 채팅에 추가하세요.
당신의 보상: 20% 커미션
친구가 첫 번째 Hostinger Horizons 상품을 구매하고 45일 이상 사용하면 보상을 받을 수 있습니다.
Hostinger Horizons 추천 프로그램 FAQ
추천 링크는 어디서 얻을 수 있나요?
추천 링크는 다음 방법 중 하나로 확인할 수 있습니다:
- 추천 대시보드에서
- Hostinger Horizons 플랫폼의 왼쪽 상단 메뉴 아이콘을 클릭한 뒤 “추천하기(Refer)”를 선택하세요
얼마나 많은 사람에게 추천을 할 수 있나요?
Hostinger 추천 프로그램을 통해 추천할 수 있는 사람의 수에는 제한이 없습니다. 링크를 공유하고 원하는 만큼 친구들에게 Hostinger Horizons를 홍보하세요.
얼마나 벌 수 있나요?
추천 횟수에는 제한이 없으므로, 당신의 수익에도 한계가 없습니다. 자격이 있는 각 판매에서 20%의 수익을 얻으며, 얼마나 많은 판매를 할지는 전적으로 당신에게 달려 있습니다.
친구는 무엇을 얻나요?
그들은 첫 번째 Hostinger AI Builder 계획에 대한 추가 20% 할인을받습니다.
보상을 받는 데 45일이 걸리는 이유는 무엇인가요?
당사는 30일 환불 보증을 제공합니다. 이는 신규 사용자가 구매 후 30일 이내에 전액 환불을 요청할 수 있음을 의미합니다.회계 및 행정 처리를 위해 추가로 15일이 소요됩니다.
수익금은 언제 받을 수 있나요?
추천 대시보드에서 PayPal 또는 전신 송금 중 하나를 선택할 수 있습니다.PayPal은 50달러에 도달한 사용자에게 매일 자금을 송금합니다. 다만 자동화 처리로 인해 다음 날에 입금될 수도 있습니다.전신 송금의 경우 200달러를 모아야 하며, 모든 송금은 매달 마지막 목요일에 처리됩니다. 해당 날짜 이후에 보상 자격을 충족하면 다음 달에 송금됩니다.은행 정책에 따라 전신 송금 시 추가 수수료나 환율 차이가 발생할 수 있으며, 이는 보상 금액을 줄일 수 있습니다. 이러한 비용을 피하려면 PayPal 사용을 권장합니다.