검색 엔진과 AI에 최적화된 프로젝트

Hostinger AI Builder는 검색 엔진에 의해 사이트를 인덱스하고 ChatGPT, Gemini 및 Meta AI와 같은 AI 도구에 더 잘 이해하는 데 필요한 모든 것을 자동으로 생성합니다.
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가시성을 위해 자동으로 최적화됨

맞춤 도메인에서 노코드 사이트를 게시하면 sitemap.xml, robots.txt, llms.txt와 같은 주요 SEO 및 AI 가시성 파일이 자동으로 생성됩니다. 이를 통해 검색 엔진과 AI 도구가 콘텐츠를 쉽게 이해할 수 있으며, 별도의 설정이 필요하지 않습니다.
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SEO 및 AI 노출을 위한 스마트 퍼블리싱

AI 검색 플랫폼

ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Meta AI 등의 도구가 사이트를 이해하도록 도와주세요. LLMs.txt가 자동으로 생성되므로 AI 시스템이 어디를 살펴봐야 할지 정확히 파악하여 응답 및 요약에서 추천될 가능성을 높여줍니다.
스크롤 설정을 구성하거나 인덱싱에 대해 걱정할 필요가 없습니다. AI Builder는 게시된 모든 프로젝트에 대해 sitemap.xml 및 robots.txt 파일을 생성합니다. 따라서 콘텐츠가 구조화되고 검색 가능하며 SEO Best Practices를 준수할 수 있습니다.
Hostinger AI Builder는 메타데이터, sitemap.xml, llms.txt 및 robots.txt와 같은 핵심 SEO 요소를 자동으로 처리합니다. 플러그인이나 추가 도구가 필요하지 않습니다. 사이트, 도착 페이지 또는 디지털 프로젝트를 게시하면 JavaScript 렌더링 콘텐츠를 지원하는 검색 엔진에서 인덱싱 할 준비가되었습니다.

AI SEO가 처음이신가요? 몇 분 만에 시청하고 배우세요

이 짧은 영상에서는 생성형 엔진 최적화(GEO)가 무엇을 의미하는지, 그리고 콘텐츠를 눈에 띄게 유지하는 방법을 설명합니다.

Hostinger Horizons에 대한 사람들의 평가

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

최근에 새로운 @Hostinger AI Builder 도구를 테스트 할 수있는 기회가있었습니다. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder는 백만 달러의 앱을 구축하는 가장 효율적인 Vibe 코드 도구일 수 있습니다.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
디지털 전문가

Hostinger AI Builder는 MVP를 만들고 아이디어를 테스트하는 새로운 혁신적인 방법입니다.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
콘텐츠 제작자

Hostinger AI Builder는 당신이 가지고있는 아이디어를 구축 할 수있는 도구입니다 - 당신은 그것을 설명 할 필요가 있으며, 그것은 작동합니다.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.

RameshR
RameshR
@rezmeram

호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.

Jordi Robert
Jordi Robert
설립자

Hostinger AI Builder는 정말 다른 모든 것과 비교하여 게임을 변화시키는 것입니다. 내 웹 앱에서 내 블로그에 서브 도메인을 설정하는 것은 너무 쉽습니다.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger AI Builder를 사용해 보았습니다!이 코드가없는 AI 애플리케이션 빌더는 몇 분 안에 슬릭 웹 사이트 및 애플리케이션을 만들었습니다. 당신을 위해 디자인, 코드 및 쓰기.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
기업가

Hostinger AI Builder를 사용하여 꽤 좋은 것들을 구축 할 수 있습니다. 일반적인 웹 사이트 빌더와는 다릅니다.

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