좋아하는 웹사이트나 웹앱을 보셨나요? 아니면 직접 레이아웃을 스케치하셨나요? 어떤 시각적 미디어든 Horizons에 업로드하면 AI가 몇 초 만에 작동하는 웹사이트나 웹 앱으로 바꿔줍니다.

구축된 후에는 기술 없이도 간단한 명령으로 텍스트, 색상 및 기능을 쉽게 업데이트할 수 있습니다.