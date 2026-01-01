Hostinger는 이커머스 웹사이트를 구축하는 두 가지 방법을 제공합니다. Horizons 바이브 코딩 플랫폼과 Hostinger의 드래그 앤 드롭 웹사이트 빌더를 통해서인데, 그 차이는 이미 이름에 있습니다.

호스팅어 웹사이트 빌더를 사용하면 템플릿에서 시작하거나 설명으로 이커머스 웹사이트를 생성한 다음, 미리 만들어진 요소를 드래그 앤 드롭하여 사용자 지정할 수 있습니다. 깔끔하고 간단한 온라인 스토어를 빠르게 구축하려는 모든 사용자에게 적합합니다.

Horizons는 대화형 방식을 사용합니다. AI와 대화하면 실시간으로 변경 사항이 적용되어 훨씬 더 많은 사용자 지정 자유를 제공합니다. 또한 통합 백엔드 덕분에 마켓플레이스나 사용자 로그인이 있는 더 복잡한 온라인 스토어와 같은 고급 프로젝트를 구축할 수 있습니다. 원하는 사용자에게는 전체 코드 액세스도 제공됩니다.

두 도구 모두 호스팅어의 자체 이커머스 솔루션으로 구동되며 기술 지식이 없는 사람들을 위해 만들어졌습니다. 차이점은 구축 방식 선호도와 필요한 유연성의 정도에 있습니다.