나만의 스토어로 온라인 판매하기

AI와 대화만으로 스토어 또는 완전히 맞춤 설정된 이커머스 앱을 만들고, 상품, 주문, 결제 등 모든 것을 한곳에서 관리하세요.
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온라인 판매 및 성장에 필요한 모든 것

실물 및 디지털 상품, 기프트 카드 판매 또는 주문형 인쇄 사업 운영에 필요한 모든 기능을 제공합니다.
디지털 제품을 판매하세요

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AI와 채팅하거나 템플릿을 사용하여 간편하게 온라인 스토어와 제품 페이지를 만드세요.
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성장을 위한 모든 것

호스팅, 도메인, 이메일이 모두 포함되어 있습니다. 마케팅 및 결제 도구(SEO, Stripe, PayPal, AdSense 등)를 간편하게 설정할 수 있습니다.

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거래 수수료 없음. 100가지 이상의 결제 수단을 추가 수수료 없이 이용하세요.

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나의 디지털 제품(전자책, 음악, 미술품)은 아무런 노력 없이 고객에게 즉시 전달됩니다.
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나의 이머커머스 아이디어를 바로 현실로

온라인 스토어부터 판매 대시보드, 그리고 그 이상까지 – 아이디어를 얻을 수 있는 인기 있는 몇 가지 예시를 살펴보세요. 또는 미리 만들어진 프롬프트로 바로 시작하여 몇 초 만에 구축을 시작할 수 있습니다.
커스텀 온라인 스토어

커스텀 온라인 스토어

원하는 모습과 기능으로 상점을 개설하세요. 코드를 한 줄도 건드리지 않고 제품을 선보이고, 주문을 관리하며, 온라인 판매를 시작할 수 있습니다.제작하기
회원이 독점 콘텐츠, 강좌 또는 커뮤니티에 유료로 접근할 수 있는 회원 전용 플랫폼을 구축하세요. 직접 가격을 설정하고 구독을 관리하여 반복 수익을 늘릴 수 있습니다.제작하기
쇼핑객 질문에 24시간 연중무휴로 답변하고, 고객을 안내하거나, 일반적인 작업을 자동화하는 스마트 챗봇을 만들어 보세요.제작하기
간단하고 직관적인 대시보드에서 사용자가 재고 수준을 쉽게 모니터링하고, 공급을 추적하고, 부족을 방지할 수 있습니다.제작하기
구매부터 배송까지 신뢰를 쌓는 브랜드 주문 추적 경험을 통해 고객에게 최신 정보를 지속적으로 제공하세요.제작하기
판매 데이터를 명확하고 실행 가능한 인사이트로 전환하여 무엇이 효과적인지, 어디에서 성장해야 할지 항상 알 수 있도록 하세요.제작하기

AI로 온라인 판매를 시작하는 방법

01

아이디어를 설명하거나 템플릿을 선택하세요

구상하고 있는 온라인 스토어 또는 이커머스 앱을 설명해 주시면, 그것이 현실로 구현되는 것을 확인하거나 템플릿을 선택하여 훨씬 더 빠르게 시작할 수 있습니다.
02

맞춤 설정 및 테스트

디자인을 세밀하게 조정하고, 단일 이미지로 제품 페이지를 만들고, 결제 및 배송을 연결하세요. 이 모든 것을 하나의 대시보드에서 처리할 수 있습니다. 게시하기 전에 실시간으로 미리보세요.
03

클릭 한 번으로 게시

한 번의 클릭으로 스토어가 활성화되어 주문을 받을 준비가 완료됩니다. – 기술 설정, 타사 연결 또는 기다림이 필요 없습니다.

나만의 스타일로 꾸미는 템플릿

전문적으로 디자인된 템플릿을 선택하고, AI 또는 시각적 편집을 통해 맞춤 설정하여 웹사이트를 더 빠르게 온라인에 게시하세요.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

컨셉을 순식간에 제품으로

AI가 만든 상품부터 결제 설정까지, 스토어를 몇 분 만에 만들고, 맞춤 설정하고, 런칭하는 방법을 확인하세요.

최소 실행 가능 제품을 개발하는 방법

비즈니스 홍보페이지와 앱

예약 웹사이트 및 앱

사용자 정의 CRMs

내부 비즈니스 도구

사용자들이 Hostinger Horizons에 대해 말하는 내용

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
디지털 전문가

Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
콘텐츠 제작자

Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.

RameshR
RameshR
@rezmeram

호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.

Jordi Robert
Jordi Robert
설립자

Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
기업가

Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.

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신용 카드가 필요하지 않습니다

AI Builder vibe code 온라인 상점 FAQ

Horizons ecommerce는 모든 사람이 온라인 판매에 쉽게 접근할 수 있도록 설계되었습니다. Horizons AI는 간단한 채팅 인터페이스를 통해 상점 또는 맞춤형 이커머스 웹 앱을 구축하며, 호스팅어의 자체 이커머스 솔루션은 상품, 결제, 주문 및 배송을 처리합니다. 이 모든 것이 즉시 함께 작동합니다.

코딩, 기술 설정, 여러 도구를 관리할 필요가 없습니다. 온라인 판매에 필요한 모든 것이 준비되는 즉시 사용할 수 있습니다.

실물 상품과 디지털 상품, 기프트 카드 및 주문형 인쇄 상품 판매가 가능합니다.

구독 상품과 예약 기능은 아직 지원되지 않지만, 서드파티 도구를 통해 제공할 수 있습니다:

  • 구독 상품 판매를 시작하려면 Stripe 사용을 권장합니다. Horizons에 문의하시면 프로젝트에 연결하도록 도와드립니다.
  • 예약의 경우 Calendly와 같은 도구가 유용합니다. 또한 Horizons에 문의해 사이트에 추가하는 방법을 안내받을 수 있습니다.

카드, PayPal, Google Pay, Apple Pay 등 100가지 이상의 결제 방법 중에서 선택할 수 있습니다. 스토어에서 지원되는 결제 방법은 판매 지역, 판매자의 위치, 통화, 판매 대상에 따라 달라집니다.

온라인 스토어를 연결하면 최대 25가지 배송 옵션으로 배송 지역을 정의하고 주문 금액 또는 상품 무게에 따라 맞춤 배송 규칙을 설정할 수 있습니다.

스토어를 시작하고 운영하는 방법은 단 두 단계입니다:

  1. Horizons 프로젝트의 오른쪽 상단에서 '통합'을 클릭한 다음 온라인 스토어를 선택하고 연결합니다. Horizons가 즉시 설정해 드립니다.
  2. 연결되면 '통합' → '온라인 스토어'로 이동하여 모든 스토어 설정에 접근합니다.

더 많은 지침은 단계별 가이드를 확인하세요.

‘통합’ → ‘온라인 스토어’를 클릭하면 언제든지 스토어를 관리할 수 있습니다.

연결 후에는 내장된 스토어 관리자 페이지로 이동할 수 있는 링크가 표시됩니다. 여기서 상품, 결제 등 모든 기능을 별도의 요청 없이 직접 관리할 수 있습니다.

스토어의 외형(예: 상품 목록 레이아웃)을 수정하고 싶으시면, 채팅에서 AI에게 변경 요청을 하시면 됩니다.

예 – AI Builder 는 간단한 온라인 스토어에서 완벽하게 맞춤화된 전자 상거래 애플리케이션에 이르기까지, AI Builder 를 통해 여러분이 상상할 수 있는 모든 전자 상거래 경험을 구축할 수 있습니다. 그 중에서도 여러분의 정확한 비즈니스 요구에 맞게 맞춤화된 맞춤화된 도구를 포함합니다. Inventory tracker, order management systems, sales dashboards – 여러분이 필요로 하는 것을 설명하고 AI Builder 는 여러분을 위해 그것을 구축합니다.

전혀 필요 없습니다. Horizons는 바이브 코딩을 기반으로 합니다. 만들고 싶은 것을 설명하기만 하면 AI가 나머지를 처리합니다. 온라인 상점을 시작하든 맞춤형 이커머스 도구를 구축하든, 필요한 것은 프롬프트 하나뿐입니다.

온라인 스토어를 시작하는 것이 목표라면, 단일 프롬프트로 초기 웹사이트를 구축한 다음 내장된 온라인 스토어 통합 기능을 연결하고 상품을 추가할 수 있습니다. 이 모든 것을 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고 말이죠.

온라인 스토어나 맞춤형 전자상거래 도구에 대한 아이디어가 있었지만 어디서부터 시작해야 할지 몰랐다면 바이브 코딩이 바로 당신을 위한 것입니다. 코드를 작성하는 대신, 만들고 싶은 것을 평범한 언어로 설명하기만 하면 AI가 단계별로 구현해 줍니다.

가장 좋은 방법은 직접 사용해 보는 것입니다. Horizons는 5개의 프롬프트가 포함된 무료 체험판을 제공하며, 이는 초기 온라인 스토어 또는 맞춤형 전자상거래 앱을 바이브 코딩하고, 어떤 약정 없이도 그 기능을 정확히 확인할 수 있을 만큼 충분합니다. 신용카드 정보는 필요하지 않습니다.

Hostinger는 이커머스 웹사이트를 구축하는 두 가지 방법을 제공합니다. Horizons 바이브 코딩 플랫폼과 Hostinger의 드래그 앤 드롭 웹사이트 빌더를 통해서인데, 그 차이는 이미 이름에 있습니다.

호스팅어 웹사이트 빌더를 사용하면 템플릿에서 시작하거나 설명으로 이커머스 웹사이트를 생성한 다음, 미리 만들어진 요소를 드래그 앤 드롭하여 사용자 지정할 수 있습니다. 깔끔하고 간단한 온라인 스토어를 빠르게 구축하려는 모든 사용자에게 적합합니다.

Horizons는 대화형 방식을 사용합니다. AI와 대화하면 실시간으로 변경 사항이 적용되어 훨씬 더 많은 사용자 지정 자유를 제공합니다. 또한 통합 백엔드 덕분에 마켓플레이스나 사용자 로그인이 있는 더 복잡한 온라인 스토어와 같은 고급 프로젝트를 구축할 수 있습니다. 원하는 사용자에게는 전체 코드 액세스도 제공됩니다.

두 도구 모두 호스팅어의 자체 이커머스 솔루션으로 구동되며 기술 지식이 없는 사람들을 위해 만들어졌습니다. 차이점은 구축 방식 선호도와 필요한 유연성의 정도에 있습니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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