내장된 AI 기능을 활용하여 웹 앱과 웹사이트를 더욱 스마트하게 만드세요.

챗봇, 이미지 생성기, 스마트 어시스턴트와 같은 대화형 AI 기능을 웹 앱이나 웹사이트에 직접 추가하세요. ChatGPT® 계정도, 타사 결제도, 기술적인 설정도 필요 없습니다. 원하는 기능을 설명하기만 하면 몇 분 안에 바로 사용할 수 있습니다.
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웹 앱과 웹사이트를 위한 내장형 AI 기능 - 완벽하게 통합되어 바로 사용 가능합니다.

AI Builder를 사용하면 웹 앱이나 웹 사이트에 AI를 추가하는 것이 아니라 이미 프로젝트에 내장되어 있습니다. AI는 항상 켜져 있고 항상 준비가 되어 있습니다. 등록이 필요하지 않으며, 설치할 도구도 필요하지 않습니다.
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웹 앱과 웹사이트를 위한 내장형 AI 기능 - 완벽하게 통합되어 바로 사용 가능합니다.
내장 AI

복잡함 없이 웹 앱과 웹사이트를 위한 AI를 구현하세요.

몇 초 만에 설치 가능

간단한 언어로 원하는 AI 기능을 설명하십시오. AI Builder는 그것을 구축하고 AI를 즉시 연결합니다. 제3자 통합, 수동 설정이 없습니다.
AI 크레딧은 AI Builder 계획에 내장됩니다. 별도의 청구, 놀라움 요금이 없습니다. 필요한 모든 것이 이미 적용됩니다.
언제나 위치를 알기 – AI Builder 대시보드에서 AI 크레딧이 정확하게 사용되는 방법을 추적합니다. 모든 것이 한 곳에 있으며 외부 플랫폼이 확인되지 않습니다.
고객 지원 채팅봇과 이미지 생성기에서부터 개인화된 조수 및 퀴즈 도구에 이르기까지, 설명할 수 있다면 AI Builder가 웹 앱이나 웹사이트에 구축할 수 있습니다.

Hostinger Horizons에 대한 사람들의 평가

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

최근에 새로운 @Hostinger AI Builder 도구를 테스트 할 수있는 기회가있었습니다. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder는 백만 달러의 앱을 구축하는 가장 효율적인 Vibe 코드 도구일 수 있습니다.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
디지털 전문가

Hostinger AI Builder는 MVP를 만들고 아이디어를 테스트하는 새로운 혁신적인 방법입니다.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
콘텐츠 제작자

Hostinger AI Builder는 당신이 가지고있는 아이디어를 구축 할 수있는 도구입니다 - 당신은 그것을 설명 할 필요가 있으며, 그것은 작동합니다.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.

RameshR
RameshR
@rezmeram

호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.

Jordi Robert
Jordi Robert
설립자

Hostinger AI Builder는 정말 다른 모든 것과 비교하여 게임을 변화시키는 것입니다. 내 웹 앱에서 내 블로그에 서브 도메인을 설정하는 것은 너무 쉽습니다.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger AI Builder를 사용해 보았습니다!이 코드가없는 AI 애플리케이션 빌더는 몇 분 안에 슬릭 웹 사이트 및 애플리케이션을 만들었습니다. 당신을 위해 디자인, 코드 및 쓰기.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
기업가

Hostinger AI Builder를 사용하여 꽤 좋은 것들을 구축 할 수 있습니다. 일반적인 웹 사이트 빌더와는 다릅니다.

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피해야 할 일반적인 실수

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