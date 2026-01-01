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다른 이용자들이 말하는 Hostinger Horizons
Vibe 코딩은 개발을 45% 감소시킵니다. Hostinger AI Builder와 같은 도구는 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 자연스러운 언어를 작동하는 프로토타입으로 변환합니다. 소프트웨어 구축에 대한 입력 장벽은 극적으로 낮습니다.
저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎
Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.
Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.
Hostinger의 AI Builder를 사용하여 귀하의 웹 사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축하는지 믿을 수 없습니다!
Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.
@Hostinger AI Builder로 모든 것이 진행되는 방식을 좋아합니다! 새로운 AI 업데이트는 상호 작용하는 것이 정말 재미있었습니다. 그것은 저뿐만 아니라 많은 다른 사람들을 알고있는 게임 변수였습니다.
호스팅거는 AI 빌더를 어떻게 끌었는지 궁금합니다 ... 그것은 얼마나 빨리 누구나 앞쪽과 뒤쪽을 배포 할 수 있습니다.
이 프로젝트가 언젠가는 AI Builder를 만들기 전까지 내 목록에 얼마나 오래 기다렸는지 말할 수 없습니다. 나는 웹 애플리케이션 코딩에 대해 아무것도 모릅니다. 0 그리고 그것이 있습니다. 친구를 돕는 내 꿈의 프로젝트는 LIVE입니다.
Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.
이제 Hostinger AI Builder에 프롬프트를 입력하여 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 것!
Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.
상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.
디자인 프로토타입 FAQ
프로토타입이란 무엇인가요?
프로토타이핑은 아이디어를 앱, 디자인 또는 웹사이트의 실제 작동 미리보기로 구현하는 과정입니다. 실제 서비스를 출시하거나 코드를 작성하기 전에 레이아웃, 기능 및 기능을 미리 살펴볼 수 있습니다.
AI Builder AI 프로토타입은 누구를 위한 것입니까?
전혀 그렇지 않습니다. Horizons에서는 원하는 것을 평범한 언어로 설명하기만 하면 됩니다. AI가 레이아웃, 스타일, 그리고 상호작용을 처리합니다. 여러분은 최고의 아이디어만 가져오시면 됩니다.
프로토타입은 자금 조달이나 고객 승인을 얻는 데 어떻게 도움이 될 수 있나요?
파일프레임은 기본적인 비주얼 블루프레임으로 페이지의 구조와 레이아웃을 아무런 스타일링이나 상호 작용도 없이 보여줍니다. 프로토타입은 더 멀리 간다. 작동 상호 작용, 실제 콘텐츠 및 기능적인 디자인을 통해 실제로 보이고 느껴집니다. AI Builder를 사용하면 파일프레임 단계를 완전히 벗어나 완전히 상호 작용적인 프로토타입으로 바로 이동합니다.
생성된 디자인이 독특한가요?
네. 모든 프로토타입은 고객님의 구체적인 의견을 바탕으로 제작됩니다. Horizons는 재활용 템플릿이나 일반적인 레이아웃에 의존하지 않고 고객님의 아이디어에 맞춰 구조, 스타일, 흐름을 조정합니다.
웹사이트 프로토타입을 테스트하고 피드백을 받으려면 어떻게 해야 하나요?
아무것도 아닙니다. AI 빌더는 구축에 대화식 접근 방식을 사용합니다. 종종 vibe 코딩이라고 합니다. 당신은 단순한 언어로 원하는 것을 설명하고 AI는 실시간으로 당신을 위해 그것을 구축합니다. 레이아웃을 조정하고 싶으십니까? 그냥 물어보세요. 사용자 흐름을 변경해야합니까? 그것을 설명하십시오. 이 개념에 새로운 경우 vibe 코딩 가이드는 당신이 알아야 할 모든 것을 안내합니다.
프로토타입과 실제 웹사이트의 차이점은 무엇인가요?
프로토타입은 초안과 같습니다. 실제처럼 보이고 느껴지지만 모든 기능을 포함하지는 않을 수 있습니다. 라이브 웹사이트는 완전하고 작동하며 모든 온라인 사용자가 액세스할 수 있는 상태입니다.
Hostinger에서 내 프로토타입을 실제 웹사이트로 만들 수 있나요?
물론입니다. 클릭 한 번으로 프로토타입을 라이브 사이트로 게시할 수 있습니다. 호스팅, 도메인, 이메일, 그리고 SEO, 보안 등을 위한 내장 도구까지 모두 포함되어 있습니다.
AI Builder 프로토타입 빌더를 사용하여 프로토타입을 구축하는 데 얼마나 걸리나요?
무료로 시작할 수 있으며 신용 카드 정보는 필요하지 않습니다. 가입하시면 바로 AI 크레딧 5개가 제공되어 즉시 개발을 시작할 수 있습니다. 크레딧 사용량은 각 프롬프트의 복잡성에 따라 달라집니다. 간단한 수정은 크레딧 1개 미만으로 소모되며, 복잡한 빌드에는 더 많은 크레딧이 사용될 수 있습니다. 무료 크레딧은 프로토타입을 설명하고, 실제로 구현되는 모습을 확인하고, Horizons를 충분히 체험해 본 후 구매를 결정하기에 충분합니다. 게시할 준비가 되면 유료 플랜 중 하나로 전환하세요. 호스팅과 도메인이 이미 포함되어 있으므로 게시 버튼만 누르면 프로토타입이 바로 표시됩니다.