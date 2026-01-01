무료로 시작할 수 있으며 신용 카드 정보는 필요하지 않습니다. 가입하시면 바로 AI 크레딧 5개가 제공되어 즉시 개발을 시작할 수 있습니다. 크레딧 사용량은 각 프롬프트의 복잡성에 따라 달라집니다. 간단한 수정은 크레딧 1개 미만으로 소모되며, 복잡한 빌드에는 더 많은 크레딧이 사용될 수 있습니다. 무료 크레딧은 프로토타입을 설명하고, 실제로 구현되는 모습을 확인하고, Horizons를 충분히 체험해 본 후 구매를 결정하기에 충분합니다. 게시할 준비가 되면 유료 플랜 중 하나로 전환하세요. 호스팅과 도메인이 이미 포함되어 있으므로 게시 버튼만 누르면 프로토타입이 바로 표시됩니다.