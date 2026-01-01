AI를 활용하여 WhatsApp을 고객 관계 관리(CRM) 시스템으로 전환하세요.
비즈니스를 위한 WhatsApp CRM을 만드는 방법
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WhatsApp CRM FAQ
WhatsApp CRM이란 무엇인가요?
왓츠앱 CRM은 왓츠앱을 통해 고객 관계를 직접 관리할 수 있도록 도와주는 도구입니다. 대화 내용을 잃어버릴 염려 없이 연락처를 정리하고, 영업 파이프라인을 통해 잠재 고객을 추적하고, 거래를 성사시키는 모든 작업을 한 곳에서 처리할 수 있습니다. 기존 CRM과 달리 고객이 이미 활동하고 있는 왓츠앱에서 고객을 만날 수 있습니다.
WhatsApp CRM으로 무엇을 할 수 있나요?
WhatsApp CRM을 사용하면 연락처를 정리 및 관리하고, 시각적인 영업 파이프라인을 통해 잠재 고객을 추적하고, 메시지를 자동화하고, 결제를 받을 수 있습니다. 이 모든 기능은 WhatsApp에 연결되어 있습니다. 또한 코딩 기술 없이도 AI를 사용하여 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다.
인공지능 기반 WhatsApp CRM을 구축하려면 코딩 기술이 필요한가요?
코딩 기술이 필요하지 않습니다. Hostinger AI Builder vibe 코딩 플랫폼을 사용하면 AI로 간단히 채팅하거나 사전 제작된 템플릿에서 시작하여 자신의 언어로 맞춤화하여 코드, 디자인 및 콘텐츠를 처리할 수 있습니다.
Hostinger Horizons를 사용하여 WhatsApp CRM을 어떻게 구축하나요?
Hostinger Horizons를 사용하면 WhatsApp CRM 앱을 쉽게 만들 수 있습니다. 몇 가지 단계만 따라해 보세요:
- 무료로 시작하려면 AI 앱 빌더 또는 미리 만들어진 템플릿을 이용하세요.
- AI와 대화하며 비즈니스 요구에 맞게 모든 것을 커스터마이즈하세요 – 이것이 바로 바이브 코딩(vibe coding)입니다: 기술적인 지식 없이 평범한 언어로 아이디어만 있으면 됩니다.
- 더 많은 프롬프트를 사용하고 클릭 한 번으로 CRM을 게시하려면 상품을 선택하세요.
- Twilio 연동을 통해 WhatsApp을 CRM에 연결하세요.
소규모 비즈니스를 위한 WhatsApp CRM 구축 방법 가이드를 참고하거나 동영상 튜토리얼을 살펴보실 수도 있습니다.
WhatsApp CRM을 설정하는 데 얼마나 걸립니까?
그것은 사용자 정의에 따라 다릅니다. 사전 제작된 템플릿으로 몇 분 안에 시작할 수 있지만, 비즈니스에 맞게 모든 세부 사항을 맞춤화하려는 경우 더 오래 걸릴 수 있습니다. 어쨌든 Hostinger AI Builder는 프로세스를 최대한 빠르고 직관적으로 만듭니다. AI와 채팅하면 무거운 작업을 처리합니다.
내 사업 요구사항에 맞게 CRM을 맞춤 설정할 수 있나요?
예 – Hostinger AI Builder를 사용하면 모든 것을 사용자 정의할 수 있습니다. 단순히 자신의 말로 필요한 내용을 설명하면 AI가 디자인, 컨텐츠 및 기능을 맞게 조정합니다. 특정 영업 파이프라인, 맞춤형 연락처 필드 또는 독특한 레이아웃이 필요하든 상관없이, 귀하의 비즈니스에 완벽하게 적합할 때까지 대화를 통해 개선을 계속할 수 있습니다.