앱 템플릿
시작하려면 템플릿을 선택하고, AI와 대화하거나 시각적 편집을 통해 나만의 템플릿을 만들어 보세요.
Hostinger 템플릿 FAQ
앱 템플릿이란 무엇인가요?
An app template is a pre-built application you can customize to quickly create your own tool or service. Hostinger Horizons app templates provide a ready-made structure, features, and design that you can modify by chatting with AI – no coding required. You can use them as a starting point to build dashboards, internal tools, booking systems, financial apps, productivity tools, and other web applications.
앱 템플릿을 사용하려면 코딩 기술이 필요한가요?
웹 앱을 만드는 데 코딩 경험이 필요하지 않습니다. Hostinger Horizons와 같은 노코드 AI 도구를 사용하면 아이디어를 말로 설명하고 즉시 작동하는 웹 앱을 생성할 수 있습니다.
미리 만들어진 Horizons 템플릿은 앱 개발에 영감을 주고 시작점으로 활용할 수 있습니다. AI에게 아이디어를 전달하여 템플릿을 맞춤 설정하면 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고 완벽하게 작동하는 앱을 만들 수 있습니다.
웹 앱 제작 방법에 대한 자세한 내용은 웹 앱 제작 방법가이드를 참조하세요.
템플릿을 사용해서 어떤 종류의 앱을 만들 수 있나요?
현재 웹 애플리케이션 템플릿만 제공됩니다. 내부 도구, 대시보드, 비즈니스 앱, 예약 시스템, SaaS 제품, 대화형 애플리케이션 등 다양한 웹 앱을 구축할 수 있습니다.
저희가 미리 디자인한 템플릿은 금융 도구, 피트니스 트래커, 시간 관리 앱과 같은 다양한 목표와 산업 분야는 물론 기타 비즈니스 또는 개인 솔루션까지 지원합니다. 저희는 지속적으로 새로운 디자인으로 라이브러리를 확장하고 있습니다.
앱 템플릿을 사용자 지정할 수 있나요?
Hostinger Horizons 템플릿은 사용자의 필요에 맞게 맞춤 설정할 수 있는 기성 구조를 제공합니다. AI에 간단히 요청하여 디자인을 변경하고, 기능을 조정하고, 새로운 기능을 추가하거나 요소를 제거할 수 있습니다. 이를 통해 대시보드, 내부 도구, 예약 시스템 또는 기타 유형의 웹 앱을 구축하는 등 특정 사용 사례에 맞게 템플릿을 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.
텍스트나 코드만 편집해야 하는 경우 메시지 크레딧을 사용하지 않고 직접 편집할 수 있습니다.
메시지 크레딧이 충분하면 Hostinger Horizons를 사용하여 앱이나 사이트의 새 버전을 생성하거나 고급 변경 작업을 수행할 수도 있습니다. AI 웹 앱 빌더에 메시지로 변경하려는 내용을 설명하기만 하면 됩니다.
웹 앱을 테스트하고, 문제를 해결하고, 게시하는 방법은 무엇인가요?
실제 서비스 출시 전에 웹 앱을 미리 보고 테스트하여 모든 것이 예상대로 작동하는지 확인할 수 있습니다. Hostinger Horizons를 사용하면 샌드박스 환경에서 앱을 테스트하고 AI에 조정을 요청하여 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다. 코딩이나 수동 디버깅이 필요하지 않습니다.
모든 것이 정상적으로 작동하면 한 번의 클릭으로 웹 앱을 즉시 온라인에 게시할 수 있습니다. 호스팅이 내장되어 있으므로 배포 설정을 관리할 필요가 없습니다.
자세한 내용은 웹 애플리케이션 테스트 가이드를 참조하세요.
템플릿을 사용하면 앱을 얼마나 빨리 출시할 수 있나요?
앱 템플릿을 사용하면 필요한 맞춤 설정 수준에 따라 몇 분 또는 몇 시간 만에 작동하는 앱을 만들고 출시할 수 있습니다.
템플릿을 사용하여 앱을 개발하는 데 비용이 얼마나 드나요?
You can start editing templates for free using the included message credits. However, to access more prompts and launch your app online, you’ll need to choose one of the paid plans. Horizons plans are affordable, starting at ₩10,289 per month, and allow you to develop and launch apps without a heavy upfront investment.
적합한 템플릿을 찾을 수 없다면 어떻게 해야 할까요?
저희는 더 많은 예시와 영감을 제공하기 위해 템플릿 라이브러리를 지속적으로 확장하고 있습니다. 하지만 웹 앱은 라이브러리에 있는 템플릿에만 국한되지 않습니다.
저희의 AI 앱 빌더를 사용하여 거의 모든 웹 앱 아이디어를 현실로 구현할 수 있습니다. AI 앱 빌더는 완벽하게 작동하는 앱을 생성하거나 MVP를 빠르게 구축하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 과정은 미리 만들어진 템플릿을 편집하는 것만큼 간단합니다. 프롬프트에서 시작하여 AI와 대화하며 앱을 계속 다듬어 나가면 됩니다.