Šablóny aplikácií
Vyberte si šablónu a začnite ju prispôsobovať chatom s umelou inteligenciou alebo vizuálnymi úpravami.
Často kladené otázky o šablónach Hostinger
Čo je to šablóna aplikácie?
Šablóna aplikácie je vopred vytvorená aplikácia, ktorú si môžete prispôsobiť a rýchlo si vytvoriť vlastný nástroj alebo službu. Šablóny aplikácií Hostinger Horizons poskytujú hotovú štruktúru, funkcie a dizajn, ktoré môžete upravovať chatovaním s umelou inteligenciou – nie je potrebné žiadne kódovanie. Môžete ich použiť ako východiskový bod na vytváranie dashboardov, interných nástrojov, rezervačných systémov, finančných aplikácií, nástrojov na zvýšenie produktivity a ďalších webových aplikácií.
Potrebujem na používanie šablón aplikácií zručnosti v programovaní?
Na vytvorenie webovej aplikácie nepotrebujete skúsenosti s kódovaním. Nástroje umelej inteligencie bez kódovania, ako napríklad Hostinger Horizons, vám umožňujú opísať váš nápad vlastnými slovami a okamžite vygenerovať funkčnú webovú aplikáciu.
Predpripravené šablóny Horizons môžu slúžiť ako inšpirácia aj východiskový bod pre vašu aplikáciu. Jednoducho ich prispôsobte tak, že umelú inteligenciu vyzvete na vytvorenie plne funkčnej aplikácie – bez napísania jediného riadku kódu.
Viac informácií nájdete v našom sprievodcovi o tom, ako vytvoriť webovú aplikáciu.
Aké typy aplikácií môžem vytvoriť pomocou šablón?
Momentálne sú k dispozícii iba šablóny webových aplikácií. Môžete si vytvoriť širokú škálu webových aplikácií vrátane interných nástrojov, dashboardov, obchodných aplikácií, rezervačných systémov, SaaS produktov a interaktívnych aplikácií.
Naše predpripravené šablóny podporujú rôzne ciele a odvetvia, ako sú finančné nástroje, fitness trackery a aplikácie na správu času, ako aj ďalšie obchodné alebo osobné riešenia. Našu knižnicu neustále rozširujeme o nové dizajny.
Môžem si prispôsobiť šablónu aplikácie?
Šablóny Hostinger Horizons poskytujú hotovú štruktúru, ktorú si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb. Môžete zmeniť dizajn, upraviť funkcie, pridať nové funkcie alebo odstrániť prvky jednoduchým zadaním pokynov umelej inteligencii. Vďaka tomu si môžete šablónu jednoducho prispôsobiť vášmu konkrétnemu prípadu použitia – či už vytvárate dashboard, interný nástroj, rezervačný systém alebo iný typ webovej aplikácie.
Ak potrebujete upraviť iba text alebo kód, môžete tak urobiť priamo bez použitia kreditov v správach.
Hostinger Horizons môžete použiť aj na generovanie nových verzií vašej aplikácie alebo webu alebo na vykonávanie pokročilejších zmien, pokiaľ máte dostatok kreditov v správach. Stačí opísať zmeny, ktoré chcete vykonať, v správe pre nástroj na tvorbu webových aplikácií s umelou inteligenciou.
Ako môžem testovať, opravovať problémy a publikovať webovú aplikáciu?
Pred zverejnením si môžete pozrieť ukážku a otestovať svoju webovú aplikáciu, aby ste sa uistili, že všetko funguje podľa očakávaní. S Hostinger Horizons môžete svoju aplikáciu otestovať v prostredí sandbox a rýchlo opraviť problémy tak, že požiadate umelú inteligenciu o vykonanie úprav – nie je potrebné žiadne kódovanie ani manuálne ladenie.
Keď všetko vyzerá správne, publikujte svoju webovú aplikáciu online okamžite jedným kliknutím. Hosting je vstavaný, takže nie je potrebné nastavovať žiadne nasadenie.
Ďalšie podrobnosti nájdete v našom sprievodcovi testovaním webových aplikácií.
Ako rýchlo môžem spustiť aplikáciu pomocou šablóny?
Pomocou šablón aplikácií môžete vytvoriť a spustiť funkčnú aplikáciu v priebehu niekoľkých minút alebo hodín, v závislosti od toho, koľko prispôsobenia potrebujete.
Koľko stojí vytvorenie aplikácie pomocou šablóny?
Šablóny môžete začať upravovať zadarmo pomocou priložených kreditov za správy. Ak však chcete získať prístup k ďalším výzvam a spustiť svoju aplikáciu online, budete si musieť vybrať jeden z platených programov. Programy Horizons sú cenovo dostupné, začínajú na 6,99 € mesačne a umožňujú vám vyvíjať a spúšťať aplikácie bez veľkej počiatočnej investície.
Čo ak nenájdem vhodnú šablónu?
Neustále rozširujeme našu knižnicu šablón, aby sme poskytli viac príkladov a inšpirácie. Webové aplikácie, ktoré môžete vytvoriť, však nie sú obmedzené na šablóny dostupné v knižnici.
Môžete použiť náš nástroj na tvorbu aplikácií s umelou inteligenciou, aby ste vdýchli život takmer každému nápadu na webovú aplikáciu. Môže vám pomôcť vygenerovať plne funkčnú aplikáciu alebo rýchlo vytvoriť MVP. Proces je rovnako jednoduchý ako úprava vopred pripravenej šablóny – začnite s výzvou a pokračujte v zdokonaľovaní svojej aplikácie chatovaním s umelou inteligenciou.