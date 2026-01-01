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Choisissez un modèle pour commencer et personnalisez-le en discutant avec l'IA ou en effectuant des modifications visuelles.
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FAQ sur les modèles Hostinger

Qu'est-ce qu'un modèle d'application ?

Un modèle d'application est une application préconfigurée que vous pouvez personnaliser pour créer rapidement votre propre outil ou service. Les modèles d'application Hostinger Horizons offrent une structure, des fonctionnalités et un design prêts à l'emploi que vous pouvez modifier en dialoguant avec une IA – sans aucune programmation. Vous pouvez les utiliser comme point de départ pour créer des tableaux de bord, des outils internes, des systèmes de réservation, des applications financières, des outils de productivité et d'autres applications web.

Ai-je besoin de compétences en programmation pour utiliser les modèles d'applications ?

Nul besoin de savoir coder pour créer une application web. Les outils d'IA sans code comme Hostinger Horizons vous permettent de décrire votre idée avec vos propres mots et de générer instantanément une application web fonctionnelle.

Les modèles Horizons préconfigurés peuvent vous inspirer et servir de point de départ pour votre application. Personnalisez-les simplement en demandant à l'IA de créer une application entièrement fonctionnelle, sans écrire une seule ligne de code.

Pour en savoir plus, consultez notre guide : comment créer une application web

Quels types d'applications puis-je créer à partir de modèles ?

Pour le moment, seuls des modèles d'applications web sont disponibles. Vous pouvez créer une large gamme d'applications web, notamment des outils internes, des tableaux de bord, des applications métier, des systèmes de réservation, des produits SaaS et des applications interactives.

Nos modèles prédéfinis répondent à différents objectifs et secteurs d'activité, tels que les outils financiers, les applications de suivi de la condition physique et de gestion du temps, ainsi que d'autres solutions professionnelles ou personnelles. Nous enrichissons constamment notre bibliothèque avec de nouveaux designs.

Puis-je personnaliser un modèle d'application ?

Les modèles Hostinger Horizons offrent une structure prête à l'emploi que vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Modifiez le design, ajustez les fonctionnalités, ajoutez-en de nouvelles ou supprimez des éléments en interrogeant simplement l'IA. Vous pouvez ainsi adapter facilement le modèle à votre cas d'utilisation spécifique, que vous développiez un tableau de bord, un outil interne, un système de réservation ou tout autre type d'application web. Si vous souhaitez uniquement modifier du texte ou du code, vous pouvez le faire directement sans utiliser de crédits de messagerie. Vous pouvez également utiliser Hostinger Horizons pour générer de nouvelles versions de votre application ou de votre site, ou effectuer des modifications plus avancées, à condition de disposer de suffisamment de crédits de messagerie. Décrivez simplement les modifications souhaitées dans un message adressé au générateur d'applications web IA.

Comment tester, corriger les problèmes et publier une application web ?

Avant la publication, vous pouvez prévisualiser et tester votre application web pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez tester votre application dans un environnement de type bac à sable et résoudre rapidement les problèmes en demandant à l'IA d'effectuer des ajustements, le tout sans avoir à coder ou à déboguer manuellement.

Une fois que tout est prêt, publiez votre application web en un clic. L'hébergement étant inclus, vous n'avez aucune configuration de déploiement à gérer.

Pour plus d'informations, consultez notre guide sur le test des applications web.

À quelle vitesse puis-je lancer une application à l'aide d'un modèle ?

Grâce aux modèles d'applications, vous pouvez créer et lancer une application fonctionnelle en quelques minutes ou quelques heures, selon le niveau de personnalisation souhaité.

Combien coûte la création d'une application à partir d'un modèle ?

Vous pouvez commencer à modifier nos templates gratuitement grâce aux crédits inclus. Toutefois, pour accéder à davantage de requêtes et publier votre application, vous devrez opter pour l'un de nos packs payants. Les packs Horizons sont abordables : ils sont accessibles dès MAD 64.99 par mois et vous permettent de développer et de lancer vos applications sans investissement initial important.

Que faire si je ne trouve pas de modèle adapté ?

Nous enrichissons constamment notre bibliothèque de modèles pour vous offrir toujours plus d'exemples et d'inspiration. Toutefois, les applications web que vous pouvez créer ne se limitent pas aux modèles disponibles dans la bibliothèque. Vous pouvez utiliser notre créateur d'applications IA pour donner vie à presque toutes vos idées d'applications web. Il peut vous aider à générer une application entièrement fonctionnelle ou à créer rapidement un MVP. Le processus est aussi simple que la modification d'un modèle prédéfini : commencez par une invite et continuez à affiner votre application en dialoguant avec l'IA.

Vous ne trouvez pas le modèle dont vous avez besoin ?

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Créez des sites web et des applications entièrement fonctionnels en discutant simplement avec une IA.

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Il y a encore beaucoup à découvrir. Parcourez notre bibliothèque complète de modèles Hostinger.
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