AI and creative app templates
FAQ sur les modèles Hostinger
Que sont les modèles d'applications d'IA et de création ?
Les modèles d'applications IA et créatives sont des mises en page d'applications Web pré-construites conçues pour créer des outils qui aident à des tâches créatives - de la rédaction et de la génération d'images à la conception et à la création de contenu. Ils fournissent une structure de départ qui peut être personnalisée et alimentée par l'IA intégrée AI Builder - aucun compte tiers ou configuration technique requise - pour créer vos propres assistants d'IA, outils créatifs et générateurs.
Quels types d'applications d'IA et de création puis-je concevoir avec ces modèles ?
Les modèles d'applications d'IA et de création peuvent être utilisés pour concevoir des assistants de rédaction IA, des générateurs d'images, des outils de design, des créateurs de contenu et bien plus encore. Ils sont parfaitement adaptés aux projets personnels ainsi qu'à la création et la mise à disposition d'outils créatifs pour vos clients ou votre audience.
Ai-je besoin de connaissances en programmation pour créer une application d'IA ou de création à partir d'un modèle ?
Aucune compétence en codage n'est requise. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez personnaliser les modèles simplement en décrivant les modifications souhaitées. L'IA générera et mettra à jour votre application web en fonction de vos prompts.
À quelle vitesse puis-je créer une application avec un modèle d'IA et de création ?
Vous pouvez créer une application web fonctionnelle en quelques minutes et l'affiner en quelques heures, selon le niveau de personnalisation souhaité. Le modèle fournit la structure initiale, tandis que l'IA vous aide à générer des fonctionnalités et à ajuster l'interface.
Puis-je monétiser les applications d'IA et de création que je développe ?
Oui. De nombreux créateurs utilisent les modèles AI Builder pour créer des outils alimentés par l’IA qu’ils proposent à leurs clients ou publient pour leur public. Une fois votre application en ligne, vous pouvez facturer l’accès, la proposer en tant que service ou l’intégrer dans une entreprise existante.