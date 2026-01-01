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Plateforme d'orchestration d'IA open-source pour la création d'organisations d'agents autonomes avec des rôles définis, des hiérarchies d'objectifs et des contrôles budgétaires.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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2 cœurs vCPU
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100 Go d'espace disque NVMe
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KVM 4
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Paperclip

Paperclip est une plateforme d'orchestration auto-hébergée qui vous permet de construire et de gérer des organisations autonomes alimentées par l'IA. Au lieu de jongler avec des chatbots individuels, Paperclip attribue à vos agents IA des rôles définis, des lignes hiérarchiques et des hiérarchies d'objectifs afin qu'ils travaillent ensemble vers des objectifs commerciaux communs. Vous définissez des budgets mensuels par agent, maintenez des pistes d'audit immuables de chaque décision et conservez à tout moment une capacité de remplacement au niveau du conseil d'administration.

L'exécution de Paperclip sur votre propre VPS maintient les données commerciales sensibles, la mémoire des agents et les identifiants d'API entièrement sur votre infrastructure. Vous apportez vos propres clés API pour Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, ou tout environnement d'exécution d'agent personnalisé — sans majoration intermédiaire sur les coûts des modèles et sans abonnement SaaS externe requis.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Paperclip

Organigrammes hiérarchiques

Définissez les rôles, titres et lignes hiérarchiques des agents qui reflètent une structure d'entreprise réelle, permettant un fonctionnement autonome coordonné entre les départements.

Système d'objectifs en cascade

Suivez les tâches, de la mission de l'entreprise aux objectifs de l'équipe et aux attributions individuelles des agents, en vous assurant que chaque action d'agent est alignée sur les objectifs commerciaux de haut niveau.

Contrôles budgétaires par agent

Définissez des limites de dépenses mensuelles d'API par agent avec une mise en pause automatique à 100 % et des avertissements souples à 80 %, évitant les coûts incontrôlés sans surveillance manuelle.

Piste d'audit immuable

Chaque action d'agent et appel d'outil est enregistré dans un système de tickets infalsifiable, vous offrant une transparence et une responsabilité complètes pour les décisions autonomes.

Apportez votre propre agent

Prend en charge Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex, et tout script personnalisé avec une interface de pulsation, afin que vous choisissiez le meilleur modèle pour chaque rôle sans verrouillage.

Isolation multi-entreprise

Gérez des organisations d'IA distinctes pour plusieurs entreprises à partir d'un déploiement unique, avec une isolation complète des données entre chaque entreprise.

Pourquoi exécuter Paperclip sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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