Hostinger E-commerce
Vendez partout. Gérez tout au même endroit.
Connectez vos produits, commandes, stocks et canaux de vente dans un tableau de bord simple
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Témoignages d'entreprises comme les vôtres
Commencez à vendre en moins de 3 minutes
Nommez votre entreprise
Transformez les photos de produits en annonces
Connectez tous vos modes de vente
Ouvrez-vous à de nouvelles façons de vendre
Une seule plateforme pour tous vos types de produits
Vendez là où les clients achètent
Créez votre boutique en ligne avec Horizons ou Website Builder, ou partagez un lien rapide et commencez à vendre immédiatement.
Exécutez-le depuis un tableau de bord unique
Pilotez-le depuis un tableau de bord unique. Gérez plusieurs entreprises de commerce électronique et ajoutez de nouvelles façons de vendre à mesure que vous vous développez.
Profitez de 0 % de frais de transaction
Acceptez plus de 100 méthodes de paiement et gardez ce que vous gagnez. Hostinger ne prend aucune commission sur vos ventes.
Livrer instantanément
Envoyer automatiquement les produits numériques aux clients après l'achat.
Vendez là où vos clients achètent
Vendre via les liens rapides
Vendez sur votre site web
Vendre sur les réseaux sociaux
Canaux de vente personnalisés
Peu importe d'où vous partez, il y a un plan pour cela
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Annulez à tout instant
Support disponible 24 h/24, 7 j/7
Fonctionnalités du pack Starter :
Toutes les fonctionnalités du pack Starter et :
Toutes les fonctionnalités du pack Growth, plus :
Fonctionnalités du pack Starter :
Toutes les fonctionnalités du pack Starter et :
Toutes les fonctionnalités du pack Growth, plus :
Travaillez plus vite grâce aux outils e-commerce basés sur l'IA
Obtenez de l'aide et agissez en quelques secondes
Kodee est votre assistant IA disponible 24h/24 et 7j/7. Demandez-lui de mettre à jour les prix, de lancer une vente flash, de corriger le SEO et d'aider avec les tâches commerciales quotidiennes en quelques secondes, aucune compétence technique n'est requise.
Un tableau de bord pour développer votre entreprise
Soyez visible en ligne
Savoir ce qui se vend
Faites revenir les clients
Haralabos Lukatos
Cette entreprise propose d'excellentes fonctionnalités conviviales en mode d'édition de site web. L'ajout d'une boutique en ligne est également simple et sans tracas.
Mitul
Les serveurs sont incroyablement rapides – mon site e-commerce se charge en 1,8 seconde de manière constante. Leur hPanel est intuitif et rend la gestion des sites simple, même pour les débutants.
Andrea King
Hostinger est une plateforme de conception web polyvalente. Elle est facile à utiliser et vous pouvez utiliser l'IA pour concevoir des parties individuelles de la mise en page de votre page. Je recommanderais sans hésiter Hostinger pour la conception d'un site web de commerce électronique ou d'un portfolio.
Vendez partout, avec tout connecté.
FAQ sur l'e-commerce de Hostinger
Qu'est-ce que le service e-commerce de Hostinger ?
Hostinger Ecommerce est une plateforme de gestion d'entreprise tout-en-un, axée sur l'e-commerce, qui vous donne le contrôle total de votre activité en ligne depuis un tableau de bord unique.
Contrairement aux plateformes traditionnelles qui commencent par un site web, Hostinger Ecommerce commence par votre entreprise – vous configurez d'abord vos produits, vos paiements et vos opérations, puis vous choisissez où et comment vendre : votre propre site web, les réseaux sociaux, les places de marché, ou via un simple lien partageable. Hostinger Ecommerce n'est pas lié à une seule boutique en ligne, afin que votre entreprise puisse se développer partout où se trouvent vos clients.
À qui s'adresse la solution e-commerce Hostinger ?
Hostinger Ecommerce est conçu pour les vendeurs à chaque étape – de votre toute première vente à la gestion d'une entreprise multi-canal.
- Vendeurs débutants. Vous voulez vendre en ligne sans les tracas techniques ou les modules complémentaires coûteux ? Vous serez opérationnel en quelques minutes, sans aucune expérience préalable.
- Vendeurs sociaux. Si vous vendez actuellement via les messages directs d'Instagram, WhatsApp ou TikTok, Hostinger Ecommerce vous offre une configuration de boutique adéquate — simple, rapide et sans complexité.
- Vendeurs multi-canaux. Vous vendez déjà sur plusieurs plateformes et en avez assez de jongler avec des outils séparés ? Hostinger Ecommerce regroupe vos produits, votre inventaire et vos commandes dans un seul tableau de bord.
Aucune compétence technique requise. Nommez votre entreprise, ajoutez votre premier produit, configurez les paiements et choisissez comment vous voulez vendre – que ce soit via votre propre site web, une boutique existante ou simplement un lien partageable. Les outils sont là pour gérer le gros du travail, afin que vous puissiez vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.
Ai-je besoin d'un site web pour commencer à vendre ?
Non – et c'est ce qui rend Hostinger Ecommerce différent. Vous pouvez commencer à vendre immédiatement en générant un lien produit rapide – une URL simple et partageable qui dirige les clients directement vers votre produit, sans avoir besoin d'un site web. Partagez-le sur WhatsApp, Instagram ou tout autre canal que vous utilisez déjà. Lorsque vous êtes prêt à ajouter un site web ou à connecter des canaux de vente supplémentaires, cette option est toujours disponible.
Comment puis-je créer un site e-commerce avec Hostinger ?
Vous avez trois façons de créer votre boutique – choisissez celle qui vous convient le mieux, aucun codage n'est nécessaire.
- Créateur de site e-commerce par glisser-déposer. Décrivez simplement votre entreprise à l'IA et obtenez un site web prêt à l'emploi en quelques secondes – puis personnalisez-le en glissant-déposant des éléments.
- Créez votre boutique en ligne avec Horizons. Créez votre boutique par le dialogue. Décrivez votre vision, affinez-la en conversation – l'IA construit tout pour vous.
- Modèles de sites web e-commerce. Vous préférez prendre de l'avance ? Choisissez parmi une bibliothèque de modèles e-commerce prêts à l'emploi – sélectionnez celui qui correspond à votre marque et personnalisez-le pour le rendre vraiment unique.
Puis-je utiliser Hostinger Ecommerce si j'ai déjà un site web ?
Oui. Considérez Hostinger Ecommerce comme la cuisine qui alimente votre restaurant – il gère vos produits, votre inventaire et vos commandes en coulisses, tandis que votre site web n'est qu'une des salles à manger où les clients entrent. Connectez votre site web existant – qu'il soit construit avec Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress ou une autre plateforme – et tout fonctionne depuis le même endroit. Vous pouvez également ajouter d'autres canaux de vente à côté de votre site existant sans repartir de zéro.
Puis-je gérer plusieurs canaux de vente ?
Oui. C'est l'un des plus grands avantages de Hostinger Ecommerce. Que vous vendiez sur votre site web, TikTok, Instagram, ou sur une place de marché comme Etsy ou Amazon, il vous offre une gestion centralisée des stocks pour toutes vos boutiques – ce qui signifie que vos produits, votre inventaire et vos commandes sont tous gérés à partir d'un tableau de bord unique. Fini les changements d'outils ou les inquiétudes concernant la désynchronisation des stocks.
Que puis-je vendre avec Hostinger Ecommerce ?
Pratiquement tout. Produits physiques, téléchargements numériques (comme des eBooks, de la musique ou des modèles), services nécessitant des réservations, marchandises imprimées à la demande et offres basées sur l'abonnement. Quel que soit votre modèle commercial, il existe un plan adapté.
Vous ne savez pas encore quoi vendre ? Nous avons dressé une liste d'idées de produits tendance pour vous aider à trouver votre niche.
Y a-t-il des frais de transaction ?
Aucun. Vous conservez 100 % de ce que vous gagnez. Hostinger Ecommerce ne facture aucun frais de transaction de plateforme, donc que vous traitiez votre première vente ou votre millième, chaque dollar vous revient directement.
Quels moyens de paiement mes clients peuvent-ils utiliser ?
Vous pouvez accepter plus de 100 moyens de paiement dans le monde entier, y compris Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay et Google Pay), PayPal, RazorPay et Alipay – le tout avec une expérience de paiement sécurisée et intégrée.
Comment fonctionne l'expédition ?
Pour les produits physiques, vous pouvez connecter Shippo pour automatiser l'ensemble du processus d'exécution – imprimer des étiquettes en quelques secondes, offrir un suivi en temps réel et expédier avec plus de 40 transporteurs, dont DHL, FedEx et UPS. Pour les produits à la demande, Printful gère automatiquement la production et l'expédition dès qu'une commande est passée.