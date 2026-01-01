OpenClaw

Votre propre agent IA. Privé, toujours actif et opérationnel en 60 secondes.

Déployez-le une seule fois, et il gérera vos tâches quotidiennes 24h/24 et 7j/7, même pendant votre sommeil.
Profiter de l'offre

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Installation instantanée

OpenClaw est d'une simplicité d'installation déconcertante, rendant les agents IA accessibles à tous. Pas de jargon, aucune complexité, juste un raccourci ultra-rapide vers votre première automatisation.

Zéro maintenance

Managed OpenClaw s'occupe de toute la sécurité, des mises à jour et des sauvegardes. Tes agents IA restent opérationnels 24/7 sans aucune intervention manuelle.

Outils intégrés

OpenClaw intègre tout le nécessaire pour un démarrage rapide : modèles IA, navigation web et boîte mail agentique, le tout en natif.

Choisissez votre forfait

Plus de 100 000 agents déjà déployés
75 % de réduction
applications d'automatisation IA
196,99MAD
49,99MAD/mois
Commencer
Renouvellement au prix de 98,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.

Géré pour vous

Lancez l'application de votre choix sans configuration, sans maintenance et sans gestion d'infrastructure.

Inclus dans votre pack

Une solution opérationnelle immédiatement.
Aucun entretien requis
Interface visuelle incluse
Accès CLI inclus
Couplage Telegram intégré
crédits IA inclus
Utilisez votre ChatGPT
Recherche Web incluse
Courriel d'agent préconfiguré
Sécurité gérée pour vous
75 % de réduction
applications d'automatisation IA
196,99MAD
49,99MAD/mois
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Une solution opérationnelle immédiatement.
Aucun entretien requis
Interface visuelle incluse
Accès CLI inclus
Couplage Telegram intégré
crédits IA inclus
Utilisez votre ChatGPT
Recherche Web incluse
Courriel d'agent préconfiguré
Sécurité gérée pour vous

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Déployez OpenClaw en 3 étapes simples

Une installation manuelle peut prendre des heures. Avec Hostinger, vous démarrez immédiatement, sans configuration complexe.

Installez OpenClaw en 1 clic

Activez votre pack et nous nous occupons automatiquement de l'installation. Aucune compétence technique nécessaire.

Choisissez votre application de discussion

Rendez-vous sur Telegram ou WhatsApp et démarrez une conversation avec votre agent IA en seulement quelques secondes.

Profitez d'OpenClaw immédiatement

Vous n'avez rien besoin de faire : votre assistant IA OpenClaw est déjà actif et opérationnel.
Commencer

Un seul agent. Des workflows infinis.

Assistant personnel intelligent

Une fondatrice a lié iMessage à Google Calendar. Désormais, l'application trie ses messages, reprogramme ses réunions et lui fournit un résumé quotidien. Fini le chaos au réveil !

Assistant commercial

Un consultant a connecté son agent à Telegram. Désormais, l'outil qualifie ses prospects, enregistre ses contacts et rédige ses relances en automatique. Plus aucune opportunité ne lui échappe !

Assistant de programmation

Une équipe de dev a déployé son agent de revue de code en 5 minutes chrono. Désormais، l'outil traque les bugs، suggère des refactorisations et fait passer le délai des PR de plusieurs heures à quelques minutes. La vélocité pure !

Assistant de recherche

Une chef de projet demande à son agent de comparer les outils avant chaque décision concernant un fournisseur. Cela permet de résumer les compromis et de signaler les prix, évitant ainsi des analyses approfondies d'une demi-journée.

Planificateur de contenu pour les réseaux sociaux

Un créateur a ouvert ses brouillons à OpenClaw. Ses notes brutes deviennent des posts percutants، programmés en un clic. Finis les matins d'angoisse face à la page blanche !

Agent de support

Une équipe e-commerce a piloté son support Discord via OpenClaw. Désormais, l'outil résout 60 % des tickets avant même l'intervention humaine. Un gain de temps massif pour vos équipes !

OpenClaw avec Hostinger comparé à d'autres fournisseurs

Pourquoi choisir Hostinger plutôt qu'un autre hébergeur pour déployer OpenClaw ? Parce que nous proposons une configuration simplifiée pour que vous puissiez lancer et utiliser votre agent IA en seulement quelques secondes.
Image
Autre hébergeur
Prêt en quelques secondes
Installation manuelle et configuration de l'environnement
Aucune configuration requise
Nécessite des clés API
Crédits IA préinstallés
Comptes API externes requis
Gestion d'agents visuels
Non
Infrastructure gérée
Autogéré
Assistance d'experts 24h/24 et 7j/7
Non
Intégrations de chaînes en un clic
Oui
Commencer

Pourquoi choisir Hostinger pour déployer OpenClaw ?

Installation en 1 clic

Lancez OpenClaw instantanément : aucun réglage manuel, aucune configuration complexe.

Crédits IA déjà inclus

Les assistants IA utilisent des crédits pour générer des réponses et exécuter des tâches. Nous les avons déjà ajoutés à votre compte afin que vous puissiez commencer à utiliser OpenClaw dès maintenant.

Environnement privé et sécurisé

OpenClaw fonctionne sur un coffre-fort privé pour garantir la confidentialité de vos données et conversations.

Configuré et testé pour vous

Profitez d'une version stable et vérifiée d'OpenClaw dès l'activation. Nous nous chargeons de tous les tests et des vérifications de compatibilité pour vous offrir une expérience optimale.

Disponibilité 24 h/24, 7 j/7

Votre assistant OpenClaw reste actif en permanence : il gère vos tâches et vos conversations même quand vous êtes hors ligne.

Une boîte de réception dédiée à votre IA

Au lieu d'utiliser votre adresse email personnelle, optez pour une boîte mail OpenClaw distincte pour plus de sécurité.

Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur OpenClaw ?

Configurer OpenClaw correctement (ce que personne ne vous dit)

Guide OpenClaw + WordPress : Je l’ai testé et le potentiel est INFINI !

Les 5 principaux cas d'utilisation d'OpenClaw (je les ai tous testés !)

Voir tout

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Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.
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FAQ sur la configuration d'OpenClaw chez Hostinger

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur notre configuration OpenClaw en 1 clic.

Pas du tout. L'installation d'OpenClaw en 1 clic a été conçue pour ceux qui n'ont jamais touché à un serveur de leur vie. Notre déploiement automatisé s'occupe de tout : de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Choisissez votre pack, cliquez sur Déployer, et votre agent IA personnel est opérationnel en quelques minutes. Pas de code, pas de lignes de commande, ni de tableaux de bord complexes.

Vos crédits IA sont déjà intégrés et prêts à l'emploi. Contrairement à une installation OpenClaw classique, vous n'avez pas besoin de créer de comptes chez des fournisseurs d'IA comme OpenAI ou Anthropic, ni de générer des clés API ou de gérer des configurations techniques. Achetez simplement vos crédits IA depuis votre tableau de bord Hostinger pour booster votre assistant instantanément. Et si vous en manquez, rechargez votre compte directement au même endroit : c'est aussi simple que ça.

Absolument. Chaque instance OpenClaw fonctionne dans son propre environnement isolé, ce qui signifie que vos données et vos conversations sont totalement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous verrouillons chaque conteneur pour empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe. De plus, chaque instance bénéficie par défaut d'une passerelle de sécurité personnalisée et hautement complexe. Vous profitez d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit par vous-même.

Avec un VPS, vous bénéficiez d'un accès root complet et d'un contrôle total sur votre serveur, mais cela implique aussi de gérer vous-même la configuration, les mises à jour et la sécurité. L'option OpenClaw en 1 clic élimine toute cette complexité technique. Nous pilotons l'infrastructure, maintenons votre instance sur la dernière version stable et renforçons la sécurité pour vous. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur votre agent IA plutôt que sur la gestion d'un serveur. Si vous préférez configurer votre propre environnement, nos packs VPS OpenClaw sont faits pour vous.

OpenClaw est votre assistant personnel IA opérationnel 24 h/24 et 7 j/7, même lorsque votre ordinateur est éteint. Connectez-le à vos applications de messagerie préférées comme WhatsApp, Telegram, Slack ou Discord pour automatiser vos tâches quotidiennes, centraliser vos échanges, gérer vos prospects ou lancer des automatisations web. Plus qu'un simple outil, c'est un membre de votre équipe à part entière, qui ne prend jamais de pause.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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