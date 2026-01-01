Installation instantanée
Zéro maintenance
Outils intégrés
Choisissez votre forfait
Géré pour vous
Inclus dans votre pack
Géré pour vous
Inclus dans votre pack
Déployez OpenClaw en 3 étapes simples
Installez OpenClaw en 1 clic
Choisissez votre application de discussion
Profitez d'OpenClaw immédiatement
Un seul agent. Des workflows infinis.
Assistant personnel intelligent
Assistant commercial
Assistant de programmation
Assistant de recherche
Planificateur de contenu pour les réseaux sociaux
Agent de support
OpenClaw avec Hostinger comparé à d'autres fournisseurs
Pourquoi choisir Hostinger pour déployer OpenClaw ?
Installation en 1 clic
Crédits IA déjà inclus
Environnement privé et sécurisé
Configuré et testé pour vous
Disponibilité 24 h/24, 7 j/7
Une boîte de réception dédiée à votre IA
Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur OpenClaw ?
Configurer OpenClaw correctement (ce que personne ne vous dit)
Guide OpenClaw + WordPress : Je l’ai testé et le potentiel est INFINI !
Les 5 principaux cas d'utilisation d'OpenClaw (je les ai tous testés !)
FAQ sur la configuration d'OpenClaw chez Hostinger
Ai-je besoin de connaissances techniques pour configurer OpenClaw ?
Pas du tout. L'installation d'OpenClaw en 1 clic a été conçue pour ceux qui n'ont jamais touché à un serveur de leur vie. Notre déploiement automatisé s'occupe de tout : de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Choisissez votre pack, cliquez sur Déployer, et votre agent IA personnel est opérationnel en quelques minutes. Pas de code, pas de lignes de commande, ni de tableaux de bord complexes.
Comment fonctionnent les crédits IA et dois-je configurer des comptes externes ?
Vos crédits IA sont déjà intégrés et prêts à l'emploi. Contrairement à une installation OpenClaw classique, vous n'avez pas besoin de créer de comptes chez des fournisseurs d'IA comme OpenAI ou Anthropic, ni de générer des clés API ou de gérer des configurations techniques. Achetez simplement vos crédits IA depuis votre tableau de bord Hostinger pour booster votre assistant instantanément. Et si vous en manquez, rechargez votre compte directement au même endroit : c'est aussi simple que ça.
Mes données sont-elles privées et protégées ?
Absolument. Chaque instance OpenClaw fonctionne dans son propre environnement isolé, ce qui signifie que vos données et vos conversations sont totalement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous verrouillons chaque conteneur pour empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe. De plus, chaque instance bénéficie par défaut d'une passerelle de sécurité personnalisée et hautement complexe. Vous profitez d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit par vous-même.
Quelle est la différence entre l'installation en 1 clic d'OpenClaw et son exécution sur un VPS ?
Avec un VPS, vous bénéficiez d'un accès root complet et d'un contrôle total sur votre serveur, mais cela implique aussi de gérer vous-même la configuration, les mises à jour et la sécurité. L'option OpenClaw en 1 clic élimine toute cette complexité technique. Nous pilotons l'infrastructure, maintenons votre instance sur la dernière version stable et renforçons la sécurité pour vous. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur votre agent IA plutôt que sur la gestion d'un serveur. Si vous préférez configurer votre propre environnement, nos packs VPS OpenClaw sont faits pour vous.
Concrètement, qu'est-ce que je peux faire avec OpenClaw ?
OpenClaw est votre assistant personnel IA opérationnel 24 h/24 et 7 j/7, même lorsque votre ordinateur est éteint. Connectez-le à vos applications de messagerie préférées comme WhatsApp, Telegram, Slack ou Discord pour automatiser vos tâches quotidiennes, centraliser vos échanges, gérer vos prospects ou lancer des automatisations web. Plus qu'un simple outil, c'est un membre de votre équipe à part entière, qui ne prend jamais de pause.