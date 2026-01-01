Version préliminaire

Développez votre entreprise grâce aux agents d'IA

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Nos agents IA

Les outils d'IA vous placent face à une fenêtre de chat vide. C'est à vous de deviner quoi demander, comment le formuler et quelle direction prendre ensuite.

Nos agents intègrent des compétences natives. Chacun d'entre eux est un spécialiste qui sait exactement quoi faire et comment vous aider. Une équipe de 7 agents IA dédiée à la croissance de votre business dès le premier jour.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

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Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

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Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Trois étapes. C'est tout.

01

Choisissez votre défi

Besoin d'un meilleur SEO ? d'un Content Plan ? ou de pages juridiques ? Choisissez l'agent qui vous convient.
02

Chattez avec votre agent

Parlez-leur de votre entreprise. Ils vous poseront les bonnes questions, puis se mettront au travail.
03

Obtenez des résultats concrets

Stratégies, articles de blog, audits, campagnes d'e-mailing. Tout est prêt à être copié, collé et exploité immédiatement.
Lancez-vous

Conçu pour les chefs d'entreprise, pas pour les ingénieurs

Conçu pour votre site Hostinger

Nos agents sont conçus pour fonctionner avec les outils que vous utilisez déjà : site, nom de domaine, entreprise.

Aucune compétence technique requise

Si vous savez tenir une conversation, vous savez utiliser nos Agents. Aucun prompt à mémoriser, aucune configuration requise.

Spécialistes, pas généralistes

Chaque agent est formé pour une mission précise. Vous bénéficiez de l'aide d'un expert chevronné, et non d'un assistant générique tentant de tout gérer à la fois.

Vous gardez le contrôle total de vos données

Vos conversations sont privées. Nous n'utilisons pas vos données pour l'entraînement de nos modèles et nous ne les partageons avec aucun tiers.

Rejoignez des millions de cilents satisfaits

Hostinger est l'endroit où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, car il offre tous les outils qui peuvent contribuer au succès de votre entreprise.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

J'utilise Hostinger depuis un certain temps et mon expérience est vraiment bonne. Le processus de configuration a été très simple, même pour quelqu'un qui n'est pas très technique.

Dm Rawat

Dm Rawat

Un service pratique, fiable et parfaitement entretenu, avec une équipe de support prête à vous assister en direct à tout moment. Je recommande vivement.

Amir Benslama

Amir Benslama

Votre équipe d'agents IA est prête. Et vous ?

C'est parti
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Foire aux questions

Qu'est-ce que Hostinger Agents ?

Hostinger Agents est une application boostée par l'IA qui met à votre disposition une équipe d'agents spécialisés. Chaque agent est conçu pour un domaine d'activité précis, tel que la stratégie, la rédaction, le SEO, le marketing, le juridique, la communication client et la vente. Au lieu d'un simple chatbot générique, vous profitez d'experts dédiés avec lesquels vous pouvez échanger à tout moment, en langage naturel. Aucune compétence technique n'est requise.

À qui s'adresse Hostinger Agents ?

C'est une solution conçue pour les solopreneurs, les adeptes du side-hustle et les propriétaires de petites entreprises qui gèrent tout en solo. Si vous avez déjà rêvé d'avoir un stratège, un rédacteur, un marketeur ou un conseiller juridique à votre disposition 24h/24 — c'est exactement ce que Hostinger Agents vous offre.

En quoi est-ce différent de ChatGPT ?

Contrairement aux chatbots généralistes, chaque Hostinger Agent est pré-entraîné avec une expertise approfondie dans un domaine d'activité spécifique. Plus besoin de rédiger le prompt parfait : choisissez simplement un agent et une compétence, et laissez-vous guider vers un résultat concret.

Que sont Skills et comment fonctionnent-elles ?

Skills sont des modèles de tâches préconfigurés intégrés à chaque agent. Au lieu de chercher quoi demander, vous sélectionnez une compétence et l'agent vous guide pas à pas vers un résultat précis — comme rédiger un article de blog, effectuer une recherche de mots-clés ou générer une politique de confidentialité. Skills sont plus rapides, plus structurés et produisent de meilleurs résultats qu'une simple discussion en partant de zéro.

Dois-je recommencer à chaque fois que j'ouvre l'application ?

Non. Vous pouvez reprendre une conversation existante ou en démarrer une nouvelle — c'est vous qui décidez. Dans tous les cas, votre agent garde en mémoire le contexte de votre entreprise, vos préférences et vos décisions antérieures au fil de tous vos échanges. Un nouveau chat ne repart jamais de zéro.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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