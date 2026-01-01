Approuvé par plus de 500 enseignants

Transformez votre expertise en revenus avec Hostinger

Rejoignez le programme de partenariat éducatif de Hostinger et gagnez des commissions basées sur la performance pendant que vos élèves réalisent de véritables projets avec des outils basés sur l'IA.
Devenez partenaire

Connectez vos élèves aux outils dont ils ont besoin.

Face à l'essor de l'entrepreneuriat axé sur l'IA, les étudiants ont besoin d'un hébergement rapide et fiable ; vous pouvez leur offrir un lien de confiance. Intégrez naturellement Hostinger à vos cours de technologie, de design, de marketing et d'entrepreneuriat.
Connectez vos élèves aux outils dont ils ont besoin.

À qui s'adresse ce programme ?

Créateurs de cours et de communautés

Vous partagez du contenu éducatif en ligne via des cours payants ou des communautés.

Institutions

Vous dirigez une université, une école de codage, un bootcamp ou une plateforme d'apprentissage en ligne.

formateurs en compétences numériques

Vous enseignez le développement web, les outils d'IA, le marketing, l'automatisation, le travail indépendant ou l'entrepreneuriat.

Voix de confiance

1 000 ou 1 million d'abonnés, peu importe. L'engagement prime toujours sur la portée.
À qui s'adresse ce programme ?

Pourquoi les enseignants choisissent Hostinger

Modèle à conversion élevée

Les partenariats éducatifs donnent de meilleurs résultats que les autres types de partenariats.

Rémunération basée sur la performance

Jusqu'à 60 % de commission — plus vous vendez, plus vous gagnez.

Les outils que les étudiants utilisent réellement

Des produits basés sur l'IA qui permettent aux débutants de lancer une entreprise en quelques minutes.

Facile à démarrer et à faire évoluer

Ressources d'intégration et supports promotionnels prêts à l'emploi, tout au même endroit.
Devenez partenaire

Rejoignez le programme en quatre étapes simples

1. Soumettez votre candidature

Remplissez le court formulaire avec des détails sur votre cours, votre public cible et votre niche de contenu.

2. Obtenir l'approbation

Nous examinerons votre profil et vous recontacterons rapidement. La qualité du contenu et la confiance de l'audience sont primordiales ; que vous ayez 500 ou 5 000 étudiants, n'hésitez pas à postuler.

3. Configuration du compte partenaire

Une fois votre demande approuvée, nous créons votre compte partenaire dédié. Vous recevrez des liens de suivi uniques, des codes de réduction exclusifs pour vos élèves et un accès à un tableau de bord complet des commissions pour un suivi centralisé.

4. Promouvoir et gagner

Lancez-vous avec des ressources prêtes à l'emploi et un accompagnement dédié à la création de contenu par notre équipe.
Allan Torquato

Je tiens à exprimer ma gratitude pour ce partenariat avec Hostinger. Aujourd'hui, il est devenu non seulement le moteur principal de mon entreprise, mais aussi une source de simplicité et de résultats pour mes étudiants.

Allan Torquato

Entrepreneur numérique et formateur en commerce en ligne

Natasha Puente

La plupart de mes élèves n'avaient jamais créé de site web de leur vie, mais grâce au créateur de sites web IA de Hostinger, ils ont réussi à lancer leurs toutes premières pages et étaient ravis.

Natasha Puente

Créateur de contenu et formateur en entrepreneuriat numérique

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FAQ sur le programme de partenariat éducatif

Qu’est-ce que le programme de partenariat éducatif Hostinger ?

Le programme de partenariat éducatif Hostinger est une collaboration axée sur la performance, conçue spécifiquement pour les enseignants, les créateurs de cours et les établissements d'enseignement. Son principe est simple : vos étudiants ont besoin d'outils fiables pour réaliser de véritables projets en ligne, et vous êtes récompensé pour les mettre en relation avec l'une des meilleures plateformes du secteur. Ce programme est conçu pour évoluer avec votre public.

Qui peut devenir partenaire ?

Ce programme est idéal si vous créez du contenu éducatif et que votre public cible s'intéresse aux sujets suivants : développement web ou programmation, outils d'IA et automatisation, marketing digital, programmation intuitive, freelancing et entrepreneuriat, ou encore gagner de l'argent en ligne. Vous n'avez pas besoin d'une audience massive. L'engagement est plus important que la portée : une communauté de confiance de 1 000 étudiants peut être plus performante qu'une audience passive d'un million de personnes. Si vos recommandations sont pertinentes, nous souhaitons collaborer avec vous.

Quels types de partenariats le programme inclut-il ?

Le programme de partenariat éducatif couvre deux grands types de partenariats : les cours animés par des influenceurs et des formateurs (B2C) – destinés aux créateurs, formateurs et influenceurs indépendants qui dispensent des cours en ligne, des communautés ou des contenus ; et les programmes institutionnels (B2B) – destinés aux universités, aux entreprises EdTech, aux écoles de programmation et aux plateformes d’apprentissage en ligne qui souhaitent intégrer Hostinger à leurs programmes d’études ou à leurs ressources étudiantes. Que vous soyez un créateur indépendant avec 1 000 abonnés ou un établissement accueillant des milliers d’étudiants, ce programme vous est destiné.

Comment mes élèves peuvent-ils tirer profit de ce programme ?

Vos étudiants bénéficient d'un accès à des outils de pointe, basés sur l'IA, qui leur permettent de créer des sites web, de lancer des entreprises et de concrétiser leurs projets, même sans expérience technique préalable. La plateforme Hostinger est conçue pour permettre aux débutants de passer de l'idée à la mise en ligne de leur site en quelques minutes, et non en plusieurs mois. En apprenant avec des outils réellement utilisés par les professionnels, vos étudiants acquièrent un avantage concret et pratique. Ils ne se contentent pas de réaliser des exercices : ils créent des solutions fonctionnelles. C'est un atout majeur pour tout cursus de marketing digital, de développement web, d'entrepreneuriat ou d'IA.

Quels produits Hostinger mes étudiants utiliseront-ils ?

Hostinger propose un écosystème complet d'outils adaptés aux apprenants à chaque étape de leur formation, de la création de leur premier site web au déploiement de flux de travail d'automatisation complexes. Selon votre programme, vos étudiants pourront utiliser l'hébergement web et l'hébergement WordPress pour lancer tout type de site web ou de blog ; le Créateur de sites web IA pour créer un site professionnel en quelques minutes, sans aucune connaissance en programmation ; Hostinger Horizons, un créateur d'applications basé sur l'IA qui permet aux étudiants de créer et de déployer des applications web en décrivant simplement leurs besoins ; l'hébergement VPS pour les projets plus avancés et les environnements serveur personnalisés ; l'hébergement Node.js pour les applications JavaScript ; n8n auto-hébergé pour l'automatisation des flux de travail, idéal pour les cours axés sur l'automatisation et l'IA ; OpenClaw en un clic pour un déploiement rapide des applications populaires sans configuration manuelle ; et l'enregistrement de domaine et la messagerie Hostinger pour établir une présence en ligne professionnelle dès le premier jour.

Quel que soit le contenu de votre cours, il existe un produit Hostinger qui s'intègre naturellement à votre parcours d'apprentissage.

De quels supports promotionnels et de quel soutien vais-je bénéficier ?

En tant que partenaire éducatif, vous bénéficiez d'une suite complète d'outils pour promouvoir efficacement Hostinger dès le premier jour. Celle-ci comprend des bannières et des visuels prêts à l'emploi, intégrables directement à vos cours ou contenus ; des fiches produits présentant clairement les produits Hostinger pour en parler avec assurance ; des conseils sur l'optimisation des tunnels de conversion et les stratégies les plus performantes, inspirées des meilleures pratiques de nos partenaires les plus actifs ; un accompagnement pour une intégration fluide des produits Hostinger dans vos leçons et modules ; un tableau de bord de suivi des performances offrant une visibilité en temps réel sur vos recommandations, conversions et commissions ; et un gestionnaire de partenariat dédié, un interlocuteur unique pour vous accompagner dans votre développement et vous aider à tirer le meilleur parti de ce partenariat.

J'ai déjà un compte affilié Hostinger — est-ce différent ?

Oui, le Programme de partenariat éducatif est un programme distinct du programme d'affiliation Hostinger standard. Il est spécialement conçu pour les enseignants et les établissements d'enseignement, avec un processus d'intégration différent, un soutien dédié et des ressources adaptées aux créateurs de contenu éducatif.

Si vous possédez déjà un compte d'affiliation standard et pensez correspondre au profil recherché pour ce programme, vous pouvez candidater séparément.

Comment devenir partenaire ?

Pour commencer, rien de plus simple. Remplissez d'abord le formulaire de partenariat sur cette page ; cela ne prend que quelques minutes. Notre équipe examinera ensuite votre demande et vous contactera pour vous indiquer les prochaines étapes. Une fois votre demande approuvée, vous aurez accès à votre tableau de bord partenaire, aux supports promotionnels et à tout ce dont vous avez besoin pour commencer à promouvoir Hostinger dans votre contenu.

J'ai soumis ma candidature — que se passe-t-il ensuite ?

Notre équipe des partenariats examinera attentivement votre candidature, généralement sous quelques jours ouvrables. Si votre profil correspond à nos critères, nous vous contacterons par courriel pour vous donner des détails sur votre approbation et les prochaines étapes de votre intégration.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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