Hermes Agent est un agent IA auto-apprenant développé par Nous Research qui crée des compétences à partir de son expérience et les affine à chaque utilisation. Contrairement aux assistants IA statiques, il développe une mémoire persistante qui gagne en valeur au fil du temps. Il se connecte simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et aux emails en mode passerelle, tout en supportant OpenRouter, OpenAI, Anthropic et des endpoints LLM personnalisés.

L'auto-hébergement de Hermes Agent sur votre propre VPS garantit que toutes vos clés API, votre historique de conversations et vos données business restent sur votre infrastructure personnelle. Vous bénéficiez ainsi de ressources dédiées pour la navigation web, l'exécution de code et les flux de travail multi-agents, le tout sans aucune limitation de débit externe.