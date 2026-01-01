Déployez Hermes Agent en un clic.
Un agent IA auto-apprenant doté d'un panneau d'administration basé sur navigateur, d'une messagerie multiplateforme et de la prise en charge de plus de 200 modèles LLM.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Hermes Agent
Hermes Agent est un agent IA auto-apprenant développé par Nous Research qui crée des compétences à partir de son expérience et les affine à chaque utilisation. Contrairement aux assistants IA statiques, il développe une mémoire persistante qui gagne en valeur au fil du temps. Il se connecte simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et aux emails en mode passerelle, tout en supportant OpenRouter, OpenAI, Anthropic et des endpoints LLM personnalisés.
L'auto-hébergement de Hermes Agent sur votre propre VPS garantit que toutes vos clés API, votre historique de conversations et vos données business restent sur votre infrastructure personnelle. Vous bénéficiez ainsi de ressources dédiées pour la navigation web, l'exécution de code et les flux de travail multi-agents, le tout sans aucune limitation de débit externe.
Caractéristiques principales de Hermes Agent
Admin Panel basé sur navigateur.
Gérez vos configurations, clés API, sessions et compétences depuis un tableau de bord web complet, tout en profitant du terminal intégré directement dans votre navigateur.
Boucle d'apprentissage auto-améliorée
L'agent crée et affine ses compétences à partir de chaque interaction, avec un accès au Skills Hub pour partager des capacités réutilisables à travers tous vos déploiements.
Messagerie multiplateforme
Connectez-vous simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et à vos emails sans avoir à gérer des bots séparés.
Plus de 200 modèles LLM
Acheminez vos requêtes via OpenRouter ou connectez-vous directement à Anthropic, OpenAI et à vos propres endpoints personnalisés pour une flexibilité maximale.
Planificateur de tâches intégré
Automatisez vos tâches récurrentes grâce au planificateur cron intégré et lancez des flux de travail parallèles avec le support des sous-agents.
Mémoire persistante et fonction d'annulation.
Vos compétences, l'historique de vos sessions et vos mémoires survivent aux redémarrages ; vous pouvez rembobiner n'importe quelle conversation grâce à la commande /undo si elle dévie de sa trajectoire.
Pourquoi exécuter Hermes Agent sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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