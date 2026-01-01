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Open-source AI agent framework that executes code, browses the web, and creates tools autonomously using your chosen LLM.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Agent Zero

Agent Zero is an open-source, general-purpose AI agent framework that goes beyond chat interfaces to give an LLM access to a full computer environment. Agents can execute terminal commands, write and run code, browse the web, manage files, and dynamically create new tools to accomplish tasks—all without predefined workflows or fixed capabilities.

The framework supports multiple LLM providers including OpenAI, Anthropic, Google, and local models via Ollama, so you choose the model that fits your budget and requirements. Multi-agent cooperation allows complex tasks to be delegated to specialized subordinate agents, while a FAISS-powered persistent memory system lets agents learn from past interactions. This deployment includes a built-in SearXNG search engine, SSH server for code execution, and persistent storage for agent data.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Agent Zero

Full computer environment

Agents execute terminal commands, write files, install packages, and run code directly in a secure container—enabling tasks that go far beyond what chat-only AI tools can accomplish.

Multi-agent cooperation

Complex tasks are broken into subtasks and delegated to specialized subordinate agents, allowing parallel workstreams and more reliable completion of long, multi-step jobs.

Persistent memory

FAISS vector storage lets agents remember and retrieve context from past conversations and tasks, so knowledge accumulates over time rather than starting fresh each session.

Multi-provider LLM support

Connect to OpenAI, Anthropic, Google, Groq, OpenRouter, or local Ollama models, giving you full control over cost, latency, and data privacy for each use case.

Built-in web search

An integrated SearXNG meta-search engine gives agents web research capabilities without depending on external paid search APIs or leaking queries to commercial providers.

Pourquoi exécuter Agent Zero sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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