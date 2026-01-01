Agent Zero is an open-source, general-purpose AI agent framework that goes beyond chat interfaces to give an LLM access to a full computer environment. Agents can execute terminal commands, write and run code, browse the web, manage files, and dynamically create new tools to accomplish tasks—all without predefined workflows or fixed capabilities.

The framework supports multiple LLM providers including OpenAI, Anthropic, Google, and local models via Ollama, so you choose the model that fits your budget and requirements. Multi-agent cooperation allows complex tasks to be delegated to specialized subordinate agents, while a FAISS-powered persistent memory system lets agents learn from past interactions. This deployment includes a built-in SearXNG search engine, SSH server for code execution, and persistent storage for agent data.