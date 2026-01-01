Déployez OpenClaw en un clic.
Assistant IA personnel fonctionnant sur votre propre VPS avec un contrôle unifié sur WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, et plus encore.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenClaw
OpenClaw est une plateforme d'assistant personnel IA que vous exécutez sur vos propres appareils et qui fonctionne sur les canaux de messagerie que vous utilisez déjà — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage et Microsoft Teams — via une passerelle unique fonctionnant sur votre propre infrastructure. À la différence des assistants basés sur le cloud, OpenClaw maintient toutes les conversations, le contexte et les données sous votre contrôle, tout en restant toujours disponible sur chaque plateforme.
L'architecture de la passerelle prend en charge plusieurs fournisseurs de modèles d'IA, dont Anthropic Claude et OpenAI, afin que vous puissiez choisir le modèle le plus adapté à chaque tâche. Grâce à ses fonctionnalités vocales, son automatisation du navigateur et sa plateforme de compétences extensible, OpenClaw peut gérer tout, des réponses rapides aux messages aux flux de travail automatisés complexes.
Caractéristiques principales de OpenClaw
Messagerie multicanal
Un assistant accessible via WhatsApp, Telegram, Slack, Discord et 10+ autres plateformes depuis une passerelle unique.
Plusieurs fournisseurs d'IA
Basculez entre Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini et d'autres modèles en fonction de la tâche à accomplir.
Contrôle vocal et du navigateur
Le mode de conversation permanent et l'automatisation Chrome dédiée permettent les interactions vocales et l'exécution de tâches web.
Canvas interactif
Les espaces de travail visuels pilotés par l'agent permettent à l'assistant d'afficher des interfaces interactives riches au-delà des réponses en texte brut.
Plateforme de compétences extensible
Ajoutez des compétences groupées, gérées ou personnalisées au niveau de l'espace de travail pour étendre les capacités de votre assistant sans avoir à tout reconstruire à partir de zéro.
Pourquoi exécuter OpenClaw sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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