OpenClaw est une plateforme d'assistant personnel IA que vous exécutez sur vos propres appareils et qui fonctionne sur les canaux de messagerie que vous utilisez déjà — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage et Microsoft Teams — via une passerelle unique fonctionnant sur votre propre infrastructure. À la différence des assistants basés sur le cloud, OpenClaw maintient toutes les conversations, le contexte et les données sous votre contrôle, tout en restant toujours disponible sur chaque plateforme.

L'architecture de la passerelle prend en charge plusieurs fournisseurs de modèles d'IA, dont Anthropic Claude et OpenAI, afin que vous puissiez choisir le modèle le plus adapté à chaque tâche. Grâce à ses fonctionnalités vocales, son automatisation du navigateur et sa plateforme de compétences extensible, OpenClaw peut gérer tout, des réponses rapides aux messages aux flux de travail automatisés complexes.