Déployez 9router en un clic.
Proxy de routage d'API IA qui réduit les coûts des jetons et distribue automatiquement les requêtes sur plus de 40 fournisseurs de LLM.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec 9router
9router est un proxy d'API IA auto-hébergé qui se situe entre vos outils de codage IA et tout fournisseur de LLM. Il expose un point de terminaison compatible OpenAI afin que des outils comme Claude Code, Cursor, Cline et Copilot puissent se connecter sans reconfiguration. Le RTK Token Saver compresse les grandes sorties d'outils — diffs git, résultats grep, arborescences de répertoires — avant qu'elles n'atteignent le modèle, réduisant les jetons d'entrée de 20 à 40 % par requête. Le routage de secours automatique cascade à travers les fournisseurs d'abonnement, de budget et de niveau gratuit par ordre de priorité lorsque les quotas sont atteints.
L'auto-hébergement de 9router sur votre VPS maintient toutes les informations d'identification du fournisseur et les règles de routage sous votre contrôle. Vous gérez les comptes via un tableau de bord web, définissez des budgets de jetons par modèle et distribuez les requêtes sur plusieurs comptes avec une planification en tourniquet — réduisant les coûts sans modifier les configurations de vos outils IA.
Caractéristiques principales de 9router
Compression de jetons RTK
Compresse les sorties d'appels d'outils comme les diffs git et les arborescences de répertoires avant de les envoyer au modèle, économisant 20 à 40 % des jetons d'entrée par requête.
Routage multi-fournisseur
Achemine les requêtes vers plus de 40 fournisseurs de LLM avec un basculement automatique des niveaux payants vers les niveaux gratuits lorsque les quotas d'abonnement sont épuisés.
Ordonnancement tourniquet
Distribue les requêtes sur plusieurs comptes par fournisseur afin de maximiser l'utilisation du quota avant la réinitialisation des limites mensuelles.
API compatible OpenAI
Point de terminaison de remplacement direct à /v1 afin que tout outil utilisant le protocole OpenAI se connecte sans reconfiguration.
Mode homme des cavernes
Injecte des instructions de sortie concises dans les invites sortantes pour réduire la longueur de la réponse du modèle jusqu'à 65 %.
Pourquoi exécuter 9router sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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