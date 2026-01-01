Sécurisé par défaut
Maintenance 100% automatisée
Prêt pour Telegram
Interface utilisateur visuelle facile à utiliser
Choisissez votre forfait Hermes Agent
Géré pour vous
Inclus dans votre pack
Géré pour vous
Inclus dans votre pack
Ce qu'un agent Hermes Agent peut faire pour vous
Assistant personnel
Organisez vos tâches, rappels et conversations. Votre agent les apprendra et s'en souviendra.
Assistant de codage
Codez et déboguez plus rapidement grâce à un agent capable d'assimiler l'ensemble de votre code.
Assistant de recherche
Résumer les sujets et comparer les options en conservant le contexte d'une session à l'autre.
Assistant commercial
Capturez et qualifiez des prospects directement sur votre propre infrastructure.
Pourquoi choisir Managed Hermes sur Hostinger ?
Configuration en 1 clic
Crédits IA préinstallés
Sécurisé par défaut
Prêt pour Telegram
Interface utilisateur visuelle facile à utiliser
Accès CLI à l'agent Hermes
Choisissez comment exécuter Hermes Agent
Caractéristiques principales de Hermes Agent
Boucle d'apprentissage auto-améliorante
Mémoire persistante
Messagerie multiplateforme
Plus de 200 modèles LLM
Planificateur de tâches intégré
FAQ sur l'Agent Hermes d'Hostinger
Ai-je besoin de connaissances techniques pour configurer l'agent Hermes ?
Pas du tout. Managed Hermes a été conçu spécialement pour ceux qui n'ont jamais touché à un serveur. Le déploiement en 1 clic s'occupe de tout — de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Il vous suffit de cliquer sur déployer, et votre assistant est en ligne en quelques minutes. Pas de code, pas de lignes de commande, et zéro prise de tête technique.
Comment fonctionnent les crédits d'IA ? Ai-je besoin de comptes externes ?
Vos crédits sont pré-intégrés pour un démarrage simple et sans tracas, sans qu'aucun compte tiers ou clé API complexe ne soit requis. Rechargez simplement votre solde directement depuis votre tableau de bord et commencez à automatiser instantanément. Cependant, le choix vous appartient : vous pouvez utiliser ces crédits intégrés pour une simplicité maximale, ou connecter manuellement vos propres comptes externes de fournisseurs comme OpenAI ou Anthropic via API si vous le préférez.
Mes données sont-elles sécurisées et confidentielles ?
Absolument. Chaque agent Hermes s'exécute dans un environnement isolé, garantissant la confidentialité totale de vos données et de vos conversations. Nous sécurisons chaque conteneur pour empêcher tout accès non autorisé et fournissons par défaut une passerelle de sécurité personnalisée. Vous bénéficiez d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit.
Quelle est la différence entre Managed Hermes et Hermes Agent sur un VPS ?
Un VPS vous donne un accès root complet, mais vous laisse la responsabilité de la configuration, de la sécurité et des mises à jour. Managed Hermes élimine cette complexité. Nous gérons l'infrastructure, les mises à jour et les sauvegardes afin que vous puissiez vous concentrer sur l'utilisation de votre IA, et non sur la gestion d'un serveur. Si vous avez besoin d'une personnalisation totale de votre environnement, un VPS est plus adapté ; pour tous les autres, la solution managée est le choix idéal.
Que puis-je faire avec un agent Managed Hermes ?
Hermes est un agent IA auto-apprenant qui fonctionne 24h/24 et 7j/7, même lorsque votre ordinateur est fermé. Contrairement aux outils statiques, il intègre une boucle d'auto-apprentissage et une mémoire persistante, ce qui signifie qu'il tire des leçons de son expérience et perfectionne ses compétences au fil de vos utilisations. Vous pouvez le connecter à des applications comme Telegram pour automatiser des tâches, gérer des leads et exécuter des automatisations de navigateur. Voyez-le comme un membre d'équipe digital qui ne dort jamais et qui gagne en valeur avec le temps.