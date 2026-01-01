Un VPS vous donne un accès root complet, mais vous laisse la responsabilité de la configuration, de la sécurité et des mises à jour. Managed Hermes élimine cette complexité. Nous gérons l'infrastructure, les mises à jour et les sauvegardes afin que vous puissiez vous concentrer sur l'utilisation de votre IA, et non sur la gestion d'un serveur. Si vous avez besoin d'une personnalisation totale de votre environnement, un VPS est plus adapté ; pour tous les autres, la solution managée est le choix idéal.