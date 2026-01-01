Hermes Agent

Automatisez vos tâches quotidiennes avec Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Sécurisé par défaut

Votre agent s'exécute dans un environnement hautement sécurisé, bénéficiant de mises à jour de sécurité et de protections avancées.

Maintenance 100% automatisée

Nous gérons les mises à jour, les sauvegardes et les tests de compatibilité pour que votre agent reste toujours prêt à l'emploi.

Prêt pour Telegram

Commencez à discuter avec votre agent immédiatement, avec Telegram déjà connecté.

Interface utilisateur visuelle facile à utiliser

Gérez Hermes Agent via une interface visuelle, sans aucune programmation.

Choisissez votre forfait Hermes Agent

Plus de 10 000 agents Hermès ont déjà été lancés.
75 % de réduction
applications d'automatisation IA
196,99MAD
49,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 98,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.

Géré pour vous

Lancez l'application de votre choix sans configuration, sans maintenance et sans gestion d'infrastructure.

Inclus dans votre pack

Une solution opérationnelle immédiatement.
Aucun entretien requis
Interface visuelle incluse
Accès CLI inclus
Couplage Telegram intégré
crédits IA inclus
Utilisez votre ChatGPT
Recherche Web incluse
Courriel d'agent préconfiguré
Sécurité gérée pour vous
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Courriel d'agent préconfiguré
Sécurité gérée pour vous

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce qu'un agent Hermes Agent peut faire pour vous

Assistant personnel

Assistant personnel

Organisez vos tâches, rappels et conversations. Votre agent les apprendra et s'en souviendra.

Assistant de codage

Assistant de codage

Codez et déboguez plus rapidement grâce à un agent capable d'assimiler l'ensemble de votre code.

Assistant de recherche

Assistant de recherche

Résumer les sujets et comparer les options en conservant le contexte d'une session à l'autre.

Assistant commercial

Assistant commercial

Capturez et qualifiez des prospects directement sur votre propre infrastructure.

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Pourquoi choisir Managed Hermes sur Hostinger ?

Pourquoi choisir Managed Hermes sur Hostinger ?

Configuration en 1 clic

Lancez votre agent autonome instantanément, sans aucun code requis. Notre configuration pré-packagée vous propulse de l'inscription à l'automatisation en un seul clic.
Oubliez la complexité des API. Gérez et rechargez vos crédits IA directement depuis votre tableau de bord, sans inscription tierce, sans clés complexes, ni liaison manuelle après l'installation.
Protégez vos données grâce à l'isolation par conteneurs sécurisés et une passerelle de sécurité personnalisée qui aide à réduire les risques externes et à empêcher les modifications non autorisées dès le premier jour.
Commencez immédiatement à échanger des messages avec votre agent, grâce à l'intégration de Telegram dès le premier jour ; aucune configuration de webhooks ou d'API n'est requise.
Gérez et interagissez avec l'agent Hermes via une interface visuelle, sans aucun code requis.
Gardez le contrôle du développeur quand vous en avez besoin. Utilisez l'interface en ligne de commande (CLI) pour exécuter des scripts personnalisés ou pour explorer plus en profondeur votre plateforme gérée.
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Choisissez comment exécuter Hermes Agent

Optez pour le managé pour une configuration simplifiée et zéro maintenance, ou choisissez le VPS pour un contrôle total et une personnalisation sur mesure.
Agent Hermes managé
Agent Hermes sur VPS

Installation

Installation en 1 clic
Modèle préinstallé, prêt à être lancé

Crédits IA

Intégré et prêt à l'emploi
Intégré et prêt à l'emploi

Plateformes de messagerie

Appairage Telegram intégré
Se connecter via le terminal

Contrôle

Interface web, accès complet au terminal
Accès root complet, contrôle total du serveur

Sécurité

SSL, mises à jour et pare-feu — entièrement gérés par nos soins
Pare-feu et protection DDoS (autogérés)
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Caractéristiques principales de Hermes Agent

Caractéristiques principales de Hermes Agent

Boucle d'apprentissage auto-améliorante

Chaque interaction permet de développer et d'affiner des compétences, constituant ainsi une base de capacités qui s'améliore au fil du temps.
Préserve les compétences, l’historique des sessions et la mémoire à travers les redémarrages et les mises à niveau, garantissant ainsi la continuité des connaissances d’un déploiement à l’autre.
Connectez-vous simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et à votre messagerie électronique, sans avoir à gérer des bots séparés.
Utilisez OpenRouter ou connectez-vous directement à Anthropic, OpenAI et à des points de terminaison personnalisés pour un accès flexible aux modèles.
Automatisez les tâches récurrentes grâce au planificateur cron intégré, et exécutez des flux de travail parallèles avec le support de sous-agents.

Lancez Hermes Agent dès aujourd'hui

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

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FAQ sur l'Agent Hermes d'Hostinger

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur notre agent Hermes managé.

Pas du tout. Managed Hermes a été conçu spécialement pour ceux qui n'ont jamais touché à un serveur. Le déploiement en 1 clic s'occupe de tout — de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Il vous suffit de cliquer sur déployer, et votre assistant est en ligne en quelques minutes. Pas de code, pas de lignes de commande, et zéro prise de tête technique.

Vos crédits sont pré-intégrés pour un démarrage simple et sans tracas, sans qu'aucun compte tiers ou clé API complexe ne soit requis. Rechargez simplement votre solde directement depuis votre tableau de bord et commencez à automatiser instantanément. Cependant, le choix vous appartient : vous pouvez utiliser ces crédits intégrés pour une simplicité maximale, ou connecter manuellement vos propres comptes externes de fournisseurs comme OpenAI ou Anthropic via API si vous le préférez.

Absolument. Chaque agent Hermes s'exécute dans un environnement isolé, garantissant la confidentialité totale de vos données et de vos conversations. Nous sécurisons chaque conteneur pour empêcher tout accès non autorisé et fournissons par défaut une passerelle de sécurité personnalisée. Vous bénéficiez d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit.

Un VPS vous donne un accès root complet, mais vous laisse la responsabilité de la configuration, de la sécurité et des mises à jour. Managed Hermes élimine cette complexité. Nous gérons l'infrastructure, les mises à jour et les sauvegardes afin que vous puissiez vous concentrer sur l'utilisation de votre IA, et non sur la gestion d'un serveur. Si vous avez besoin d'une personnalisation totale de votre environnement, un VPS est plus adapté ; pour tous les autres, la solution managée est le choix idéal.

Hermes est un agent IA auto-apprenant qui fonctionne 24h/24 et 7j/7, même lorsque votre ordinateur est fermé. Contrairement aux outils statiques, il intègre une boucle d'auto-apprentissage et une mémoire persistante, ce qui signifie qu'il tire des leçons de son expérience et perfectionne ses compétences au fil de vos utilisations. Vous pouvez le connecter à des applications comme Telegram pour automatiser des tâches, gérer des leads et exécuter des automatisations de navigateur. Voyez-le comme un membre d'équipe digital qui ne dort jamais et qui gagne en valeur avec le temps.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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