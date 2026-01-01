Les agents IA fonctionnent instantanément. Les e-mails traditionnels, eux, non.
Transformez l'e-mail en action automatisée
Prospection automatisée
Envoyez des messages personnalisés, qualifiez les réponses et transférez automatiquement les leads qualifiés à votre CRM.
Gestion du support
Analysez les e-mails de support entrants et envoyez-les instantanément à la bonne personne.
Réservation et planification
Gérer les demandes de réunion, confirmer les réservations et envoyer des rappels automatiquement par e-mail.
Automatisation de la boîte de réception
Trier, répondre à, déléguer et archiver les e-mails automatiquement.
Vérification du compte
Interceptez les codes de vérification et les e-mails de confirmation pour assurer la fluidité des flux de travail des agents.
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Support disponible 24 h/24, 7 j/7
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Hostinger est de loin le fournisseur le plus complet et le plus abordable pour les noms de domaine, l'hébergement WordPress et les services email.
Lorsque j'utilise un fournisseur de messagerie, je veux une expérience optimale : sans interruption, simple à renouveler. C'est le cas avec Hostinger.
La meilleure, la moins chère et la plus fiable des entreprises pour l'hébergement, les noms de domaine et les services email.
FAQ du Courrier Agentique
Qu'est-ce que l'email agentique et en quoi est-il différent de l'email normal ?
À qui s'adresse Hostinger Agentic Mail ?
C'est aussi pour les agents eux-mêmes. Que votre agent ait besoin d'une adresse dédiée pour la prospection à froid, le support client, les flux de réservation ou le traitement de documents, l'e-mail agentique lui offre une boîte de réception réelle et programmable à partir de laquelle travailler.