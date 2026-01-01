L'e-mail agentique d'Hostinger est conçu pour les développeurs et les créateurs d'automatisations qui ont besoin d'une couche d'e-mail fiable pour leurs agents IA et leurs flux de travail. Si vous développez avec OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier, ou des outils similaires, et que vous vous êtes heurté à des fournisseurs d'e-mails traditionnels bloquant votre automatisation – ceci est fait pour vous.



C'est aussi pour les agents eux-mêmes. Que votre agent ait besoin d'une adresse dédiée pour la prospection à froid, le support client, les flux de réservation ou le traitement de documents, l'e-mail agentique lui offre une boîte de réception réelle et programmable à partir de laquelle travailler.