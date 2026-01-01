Agents Hostinger

Choisissez une tâche et les agents IA s'en chargeront.

Des spécialistes IA pour le référencement, le marketing, la création de contenu, les ventes, les communications avec la clientèle et la planification stratégique.
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Compatibles avec :
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Que peuvent faire Hostinger Agents ?

Stratégie d'entreprise

Validez votre idée, définissez votre offre et élaborez un plan d'action clair.

Stratégie d'entreprise

Identité de marque

Créez des logos et des visuels qui donnent à votre marque une image cohérente et professionnelle.

Identité de marque

Marketing et SEO

Trouvez des mots-clés pertinents, analysez vos pages et identifiez des opportunités pour améliorer votre référencement.

Marketing et SEO

Planification des tâches

Bénéficiez d'un accompagnement IA pour vos tâches récurrentes, vos décisions et vos prochaines étapes.

Planification des tâches

IA généraliste vs Agents Hostinger

Une IA généraliste répond à vos demandes. Les agents Hostinger vous aident à atteindre votre objectif, étape par étape.

Un chatbot généraliste

  • Attend vos instructions.
  • Il faut savoir quoi demander.
  • Donne des réponses génériques.
  • Des discussions sans fin.

Agents Hostinger

  • S'appuient sur des compétences prêtes à l’emploi.
  • Vous guident en posant les bonnes questions.
  • Sont intégrés à votre compte Hostinger.
  • Vous donnent des résultats complets.

Ignorez les prompts. Commencez par une tâche.

Choisissez ce que vous devez accomplir, suivez une compétence prête à l'emploi et obtenez un résultat concret exploitable.
Choisissez une tâche
Suivez les étapes guidées
Obtenez un résultat prêt à l'emploi
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Ignorez les prompts. Commencez par une tâche.

Vous ne savez pas par où commencer ? Faites appel à un expert

Conseiller d'affaires

Je vous aide à affiner vos idées, à repérer de nouvelles opportunités et à prendre les bonnes décisions pour la suite.
Je vais écrire des copies de sites Web, des articles de blog et des descriptions de produits qui se connectent avec votre public.
Je vais découvrir les mots clés qu’ils recherchent, identifier ce qui freine votre site et vous montrer où les concurrents prennent de l’avance.
Je vais tracer la carte de votre lancement, planifier un mois de contenu et vous montrer quelles chaînes valent votre temps.
Je vais rédiger les documents juridiques essentiels, vous expliquer les contrats avant votre signature et vous éviter des erreurs coûteuses.
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Cas d'utilisation

Que voulez-vous faire ?

Choisissez ce que vous devez accomplir, suivez une méthode éprouvée et obtenez un résultat pratique que vous pourrez utiliser.

Programmez vos publications

Programmez vos publications

Planifiez et publiez automatiquement vos publications.
Créez du contenu marketing

Créez du contenu marketing

Générez des publicités et du contenu marketing à partir de votre site Web.
Rédigez des articles de blog SEO

Rédigez des articles de blog SEO

Générez des articles de blog avec recherche de mots clés intégrée.
Rédigez le contenu de votre site web

Rédigez le contenu de votre site web

Créez le contenu de vos pages en quelques minutes.
Trouvez de nouveaux prospects

Trouvez de nouveaux prospects

Identifiez des clients potentiels et lancez automatiquement vos campagnes de prospection.
Rédigez des emails professionnels

Rédigez des emails professionnels

Décrivez le contexte et obtenez un email rédigé dans un style professionnel.
Rédigez une politique de confidentialité

Rédigez une politique de confidentialité

Élaborez une politique de confidentialité claire et adaptée à votre entreprise.
Révisez vos tarifs

Révisez vos tarifs

Obtenez des recommandations sur vos prix, vos coûts, vos marges et votre modèle de tarification.
Prêt à vous aider dans vos tâches quotidiennes.
+ 150
Compétences
Connectez les outils que vous utilisez déjà.
1 000
Applications
Adoptés par des entreprises du monde entier.
50+
Pays desservi

Choisissez comment vous commencez avec AI Agents

1 000 crédits par mois
Se rafraîchit automatiquement, aucune action requise.
Plus de 150 compétences prêtes à l'emploi
Organisé par tâche, y compris les articles de blog, les audits SEO et les textes publicitaires.
Connectez vos applications préférées
Utilisez Gmail, Notion, Slack, WhatsApp et plus de 1 000 outils dans votre flux de travail.
Générer des images, des logos et des visuels de marque
Créez des visuels plus vite grâce à l'IA.
Valider les idées d'entreprise et les tarifs
Obtenez des retours avant d'investir du temps et de l'argent.
Importer des fichiers et suivre les versions
Prévisualisez le travail et conservez chaque version.
Automatisez votre liste de tâches
Planifiez des tâches récurrentes et laissez votre agent s'en occuper.

24 mois

43 % de réduction
88,99MAD
50,99MAD/mois
Les plus populaires

12 mois

58,99MAD/mois

3 mois

68,99MAD/mois

1 mois

88,99MAD/mois

Renouvellement à 74,99 MAD/mois. Les prix n'incluent pas les taxes applicables.

Renouvellement à 74,99 MAD/mois. Les prix n'incluent pas les taxes applicables.

Nos clients en parlent mieux que nous

Découvrez ce que les clients du monde entier disent de leur expérience avec Hostinger.
Charlie Low & Dale Comley
Charlie Low & Dale Comley
Co-fondateurs de Nohma

« Nous prenons Hostinger comme référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance. »

Owen Phillips
Owen Phillips
Forgeron

« J'ai pu gérer mon hébergement, mon nom de domaine et mon certificat SSL depuis une seule interface. Un vrai gain de temps. »

Jordi Robert
Jordi Robert
Expert en marketing

« Hostinger est le meilleur hébergeur que j'ai jamais utilisé. Le support est efficace et les prix sont imbattables. »

Anna Franques
Anna Franques
Designer et développeuse web

« Je recommande à mes clients de migrer vers Hostinger. Tout est facile et de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées. »

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Propriétaire d'entreprise

« Grâce au tableau de bord simple d’Hostinger, nous pouvons gérer nous-mêmes notre site web WordPress. »

Apportez vos outils
Connexions

Apportez vos outils

Connectez vos services tiers pour permettre à vos agents de les exploiter en temps réel durant le chat.
Essayer gratuitement
Gmail

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Outlook

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HubSpot

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Google Tasks

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Notion

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Perplexity AI

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Jira

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Discord

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Github

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Twitter

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Firecrawl

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Figma

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Google Calendar

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Google Drive

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YouTube

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Reddit

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Foire aux questions

Hostinger Agents est une application boostée par l'IA qui met à votre disposition une équipe d'agents spécialisés. Chaque agent est conçu pour un domaine d'activité précis, tel que la stratégie, la rédaction, le SEO, le marketing, le juridique, la communication client et la vente. Au lieu d'un simple chatbot générique, vous profitez d'experts dédiés avec lesquels vous pouvez échanger à tout moment, en langage naturel. Aucune compétence technique n'est requise.
C'est une solution conçue pour les solopreneurs, les adeptes du side-hustle et les propriétaires de petites entreprises qui gèrent tout en solo. Si vous avez déjà rêvé d'avoir un stratège, un rédacteur, un marketeur ou un conseiller juridique à votre disposition 24h/24 — c'est exactement ce que Hostinger Agents vous offre.
Contrairement aux chatbots généralistes, chaque Hostinger Agent est pré-entraîné avec une expertise approfondie dans un domaine d'activité spécifique. Plus besoin de rédiger le prompt parfait : choisissez simplement un agent et une compétence, et laissez-vous guider vers un résultat concret.
Skills sont des modèles de tâches préconfigurés intégrés à chaque agent. Au lieu de chercher quoi demander, vous sélectionnez une compétence et l'agent vous guide pas à pas vers un résultat précis — comme rédiger un article de blog, effectuer une recherche de mots-clés ou générer une politique de confidentialité. Skills sont plus rapides, plus structurés et produisent de meilleurs résultats qu'une simple discussion en partant de zéro.
Non. Vous pouvez reprendre une conversation existante ou en démarrer une nouvelle ; c’est vous qui choisissez. Dans tous les cas, votre agent se souvient du contexte commercial, des préférences et des décisions prises lors de toutes vos conversations précédentes. Une nouvelle conversation n’est jamais une page blanche.

Confiez vos tâches aux agents Hostinger

Spécialistes de l'IA pour la planification, le contenu, le référencement et les ventes, prêts quand vous êtes.

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