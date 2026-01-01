Skills sont des modèles de tâches préconfigurés intégrés à chaque agent. Au lieu de chercher quoi demander, vous sélectionnez une compétence et l'agent vous guide pas à pas vers un résultat précis — comme rédiger un article de blog, effectuer une recherche de mots-clés ou générer une politique de confidentialité. Skills sont plus rapides, plus structurés et produisent de meilleurs résultats qu'une simple discussion en partant de zéro.