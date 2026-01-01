Louer un GPU. Calcul professionnel, rendu accessible.

Exécutez des charges de travail d'IA, de rendu et de calcul sur des GPU NVIDIA dédiés avec une tarification horaire simple et sans engagement à long terme.
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Trouvez le GPU adapté à votre charge de travail

Comparez la VRAM, les performances et les prix horaires pour trouver le bon ajustement. Aucun frais caché ou frais de sortie.

B200 (Dedicated)

Blackwell B200 dédié, accès non partagé pour la formation et l'exécution des plus grands modèles d'IA.

à partir de65,35MAD/heure
Obtenir GPU

6535 credits/hour (1 crédit = 0,01 MAD). Facturé uniquement pendant l'exécution de votre instance.

192GB VRAM

Recommandé pour:

Charges de travail nécessitant des ressources dédiées

Inférence IA à l'échelle

Formation Frontière LLM

Simulations scientifiques et calcul haute performance

B200

Dernier fleuron Blackwell pour l'entraînement et l'exécution des plus grands modèles d'IA.

à partir de41,54MAD/heure
Obtenir GPU

4154 credits/hour (1 crédit = 0,01 MAD). Facturé uniquement pendant l'exécution de votre instance.

192GB VRAM

Recommandé pour:

Mise au point de grands modèles

Inférence IA à l'échelle

Formation Frontière LLM

Simulations scientifiques et calcul haute performance

A100 80GB PCIe

Cheval de bataille éprouvé du datacenter pour une formation et une déduction sérieuses en IA.

à partir de13,20MAD/heure
Obtenir GPU

1320 credits/hour (1 crédit = 0,01 MAD). Facturé uniquement pendant l'exécution de votre instance.

80GB VRAM

Recommandé pour:

Formation LLM

Peaufiner les grands modèles

Inférence en gros lots

Mise à l'échelle multi-GPU

L40S

GPU Ada Lovelace polyvalent équilibrant de fortes performances d'inférence avec une grande efficacité de prix.

à partir de8,49MAD/heure
Obtenir GPU

849 credits/hour (1 crédit = 0,01 MAD). Facturé uniquement pendant l'exécution de votre instance.

48GB VRAM

Recommandé pour:

Inférence IA et IA générative

Rendu 3D et postes de travail virtuels

Mise au point de modèles de taille moyenne

Transcodage vidéo et streaming

RTX PRO 6000 (Server)

GPU Enterprise Blackwell conçu pour les charges de travail exigeantes en IA et visualisation professionnelles.

à partir de5,54MAD/heure
Obtenir GPU

554 credits/hour (1 crédit = 0,01 MAD). Facturé uniquement pendant l'exécution de votre instance.

96GB VRAM

Recommandé pour:

Inférence et mise au point de grands modèles

Traitement vidéo et streaming

Simulations d'ingénierie et calcul scientifique

Rendu et visualisation 3D intensifs

RTX 4090

Rapport qualité-prix imbattable pour l'expérimentation et les charges de travail réduites - l'entrée idéale dans l'informatique GPU.

à partir de3,51MAD/heure
Obtenir GPU

351 credits/hour (1 crédit = 0,01 MAD). Facturé uniquement pendant l'exécution de votre instance.

24GB VRAM

Recommandé pour:

Development and experimentation

Génération d'images et de vidéos IA

Rendu 3D

Inférence pour les petits et moyens modèles

Vous ne savez pas quoi choisir ?
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Explorez ce que vous pouvez faire avec la puissance GPU

De votre premier modèle à la déduction de production, exécutez des charges de travail GPU exigeantes sans acheter de matériel ni justifier CapEx.

Chat et LLM inférence

Alimentez les chatbots, les copilotes et les API avec des performances GPU à faible latence, disponibles 24 heures sur 24. Utilisez Ollama et Open WebUI, ou apportez votre propre modèle avec vLLM ou LangChain.

GPU recommandé: L40S
Servir des modèles jusqu'à 30B paramètresLancez Ollama en un clicTarif horaire simple
Déployer pour l'inférence

Train & peaufiner les modèles

Entraînez des modèles personnalisés et affinez les LLM avec une VRAM dédiée. Les points de contrôle persistent à travers les redémarrages, de sorte que les travaux de longue durée peuvent s'arrêter et reprendre sans perdre de progrès.

GPU recommandé: A100 80 GO
96 GO DE VRAMPoints de contrôle persistantsConçu pour la formation des grands modèles
Déployer pour la formation en IA

Construire & explorer avec l'IA

Faites tourner une instance GPU et configurez votre propre environnement en quelques minutes. Connectez-vous via votre navigateur ou terminal, puis commencez à itérer immédiatement.

GPU recommandé: RTX 4090
Accès root complet pour installer votre propre pileAccès au navigateur ou au terminal SSHAssez abordable pour courir toute la journée
Commencer à créer

Générer des images & des vidéos

Exécutez Stable Diffusion, ComfyUI et des tâches de rendu avec suffisamment de VRAM pour une sortie haute résolution et un traitement par lots.

GPU recommandé: RTX 4090
Assez de VRAM pour les tâches d'image batchRendu rapide et abordableSupport de diffusion stable intégré
Déployer pour la génération

Traiter & encoder la vidéo

Encodez, transcodez et restituez la vidéo à haut débit avec une accélération matérielle, sans attacher vos propres machines.

GPU recommandé: RTX PRO 6000 (Serveur)
NVENC de neuvième génération pour un codage rapide et de haute qualitéEncodage 8K pleine vitesseEncodage qui s'exécute indépendamment de votre CPU
Déployer pour l'encodage

Commencez plus vite avec des applications prêtes à l'emploi

Lancez des applications préconfigurées en un clic, sautez la configuration manuelle et mettez-vous directement au travail.
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Commencez plus vite avec des applications prêtes à l'emploi
Ne payez que lorsque votre GPU fonctionne

Ne payez que lorsque votre GPU fonctionne

Les GPU sont facturés à l'heure en utilisant des crédits d'un solde partagé. Ajoutez des crédits au besoin, détruisez votre instance lorsque vous avez terminé, et conservez tous les crédits inutilisés pour plus tard.

Pourquoi choisir Hostinger GPU pour les charges de travail IA

Payez uniquement ce que vous utilisez

La facturation à la minute signifie que vous ne payez que pour le calcul que vous utilisez.

Prêt dans environ 30 secondes

Lancez des applications préconfigurées sans installer de pilotes, conteneurs ou dépendances.

Gérer depuis un tableau de bord

Surveillez l'utilisation et gérez vos instances quand vous en avez besoin.

Votre charge de travail est prête, les GPU aussi.

Lancez-vous sur des GPU dédiés en quelques secondes. Payez à l’heure, sans contrat à long terme ni matériel à acheter.
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Votre charge de travail est prête, les GPU aussi.

FAQ sur les GPU hébergeurs

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur Hostinger GPU.
Oui. Les instances GPU sont facturées à l'heure en crédits, et vous n'êtes facturé que pendant l'exécution d'une instance. Arrêtez-la chaque fois que vous avez terminé, il n'y a pas d'engagement minimum ni de contrat à long terme.
La destruction d'une instance est permanente et ne peut pas être annulée. Tout ce qui n'est pas enregistré sur le stockage persistant est perdu. Le redémarrage, par contraste, redémarre l'instance sans la supprimer, vos fichiers et votre configuration restent intacts.
Cela dépend principalement de la taille du modèle. Les modèles plus petits et la génération d'images fonctionnent bien sur RTX 4090 ou L40S, les modèles plus grands et l'entraînement sérieux bénéficient de la VRAM supplémentaire de A100 ou B200. Si vous n'êtes pas sûr, notre sélecteur de GPU correspond à votre charge de travail à la bonne option.
Les deux. Chaque instance est livrée avec un accès complet au terminal et SSH, vous pouvez donc installer tout ce dont vous avez besoin. Si vous préférez sauter la configuration, des applications en un clic comme Ollama sont prêtes à être déployées dès le départ.
La disponibilité change en temps réel en fonction de la demande et varie selon les régions. Nous affichons la disponibilité en direct avant votre déploiement. Vous saurez donc toujours ce qui est réellement en stock plutôt que de le découvrir après engagement.
Louer un GPU, c'est accéder à une puissance de traitement graphique haute performance sur le cloud au lieu d'acheter le matériel physique. Vous payez uniquement pour le temps de calcul que vous utilisez, à l'heure ou même à la seconde, et le fournisseur s'occupe de la maintenance, du refroidissement et des mises à jour des pilotes. C'est un choix courant pour la formation à l'IA, l'inférence d'apprentissage automatique, le rendu 3D et d'autres tâches qui nécessitent une puissance de traitement élevée sans le coût initial de posséder un GPU.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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