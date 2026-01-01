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Changer de modèle sans se reconnecter
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Découvrez ce que votre pile peut faire avec Hostinger AI Router
Route every request to the best available mode
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Utilisez tous les grands modèles, un seul équilibre
Accédez à ChatGPT, Claude, Gemini et plus encore sans comptes ni factures distincts.
Changer de modèle sans toucher à votre code
OpenAI SDK compatible, so you can change models without rewriting your app.
Pay only for what you use
Les crédits sont mesurés par demande, de sorte que vous n'êtes jamais bloqué dans un coût mensuel fixe.
Obtenez AI RouterStarting at $5.99 • 5 credits
Cut costs with prompt caching
Repeated content is served from cache automatically, so heavy usage costs less over time.
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